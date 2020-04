Samsung Galaxy Watch  allgemeine Diskussionen zum Gerät (Stammtisch)

Ich hab mir die Galaxy Watch 46mm jetzt mal geholt um eventuell eine günstigere Alternative zur Garmin Fenix 5 zu haben.Als Smartwatch ist das Ding ja ganz okay (auch wenn die Geste zum Aktivieren des Displays aktuell noch nervt und das AOD braucht einfach zu viel Strom) aber als Sportuhr ist sie wohl eher nicht gedacht: Keine Möglichkeit, einen Pulsgurt zu verbinden. Keine "Backtracking"-Funktion per GPS zurück zum Start der Route. Keine Offline-Wanderkarten. Kein Kompass. Beim Mountainbiken werden nicht einmal die zurückgelegten Höhenmeter angezeigt.Stattdessen wurde immens viel Aufwand betrieben, um völlig unnötige "Sportarten" wie Armbeugen oder Armstrecken zu programmieren. Wozu sollte man für Armbeugen eine Aktivität auf der Uhr starten?Man merkt einfach sofort, dass die Galaxy Watch eine Smartwatch mit rudimentären Fitness-Funktionen ist und die Fenix hingegen ist eine Sportuhr mit Smartwatch-Funktionen. Nur dass die Fenix die Smart-Funktionen besser hinbekommt als die Galaxy Watch die Sport-Funktionen.Per WhatsApp erhaltene Fotos kann ich beispielsweise auch auf der Galaxy Watch nicht sehen und Bixby zu sagen, dass sie eine neue Nachricht beim Radfahren einfach vorlesen soll, klappt grundsätzlich nicht.Für meine Fenix 5 Plus bekäme ich etwa 600 Euro beim Verkauf, die Galaxy Watch hat mich 300 Euro gekostet. 300 Euro Differenz sind eine Überlegung wert, ob ich mich nicht zukünftig mit der Galaxy Watch durchschlagen will, denn da ich bald Nachwuchs bekomme wird's mit großen Mountainbike- und Schitouren ohnehin für die nächste Zeit nichts...dennoch bin ich sehr enttäuscht von den äußerst schwachen Sportfunktionen der Galaxy Watch.Erst hatte es mich geärgert, dass es die 46mm Variante nur in Silber gibt, aber mit einem passenden Edelstahlarmband wirkt der Kontrast dann doch recht ansprechend: