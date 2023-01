Windows 10 Technical Preview REDSTONE 3 für Smartphone

Mit der kostenlosen PocketPC.ch App von meinem Microsoft Lumia 950 Dual Sim (10.0.15254.541) aus geschrieben.

Ich frage mich nur, was in den letzten 2-3 Updates geändert wurde.Ach ja, nur die Versionsnummern und sonst gar rein nichts.Wenigstens ist bis heute (was auch noch nicht sehr lange her ist) das letzte Update gut am laufen.PS: Hier ist auch nur noch ein kleiner harter Kern übrig mit WP Geräten.Auch wenn ich nur noch Telefonieren, Mail und SMS schreiben kann bleibe ich bei WP oder höre komplett auf, da der maßlos überteuerte Apfel oder das durchlöcherte Schrottorid mir nicht ins Haus kommt.MfG Ddriver.