WhatsApp nach Telegram: Chatverlauf einfach importieren – So geht’s

Wichtig zu beachten: Ihr könnt Chatverläufe aus WhatsApp nur in einen bereits bestehenden Chat importieren. Ihr solltet also vor dem Wechsel bereits einen Chat mit dem jeweiligen Kontakt auf Telegram begonnen haben. Zudem solltet ihr Vorsicht beim Import walten lassen. Denn mit einem unachtsamen Klick könntet ihr einen falschen Chat auswählen und dann sind alle Verläufe für die Person im Chat sichtbar.

Telegram hat nach eigenen Angaben über 150 Millionen neue Nutzerinnen und Nutzer bekommen und das allein nur durch die sehr undurchsichtigen Verhältnisse der neuen Datenschutzbestimmungen von WhatsApp. Somit steigen auch die Chancen, immer mehr Kontakte auch bei Telegram zu finden und so weniger Abstriche machen zu müssen. Sogar einen Chatverlauf-Import bietet die WhatsApo-Alternative für eure Handys mittlerweile an.

WhatsApp-Alternative Telegram auch nicht frei von Kritik

Allerdings muss sich auch Telegram immer häufiger entsprechende Kritik an seinem Dienst anhören lassen. So unterstützt der Messenger nicht standardmässig eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, denn diese muss erst manuell und einzeln für jeden Chat aktiviert werden. Telegram nennt die Funktion “Private Chats”. Die Gegenseite muss hier übrigens auch noch dieser Methode zustimmen, bevor die Chats wirklich von Gerät zu Gerät verschlüsselt werden.

Zudem sind viele Teile der App und vor allem auf Serverseite nicht einsehbar. Kritiker bemängeln hier vor allem, dass niemand so wirklich weiss, was mit den eigenen Daten passiert. Es gibt keinerlei Auskunft darüber, in welchem Land die Server stehen und welche Datenschutzrichtlinien dort gelten. Darüber hinaus behält Telegram sich per AGB das Recht vor, eure Chats zu durchsuchen. Also völlig anders als Messenger wie Signal oder Threema.

Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich die Messenger-Situation in den kommenden Jahren noch entwickeln wird. Die Vormachtstellung von WhatsApp bleibt weiterhin gross, doch scheint diese mittlerweile ein wenig zu bröckeln.