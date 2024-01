Steam Deck OLED: HDR-Funktion nutzen – Welche Spiele unterstützen es? von Marcel Laser

Lesedauer: 5 Minuten

Spielt ihr ein Game (hier Diablo 4) mit aktivem HDR, wird euch dieses am Helligkeitsregler im Menü per “HDR-Symbol” angezeigt. Bild: PocketPC.ch / Laser

Das OLED Display mit seinen 90 Hertz und HDR-Funktionen ist ein wirklich fantastisches Feature des Steam Decks. Bild: Valve

Ein HDR-Spiel sticht besonders aus der Masse heraus Es gibt aber ein Game auf Steam, das sich tatsächlich als Messlatte für HDR-Spiele eignet, da es kaum ein anderes Kunstwerk gibt, das ein derart gut umgesetztes HDR nutzt. Das Wort Kunstwerk ist hier sogar schon fast Programm. Die Rede ist hier von Ori. Sowohl “Ori and the Blind Forest” als auch “Ori and the Will of the Wisps” sind nicht nur zwei besonders empfehlenswerte Spiele, sie gehören zum Besten was aktuelle HDR-Integration betrifft. Startet ihr eines der beiden Games erst einmal ohne HDR und schaltet dann innerhalb des Spiels auf HDR um, ist der Effekt deutlich sichtbar. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Preis: 4,99 € Ori and the Will of the Wisps Preis: 9,89 € Das führt dazu, dass sich beide Teile schon fast wie ein komplett neues Spiel anfühlen. Die malerischen Kulissen, das sehr flüssige Gameplay (ohne Probleme in 60 FPS auf dem Steam Deck spielbar) und die besonders berührende Geschichte von Ori, sind dann noch zusätzlich die Kirsche auf der Torte.