Sony PSVita Jailbreak (Modell 1000/2000): Mit HENkaku ganz einfach per Webseite durchführen

Der Jailbreak bringt völlig neue Möglichkeiten mit! Unter anderem auch in den Einstellungen. Bild: PocketPC.ch / Laser

Jailbreaking-Vorgang über modifizierte Webseite – HENkaku auf PSVita installieren Zwar nicht zwingend erforderlich, aber durchaus von uns empfohlen, ist die Anschaffung einer microSD-Karte mit mindestens 64 GB Kapazität und einem Adapter, den ihr in den Slot für die PSVita-Game-Cards steckt. Beides bekommt ihr supergünstig bei Amazon. Wir lassen euch die Links dafür im folgenden da und erklären später auch, warum ihr diese definitiv nutzen solltet. Schritt 1: Firmware auf eurer PSVita checken – vorsorglich zurücksetzen Bevor es aber los geht, solltet ihr die aktuelle Softwareversion auf eurem Handheld in Erfahrung bringen. Geht dafür in die Einstellungen und auf System und dann auf Systeminformationen. Wir empfehlen die aktuellste Firmware, da diese auch von HENkaku unterstützt wird und ihr so auch weiterhin von den neusten Optimierungen profitiert. Wir empfehlen an dieser Stelle zudem einen sauberen Installationsprozess. Nachdem ihr die PSVita auf den aktuellsten Stand gebracht habt, solltet ihr diese auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Danach installiert das System noch einmal die neuste Softwareversion und ihr habt ein “sauberes” Modell vor euch liegen. Besitzt ihr Daten, die ihr behalten wollt, ist das Zurücksetzen nicht unbedingt erforderlich. Ihr könnt auch ein Datenbackup am PC vornehmen. Nur für den Fall, das etwas schiefgehen könnte. Hier noch einmal die Schritte in kurz: Gehe in die Einstellungen deiner PSVita

deiner PSVita Dort auf System -> Systeminformation

-> Aktualisiere die Firmware auf die neuste Version ( 3.74 )

die Firmware auf die neuste Version ( ) Optional: Danach (oder auch davor) die Konsole auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Danach (oder auch davor) die Konsole auf Werkseinstellungen zurücksetzen Gegebenenfalls noch einmal auf neuste Version aktualisieren Schritt 2: Webseite besuchen und Jailbreak über Anweisungen durchführen Nun stellt ihr eine Internetverbindung über euer Heimnetzwerk im WLAN her, besucht über den PSVita Browser die Webseite http://deploy.psp2.dev und dieses dürfte euch auf einen schwarzen Bildschirm weiterleiten, der so ähnlich wie eine Befehlszeilenkonsole für Windows aussieht. Dort installiert ihr HENkaku und VitaDeploy. Für die Navigation nutzt ihr das Digitalkreuz und bestätigt die Eingabe mit der “X”-Taste. Nun solltet ihr in der Einstellungs-App der PSVita den Jailbreak sehen, denn recht weit oben im Menü dürfte “HENkaku-Einstellungen” stehen. Dort klickt ihr drauf und setzt unbedingt einen Haken unter “Unsichere Homebrew zulassen”. Dieser Punkt klingt jetzt erst einmal drastisch, ist aber genau die Einstellung, die ihr braucht, um Drittanbieter-Software zu installieren. Vorgehen über die Webseite des PSVita Hacks in kurz Öffnet den PSVita Browser auf eurer Konsole

auf eurer Konsole Tippt die Adresse http://deploy.psp2.dev ein und öffnet die Webseite

Auf der Webseite klickt ihr auf “ Unlock my Vita “

“ Bildschirm färbt sich nun schwarz und ihr seht mehrere Eingabepunkte

Klickt auf Install henkaku und wartet bis die Installation abgeschlossen ist

und wartet bis die Installation abgeschlossen ist Danach auf Install VitaDeploy und auch hier die Installation abwarten

und auch hier die Installation abwarten Jetzt das Menü über Exit verlassen

verlassen HENkaku-Einstellungen in der Einstellungs-App aufrufen

in der Einstellungs-App aufrufen Haken bei Unsichere Homebrew zulassen setzen

Auf dieser Webseite führt ihr direkt den Jailbreak auf der PSVita aus. Es ist kein PC mehr erforderlich. Bild: PocketPC.ch / Laser

Schritt 3: Über VitaDeploy simulierte Firmware 3.65-2 installieren Scrollt ihr jetzt auf dem Homebildschirm herunter, findet ihr die App VitaDeploy vor. Klickt diese an und es öffnet sich eine Art Einstellungs-Bildschirm. Nicht erschrecken, die Software ist nur in Englisch verfügbar, aber ihr könnt dennoch recht einfach durch die Menüs navigieren. Geht hierfür im Detail wie folgt vor: Klickt in der VitaDeploy-App auf den Menüpunkt Install a different OS

auf den Menüpunkt Hier nun auf Quick 3.65 install

Die Anzeige wird schwarz und der Download der Firmware beginnt

Danach bestätigt ihr mit der Taste X den Downgrade von Version 3.74 auf Version 3.65

von Hier erscheint nun eine Belehrung über Risiken , diese lesen und bestätigen

, diese und Die nun erfolgte Installation sieht exakt wie ein Software-Update aus

Eure PSVita startet nun neu und die modifizierte Firmware ist installiert Den erfolgreichen Abschluss nach der Installation könnt ihr nun auch in der normalen Einstellungs-App einsehen. Dort einfach wieder auf System und dann auf Systeminformationen klicken. Hier sollte jetzt die Custom Firmware 3.65 -2 angezeigt werden mit zwei asiatischen Zeichen dazwischen. Ein entsprechendes Bild haben wir hier mit eingefügt.

Nur noch den Speicher richtig auswählen und schon habt ihr mehr als 230 GB freien Speicherplatz auf eurer PSVita. Bild: PocketPC.ch / Laser

microSD-Karte mit SD2Vita-Adapter in der PSVita einrichten Warum also nun die microSD-Karte für die PlayStation Vita installieren? Die original Sony-Karten für erweiterten Speicherplatz sind immens teuer und der Speicherplatz ist extrem gering. Zum Vergleich: Eine gebrauchte Sony PSVita Karte mit 64 GB Speicherplatz kostet auf eBay rund 100 Euro oder Schweizer Franken. Mit einem SD2Vita-Adapter für gerade einmal zwischen 6 bis 10 Euro, könnt ihr normale microSD-Karten einfach in den Game-Card-Slot der PSVita stecken und als Speicherplatz nutzen. Aktuell nutze ich eine microSD von SanDisk mit 256 GB. LEAGY Speicherkartenadapter Ultimate Version SD2Vita 5.0, PS Vita, PSVSD, Micro SD Adapter für PSV 1000/2000, PSTV, FW 3.60, HENkaku Enso System Angebot SanDisk Ultra Android microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter (Für Smartphones und Tablets, A1, Class 10, U1, Full HD-Videos, bis zu 150 MB/s Lesegeschwindigkeit) Die Einrichtung geschieht über VitaDeploy und ist in wenigen Schritten durchführbar. Hier setzt ihr die Speicherkarte dann auch als “Hauptspeicher” für die PSVita fest. Das hat den Vorteil, dass ihr unzählige Mods, Emulatoren und Spiele installieren könnt, ohne all zu viel Geld für echte Sony-Memorycards ausgeben zu müssen. Zudem lassen sich so auch einfach Backups erstellen. So geht ihr bei der Einrichtung der Module vor: Schritt 1: Formatierung der microSD über den PSVita Jailbreak Zunächst einmal müsst ihr die microSD eurer Wahl – bei mir ist es eine SanDisk UHS-I Class 10 U1 mit 256 GB – in den SD2Vita-Adapter einlegen. Bestellt habe ich hier einen von der Firma LEAGY, der auch im Modell 2000 der PSVita eingesetzt werden kann. Dieser kommt dann zusammen mit der eingelegten microSD in den Spieleschacht der Konsole. Weiter geht’s dann mit der folgenden Anleitung: Öffnet VitaDeploy und geht auf den Punkt Miscellaneous (auf Deutsch: “Verschiedenes”)

(auf Deutsch: “Verschiedenes”) Von hier müsst ihr nun auf Format a storage device (“Ein Speichergerät formatieren”) klicken

(“Ein Speichergerät formatieren”) klicken Drückt hier nun auf Format target storage (“Zielspeicher formatieren”) und wartet bis der Vorgang abgeschlossen ist

(“Zielspeicher formatieren”) und wartet bis der Vorgang abgeschlossen ist Startet hiernach eure PSVita Konsole neu Schritt 2: Kopieren der Systemdateien und Inhalte auf den neuen Speicher Nun müsst ihr einige der Original-Dateien der PSVita auf die microSD-Karte umkopieren und auch hier sind wieder einige Neustarts erforderlich. Öffnet die Einstellungen-App und navigiert zu “ Geräte ” und dann “ Storage Devices “

” und dann “ “ Aktiviert hier unbedingt unbedingt den Haken bei YAMT

Startet hier die Konsole neu

hier die Konsole Öffnet nun den Dateimanager von VitaDeploy und stellt sicher, dass die Partition “ uma0: ” sichtbar ist

von und stellt sicher, dass die Partition “ ” sichtbar ist Geht zur “ ux0: “-Partition im Dateimanager und wählt alle Ordner ausser “ SceIoTrash ” (!) mit der Quadrat-Taste aus

“-Partition im und wählt alle Ordner “ ” (!) mit der aus Drückt nun die Dreieck-Taste und wählt “ Copy “

und wählt “ “ Navigiert zur Partition “uma0:” zurück, drückt Dreieck und wählt “Paste“ Schritt 3: Neue Partition als “Systempartition” festlegen Jetzt muss die neue Speicherkarte nur noch als Hauptspeicher gesetzt werden. Da wir alle Systemdateien auf die neue Partition kopiert haben, erkennt auch die PSVita diese dann als eigene Systempartition an. Öffnet die Einstellungen-App und navigiert wieder zu “ Geräte ” und dann “ Storage Devices “

” und dann “ “ Setzt dort nun “ ux0: ” auf SD2Vita und “ uma0: ” auf Memory Card

Startet eure PSVita Konsole neu

Heroes of Might and Magic oder auch Doom auf der PSVita sind kein Problem. Bild: PocketPC.ch / Laser