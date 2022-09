Tutorial: Gamewarez Morph Sitzsack reparieren

Bei unserem Testmodell ist so nach einer Weile der missbräuchlichen Verwendung die Naht am Abschluss des grossen Reissverschlusses, mit dem man den Morph vom Hocker zum Sessel mit kurzer Rückenlehne umbauen kann, etwas aufgegangen. Das war keine grosse Öffnung. Man sieht das gar nicht von aussen. Doch es fallen immer wieder einzelne der kleinen PolyStyrol-Kügelchen heraus.

Um besser arbeiten zu können, habe ich einen Teil der Füllung abgelassen und in einen grossen Müllbeutel gefüllt. Das klappt recht gut, da die elektrostatische Aufladung die Kügelchen sehr leicht an Kunststoffflächen haften lässt. Den Rest, der daneben ging, habe ich mit einem beutellosen Staubsauger aufgesaugt. Dieser war natürlich leer und sauber, so die Kugeln danach wieder eingesetzt werden konnten.

Was also tun? Da ich selbst Fan von Reparieren statt Wegwerfen bin und der Versand eines so grossen Sitzsacks zurück zum Hersteller unverhältnismässig erschien, zumal das auch kein Garantiefall sein würde, habe ich mich selbst an die Reparatur gemacht.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hatte ich den Abschluss des Reissverschlusses endlich vor mir, konnte dieser mit handelsüblichen Sternchenfaden und ein paar beherzten Stichen genäht werden. Fertig. Dann habe ich das Ganze wieder reingestopft und die Kügelchen, die ich überflüssigerweise entnommen hatte, zurück eingefüllt. Dazu habe ich in den Abfallsack in einer unteren Ecke ein Loch geschnitten und ein Kunststoffrohr eingeführt. Das mit etwas Malerkrepp befestigt und schon hatte ich einen formidablen Trichter, um die Kügelchen wieder in den Sitzsack gleiten zu lassen. Das ging recht zügig und ohne Probleme.

Fazit

Kurzum: die Reparatur der aufgeplatzten Naht am Saum des Reissverschlusses des Gamewarez Morph Convertible Gaming-Sitzsack aus dem Test war kein grosses Problem. Das liegt sicher auch am Filzstroff, denn das Kunstleder ist etwas anders zu verarbeiten und verzeiht weniger. Es zeigte sich, dass man sich das umfüllen der PolyStyrol-Kügelchen getrost sparen kann, denn an die Naht am grossen Reissverschluss kommt man auch so gut heran.

Bei anderen Nähten jedoch ist es vielleicht hilfreich, die Füllung abzulassen, da man diese nicht ganz so leicht identifizieren kann. Wobei auch hier die betroffene Stelle auch einfach von aussen in Richtung der Einfüllöffnung gedrückt werden kann, so dass man diese dort zu greifen bekommt. Hier hilft wohl nur ausprobieren.

So oder so ist es gut zu wissen, dass der Sitzsack von Gamewarez einfach wieder genäht werden kann und so noch hoffentlich lange Jahre Freude und Sitzkomfort bietet. Und die Kinder haben aus dem Vorfall auch gelernt. Seither springt auch das dreijährige nicht mehr auf den Gaming-Sessel.