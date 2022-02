Review: Blueair DustMagnet 5240i Luftreiniger im Test

Die Modelle 5240i und 5440i des Blueair DustMagnet sind mit einer eleganten, Textil-Front ausgestattet und in Grau gehalten, wie die Lufteinlassgitter oben und unten sowie die Kunstoff-Rückseite. Das Modell 5210i ist hier nahezu komplett in weissem Kunststoff gehalten, was auch die anderen beiden Modelle ziert und von einem Leder-Etikett mit dem Herstellernamen Blueair begleitet wird. Doch die Frontverkleidung aus Stoff ist wirklich nur ein gestalterisches Element. Der Luftauslass ist bei allen drei Geräten seitlich untergebracht.

Der DustMagnet 5240i von Blueair ist 52 x 22 x 22 cm gross und besteht aus einem quaderförmigen Turm mit abgerundeten Ecken und Plateau. Der Luftfilter wiegt 4.5 kg und ähnelt einem Beistelltisch aus dem schwedischen Möbelhaus. Die abgesetzte Kunststoff-Oberseite in Tischform mit leicht angehobenem Rand trägt dazu bei, das Gerät in die Einrichtung zu integrieren. So kann der Luftreiniger als Nachttisch verwendet werden oder im Wohnzimmer als Beistelltisch neben dem Lesesessel stehen. Beim 5210i ist die Tischoberfläche weiss, wie das ganze Gerät. Bei den beiden anderen Modellen grau.

Geliefert wir der DustMagnet 5240i Luftfilter zusammen mit einer Bedienungsanleitung in 15 Sprachen, einem Informationsblatt zur Clean Air for Children-Initiative des Herstellers und den vier grauen Standfüssen mit Gummiunterseite zum selbst Anschrauben.

Eine Stauballergie ist nicht lustig. Denn die Hausstaubmilbe, deren Ausscheidungen der Grund für die allergische Reaktion ist, kann man als Kulturfolger nicht so einfach vermeiden. Sie sind überall, wo wir auch sind. So hilft nur, Staubfänger zu vermeiden und häufiges Putzen. Der schwedische Hersteller Blueair , den ihr vielleicht schon aus unseren Reviews kennt, hat eine neue Produktreihe vorgestellt, die hier Abhilfe schaffen sollen. Die Blueair DustMagent soll Staub aus der Luft entfernen, noch bevor er sich auf Böden und Oberflächen absetzt.

Per App wird auf den Blueair DustMagnet 5240i Luftreiniger per WLAN zugegriffen, wobei nur das 2.4 GHz-Frequenzband unterstützt wird. Die App erlaubt dabei mehrere smarte Funktionen, wie Geofencing und ein Steuern der Auto-Modus-Funktion. So kann der Staubmagnet mit dem integrierten Sensor die Luftqualität in Echtzeit überwachen und die Drehzahl der Lüfter automatisch anpassen, um die Reinigungsleistung zu optimieren. Dank der „Welcome Home“-Funktion in der Blueair-App schaltet der DustMagnet bei Verlassen der eigenen vier Wände in den Standby-Modus und schaltet sich beim Ankommen automatisch wieder ein.

Der Clou des Blueair DustMagent 5240i sind jedoch die zwei positiv geladenen Vorfiltern, die den in der Luft befindlichen Staub wie magnetisch anziehen. Daher auch er Produktname. Zusätzlich deaktiviert der Luftfilter mit seiner HEPASilent-Technologie effektiv Bakterien und Viren, die an Partikeln und Tröpfchen in der Raumluft haften.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Der Luftfilter Blueair DustMagnet 5240i ist nicht nur hervorragend verarbeitet. Er sieht auch wirklich elegant aus und stört so optisch die Einrichtung nicht. Neben Sofa oder Bett gestellt sieht das Gerät auf den ersten Blick aus, wie ein Beistelltischchen etwa von IKEA und offenbart erst auf den zweiten Blick seine Funktionen. Das vermag durchaus zu gefallen.

Die Verbindung mit dem WLAN klappt tadellos und die Bedienung in der App ist wie gewohnt einfach und intuitiv. Ebenfalls kann der Luftfilter von Blueair per Amazon Alexa Skill oder Google Assitant per Sprachsteuerung bedient werden. Auch das klappt ganz gut soweit. Schön auch, dass man in der App die LED-Helligkeit, sowohl der Bedienelemente als auch der Luftqualitätsanzeige, einstellen kann. Wer also kein optisches Feedback am Gerät selbst will, kann das einfach ausschalten und so etwa das Schlafzimmer lichtärmer gestalten.

Die Bedienung am Luftreiniger selbst ist ebenfalls angenehm einfach gelöst und mit nur zwei Touch-Tasten selbsterklärend.

Das Gerät ist zudem ebenfalls vergleichsweise leise und selbst unter Vollast kaum lauter aus Flüstern oder ein stiller Raum. Soweit alles gut. Optisch wie akustisch gibt es also nichts zu beanstanden und auch die Funktionen der App und die Bedienbarkeit ist tadellos.

Doch kommen wir zum Hauptaugenmerk, der Luftfilterfunktion. Gerade das Thema Hausstaub wie magnetisch anziehen interessierte mich persönlich besonders bei diesem Test. Ich reagiere seit Jahren allergisch auf Hausstaubmilbenkot und manche Gräserpollen auch eine drei Jahre andauernde Hyposensibilisierung brachte zwar Linderung, aber längst keine Symptomfreiheit. So steht der Blueair DustMagnet 5240i Luftreiniger nun im 20 m2 (riesen- )grossen Schlafzimmer und läuft tagsüber im Automatik-Modus. Hier drehen sich die beiden Lufträder entsprechend des vom Blueair gemessenen Partikelanteils in der Atemluft unterschiedlich schnell und entsprechend unterschiedlich laut. Testweise las ich dabei oder schrieb am Testbericht streckenweise auf der Bettkante und ich muss sagen, dass man das Gerät wirklich kaum wahrnimmt. Selbst unter Vollast ist der DustMagnet leise genug und so regelmässig, dass ich sein Geräusch gut ausblenden kann.

Nachts im entsprechenden Modus höre ich gar nichts von den sich drehenden Ventilatoren des Blueair DustMagnets.

Und was ist nun mit der Filterleistung? Ich bin wahrlich erstaunt. Während ich, gerade bei wieder steigenden Temperaturen auch auf Pollen anschlage mit entsprechenden Reaktionen in Atemwegen und Bindehaut sowie auch extra testweise weder den Staubsauger bemüht habe noch gewischt habe, sind meine Allergiebeschwerden deutlich geringer, seit der Blueair DustMagnet 5240i Luftreiniger läuft. Und die Symptome zeigen sich schon nach wenigen Tagen schwächer als gewohnt. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Auch bilde ich mir ein, weniger Staub auf den Oberflächen der Möbel zu sehen. Es funktioniert anscheinend alles wie versprochen.

Preis und Fazit

Den Blueair DustMagnet 5240i Luftreiniger kostet beim Hersteller 409,- Euro bzw. SFr. Wer grössere Räume von Staub, Rauch und Pollen befreien will und den DustMagnet 5440i für bis zu 33 m2 kauft, bezahlt 499,- Euro bzw. SFr. Am günstigsten ist das simplere Design des Blueair DustMagnet 5210i mit 379,- Euro bzw. SFr., dass mit dem hier getesteten Modell technisch übereinstimmt. Das Modell 5410i ist derzeit noch nicht verfügbar, aber wie das 5210i komplett in Weiss gehalten.

Ersatzfilter sind im Doppelpack für 65,- Euro bzw. SFr. für die beiden 5200i-Modelle nachzubestellen. Das grössere Modell DustMagent 5440i hat ComboFilter zum Preis von 89,- Euro bzw. SFr. Derzeit kann man die ComboFilter im Doppelpack für den Blueair DustMagnet beim Hersteller direkt beziehen. Sie sind, je nach Staubaufkommen und Reinigungsleistung einmal pro Jahr bis einmal im Halbjahr fällig.

Alles in allem ist der Blueair DustMagnet 5240i Luftreiniger ein wahrer Gamechanger für alle, die allergisch auf Hausstaub reagieren. Kleine bis mittlere Räume können damit einfach und nachhaltig von Staub, Feinstaub, Pollen, Viren, Bakterien, Gerüchen und VOCs in der Atemluft befreit werden. Weil der Blueair DustMagnet 5240i vergleichsweise viel Luft umwälzt, ist der Staub, der sich auf Boden und Oberflächen absetzt, auch deutlich reduziert, so dass er weniger aufgewirbelt wird. Dann muss man letztendlich auch weniger putzen. Schon das kann sich für den einen oder die andere Person nutzen.