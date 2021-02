DIY: Mute Button für Zoom, WebEx, Jitsi, BigBlueButton etc. selbst gebaut

Viele von uns können seit gut einem Jahr sehr vieles fast nur noch online erledigen. In Büro und Uni, Schule und Betrieb, in Studium und Arbeit hat darum die Videkonferenz längst Einzug gehalten. Ob Cisco WebEx, Zoom, Skype oder Microsoft Teams, aber auch Opensource-Lösungen wie Jitsi und BigBlueButton sind für viele nun schon (fast) alltäglich geworden. Gerade, wenn man mehrere Programme einsetzt, ist es manchmal nicht so leicht, den Überblick über deren Tastenkombinationen zu behalten. Und auch wenn man eine Bildschirmpräsentation hält, sieht man ja oftmals die Schaltflächen der Video-Software nicht mehr.

Ich habe darum eine Lösung gesucht und schlussendlich eine selbst gebaut, den Mute Button.

Das ist eine grosse Taste, die man drücken kann, um die Stummschaltung in der Videotelefon-App auszuschalten. Dann leuchtet die Taste gut sichtbar auf und zeigt so auf einen Blick an, dass das Mikrofon aktiv ist. Drückt man wieder drauf, erlischt nicht nur die Beleuchtung der Taste, sondern das Mikro wird auch wieder Stumm geschaltet. Und hält man die Taste gedrückt, ist die Stummschaltung bis zum Loslassen aufgehoben.

Hierfür emuliert mein Mute Button eine handelsübliche USB-Tastatur und funktioniert so unabhängig vom Betriebssystem. Egal ob Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 oder Debian Linux – alles ist möglich und meist ohne zusätzliche Treiber lauffähig.

Damit das Ganze nicht nur mit einer Videotelefonie-Software funktioniert, ist eine kleine Taste seitlich neben dem USB-Kabel angebracht, mit der zwischen Zoom, WebEx, BigBlueButton und Jitsi gewechselt werden kann. Was ausgewählt wurde, wird per Sprachausgabe der Produktname angesagt. Der C-Quellcode in Form einer Arduino-Projektdatei ist ebenfalls frei zur Verfügung gestellt. Wer will, kann also auch einfach die Tastenkombination ändern oder Videokonferenz-Produkte entfernen, die gar nicht benötigt werden.

Und das Beste: Diese Lösung ist ganz einfach und mit verhältnismässig wenig Aufwand sowie sehr geringen Kosten selber zu bauen! Die Anleitung und den passenden Code findet ihr hier.

Beschreibung des Mute Buttons

Der Mute Button besteht aus einem programmierbaren Microcontroller, einer grossen, beleuchteten Taste, einem Verstärker und einem Lautsprecher sowie einer weiteren, kleinen Taste. Als Microcontroller kommt ein ATmega32U4 von ATMEL zum Einsatz, der vielen vermutlich aus dem Arduino Leonardo Board bekannt sein dürfte. Weil der Leonardo etwas gross ist für unsere Zwecke, bedienen wir uns eines Arduino Pro Micro . Dieser hat den Charme, dass er einerseits recht simpel auf 16 MHz stabil hochgetaktet werden kann und gleichzeitig 5 V Ausgangsspannung liefert. Zudem verfügt er mit dem ATmega32U4 über die wichtige USB HID-Funktion. HID steht für Human Interface Device und ist eine Geräteklasse für USB-Geräte, die Eingaben an Computern erlauben. Trackpads, Mäuse, Tastaturen, aber auch Joysticks und Gamepads melden sich so am USB-Host an.

Der Mikroprozessor ATmega32U4 kann nun also auch so tun, als wäre er ein USB-Eingabegerät. Genauer eine USB-Tastatur und/oder eine USB-Maus, wobei uns Letzteres nicht interessieren soll heute.

Dieser Chip ist sodann fast ein reines Eingabegeräte am USB-Host, vom Debugging-Kanal via serieller Schnittstelle mal abgesehen. Das bedeutet auch, dass dieses selbstgebastelte Gadget keine Ahnung hat, wie der Zustand der Stummschaltung in der Videokonferenz gerade ist und lediglich stumpf eine Tastenkombination schickt. Es ist also wichtig, dass zu Beginn die Telefonie-Software auf Stumm gestellt ist, da sonst die Zuordnung. Mit der LED nicht mehr stimmt.

Um eine grosse, beleuchtete Taste zu bekommen, nutzen wir einen 60 mm Button, wie sie früher gerne an Arcade-Maschinen verbaut wurden. Ich habe mich für die prägnante Signalfarbe Rot entschieden. Es gibt die Tasten aber in verschiedenen Ausführungen und Farbvarianten.

Die darin verbaute LED ist meist auf 12 V ausgelegt, weswegen wir die gleich austauschen werden.

Weiter benötigen wir einen Satz Dupond-Steckerkabel zum Verbinden und ein Mini-Breadboard, wobei das auch kostensparender geht, wenn man die Verbindungen direkt am Controller festlöten mag. Ich bin aber ein grosser Fan von Steckverbindungen bei Prototypen und habe deswegen auf ein kleines Porjekt-Steckbrett gesetzt, das sowieso noch in der Bauteilekiste lag.

Einen 3 W Lautsprecher an einem PAM8403-Verstärker sowie eine kleine Drucktaste zum Umschalten der Tastenbelegung kommen noch hinzu sowie ein 110 Ohm-Vorwiederstand für die LED.

Bestellliste für den Mute Button

Hier ist nun die Teileliste direkt mit passenden Artikeln vom Online-Giganten Amazon zu finden. Natürlich gibt es auch hunderte andere Bezugsmöglichkeiten und wer beispielweise zwei bis vier Wochen warten mag, findet auf Bangoods oder AliExpress auch zu einem Bruchteil des Preises, den man bei Amazon zahlt. Dafür ist die Rückgabe-und Grarantieabwicklung manchmal auch etwas umständlicher oder unbefriedigender.

Wie ihr seht, sind manche der Artikel hier in grösseren Bestellmengen aufgelistet. Klar, denn eine einzelne LED ist ebensowenig wirtschaftlich sinnvoll zu verkaufen wie einzelne Widerstände. In den meisten Bastelstuben wird aber beides vermutlich sowieso schon vorhanden sein und muss nicht extra gekauft werden. Gehen aber von den absolut notwendigen Bauteilen aus und lassen Jumper-Kabel, Breadboard, LED und Widerstand aussenvor, kommen wir auf einen Preis von ca. 20,- Euro bzw. SFr. bei Amazon. Bei AliExpress zahlen wir für den LED-Pushbutton fast genausoviel, sind aber für die Mikrocontroller, Lautsprecher und den kleinen Drucktaster bei weniger als einem drittel des Preises, selbst wenn wir den Mengenrabatt der Angebote von Amazon herunterrechnen. Ohne Sprachausgabe und zweiten Button, quasi als Single-Use-Installation, sind die Materialkosten sogar unter 5.- SFr. beim China-Direktimport und 16,- Euro bei Amazon. Dann braucht es nur die Teile 1 und 2 auf der unten stehenden Auflistung.

Arduino Pro Micro Mikrocontroller (Clone) ATmega32U4 60 mm Arcade LED-Pushbutton Mini-Druckschalter PAM8403 Digitale Verstärkerplatine Lautsprecher

Ein handelsübliches microUSB-Kabel dient zur Kommunikation und Stromversorgung. Da diese heutzutage in rauen Mengen in den meisten Haushalten unbenutzt herumliegen, ist es ebenso wenig wie der Lötkolben und das (bleifreie) Lötzinn auf der Teileliste enthalten. Als Gehäuse habe ich übrigen einen alten Joghurt-Eimer aus Kunststoff recycled. Die Kosten hierfür sind also auch bei Null, die Grösse scheint mir gut zu passen, er lässt sich sehr leicht bearbeiten und ist dennoch verhältnismässig stabil. Natürlich geht auch der Einbau in viele andere Gehäuse, etwa eine hübsche Abzweigbox wie sie in der Elektrotechnik üblicher ist. Aber die sind entsprechend teurer und mir gefiel die Gestaltung des Eimerchens als Prototypengehäuse, dass ich bei Gelegenheit noch vielleicht schwarz bemalen werde für die hübschere Desktop-Optik.

Übrigens gibt es neben dem Arduino Pro Micro auch den Arduino Pro Mini zu kaufen, der Baugleich bis auf einen miniUSB-Anschluss anstelle des microUSB-Anschlusses ist. Choose your connector.

Technischer Aufbau des Mute Buttons

Im Folgenden ist der Schaltplan des ganzen Aufbaus via fritzing zu sehen. Das Ganze ist denkbar einfach: Die LED des Arcade-Pushbuttons wird mit dem digitalen Ausgang D3 des ATmega32U4 über einen Vorwiderstand zur Erdung verbunden. Damit kann die LED per Code ein- und Ausgeschaltet werden. Als Vorwiderstand für die LED nehmen wir 100 Ohm nach der bekannten Formel R=U/I. So lebt die LED länger und brennt nicht zu hell.

Die Taste des Pushbuttons selbst wird mit dem digitalen Eingang D7 verbunden, der zweite Taster mit D2 und beide zur Erdung GND wiederum. auf Pullup-widerstände verzichten wir an der Stelle und setzen auf die eingebauten des Microkontrollers, die mittels Parameter INPUT_PULLUP konfiguriert werden.