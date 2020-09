iOS Tutorial: ICS-Kalender im iPhone einrichten (iCal) von Marcel Laser

iCal/ICS-Datei an das eigene iPhone senden Seit iOS 10 ist ein wenig der Wurm drin. Das liegt daran, dass sich in einigen Fällen .ics-Dateien über den iOS-Mail-Client nicht immer anstandslos einbinden lassen, wie im Netz in der Vergangenheit häufiger zu lesen war. Daher spielen wir hier für euch im Folgenden einmal mehrere Möglichkeiten durch. Methode 1: ICS-Kalender per E-Mail erhalten Wenn euch von einem Freund oder Bekannten eine .ics-Datei vorliegt, könnt ihr euch diese per E-Mail zusenden lassen. Sobald ihr auf den Anhang klickt, werdet ihr gefragt, ob ihr die Daten importieren wollt. Folgt einfach den Anweisungen auf dem Screen und die Einrichtung erledigt sich von selbst. Wie Eingangs aber erwähnt, kann es durchaus vorkommen, dass sich ICS-Dateien vielleicht nicht ohne Weiteres über den iOS-Mail-Client vom iPhone öffnen lassen. Aus welchem Grund auch immer. Dann sind noch weitere Möglichkeiten denkbar. Methode 2: ICS-Datei über Cloud-Speicher öffnen Ähnlich wie beim Direktlink, kann man sich die ICS-Datei auch in einen Cloud-Speicher legen. So habe ich öfters beim Wechsel von Android auf ein iPhone und auch umgekehrt, eine ICS-Datei immer in meine Dropbox gelegt und von dort aus geöffnet, um Termine und Kontakte von einer Plattform auf die andere zu verschieben. Alternativ gehen auch Cloud-Speicher wie Google Drive, OneDrive oder bei Amazon. Auch wenn sich diese Methode vielleicht im ersten Moment wie ein Direktlink mit Abonnement liest, so handelt es sich hier nicht um ein iCal-Kalender-Abo, das dynamisch aktualisiert wird. Ihr bindet nur eine statische, auf einem anderen Speicher liegende, ICS-Datei ein. ‎Dropbox Preis: Kostenlos+ ‎Microsoft OneDrive Preis: Kostenlos+ ‎Google Drive – Dateispeicher Preis: Kostenlos+ Methode 3: ICS-Kalender über WhatsApp und Co. versenden Ebenfalls praktisch kann der Weg über WhatsApp und andere Messenger sein. Solltet ihr also jemanden kennen, der euch einen ICS-Kalender zuschicken möchte, ist eine direkte Nachricht wohl nie verkehrt. Auch hier wird der iCal-Kalender direkt importiert und ist kein Abo auf eine dynamische Kalender-Funktion. Es ist allerdings praktisch den Kalender direkt zugeschickt zu bekommen und zwar als direkte Nachricht über einen Messenger eurer Wahl.

ICS-Kalender: Abonnement in iOS über Account-Assistenten Euer iPhone bietet in den Einstellungen aber auch die Möglichkeit, direkt ein iCal-Kalender-Abonnement einzurichten. Habt ihr die benötigten Daten für die Einrichtung von eurer Firma, Freund oder Universität (was auch immer) erhalten, müsst ihr nur durch die Einstellungen navigieren. Die Menüpunkte haben sich aber seit iOS 8 in den letzten Jahren etwas verschoben. Was ihr genau dafür tun müsst, erklären wir nun im Folgenden. Schritt 1: Einstellungen finden Entweder geht ihr über die von iOS in den Einstellungen bereitgestellte Suche oben im Bildschirm oder aber ihr scrollt direkt zum Menüpunkt “Passwörter & Accounts”. Hier öffnet sich dann ein weiteres Fenster, wo ihr den Punkt “Account hinzufügen” auswählen müsst. Schritt 2: Kalenderabo unter Accounts Im nächsten Schritt wird euch eine Liste mit den geläufigsten Accounts angezeigt. Diese reichen von Apple iCloud bis hin zu Yahoo. Wir wollen aber nicht direkt einen Account hinzufügen, sondern nur ein Kalenderabo. Somit müssen wir auf “Andere” ganz unten klicken. Schritt 3: CalDAV-Account oder Kalenderabo hinzufügen Unter “Andere” habt ihr nun die Möglichkeit unterschiedliche Konten hinzuzufügen. Ganz unten findet ihr die Einträge für CalDAV-Account oder ein normales Kalenderabo hinzufügen. Je nachdem welches der beiden Verfahren ihr benötigt, wählt ihr den entsprechenden Punkt aus. Danach müssen nur noch die Server-spezifischen Daten und Feineinstellungen vorgenommen werden, die ihr für die Einrichtung von eurer Universität oder Firma erhalten habt.