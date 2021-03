Gute Nacht: Sleep Tracking mit der Apple Watch

Sleep Tracker gibt es viele auf dem Markt. Viele Menschen sind mit ihren kleinen Armbändern zufrieden, die neben Puls- und Bewegungsmesser oft auch noch Weckfunktionen haben. Anderen fehlen wichtige Funktionen, die ihre Smartwatch bietet. Besonders in Puncto Apple Watch gab es in den letzten Jahren immer wieder Fragezeichen, ob sie sich auch zum Schlafen eignen würde. Wir haben uns in den letzten Nächten dem Thema gewidmet und pünktlich zum heutigen Welttag des Schlafes lassen wir euch an unseren Beobachtungen teilhaben.

Schlafen.. einfach schlafen!?

Schlaf ist eine feine Sache und lebensnotwendig! Vor allem, wenn er geruhsam und erholsam ist. Nicht nur, aber auch in Zeiten der Pandemie kämpfen jedoch viele Menschen mit ihrem Schlaf. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, die wir natürlich nicht alle kontrollieren oder im Griff haben können. Vielmehr handelt es sich beim Schlaf ja sogar um einen Kontrollverlust, den man zulassen muss. Ein paar ganz objektive Faktoren lassen sich allerdings gut beobachten, während man gemütlich am Kopfkissen horcht. Insbesondere, wenn man regelmässig morgens geräderter aufwacht als man abends ins Bett gestiegen ist, lohnt es sich in jedem Fall, mal einen Blick darauf zu werfen, was des Nachts mit dem eigenen Körper los ist.

Vom Schlaf – C und S

Im Grunde ist Schlaf in zwei Prozesse unterteilt, die die Zeit und die Länge des Schlafs festlegen, sagt Professor Dr. Fang Han von der Universität Peking. Dabei kommt zum einen Prozess C (circadian regulation) zum Tragen, den viele als “innere Uhr” kennen. Dieser wird von Hormonen wie Melatonin gesteuert und z. B. von Tageslicht, Dunkelheit, aber auch von künstlichen Lichtquellen gesteuert. Wer sich also Tag und Nacht in hell erleuchteten Räumen befindet, produziert weniger Melatonin, welches wir zum Schlafen dringend brauchen. Dieser natürlich gesteuerte Prozess des Ermüdens ist aber überwindbar – wer kennt es nicht? Schon hundemüde sein, aber doch noch die eine nächste Folge der Serie schauen…

Der zweite Prozess betrifft die Länge des benötigten Schlafs. Prozess S (homeostatic control) steuert die Schlafdauer in Zusammenhang mit den Wachphasen. Während wir wach sind, sammeln sich im Gehirn Stoffe, die uns zum Schlafen bringen. Beobachten kann man das zum Beispiel nach Nachmittagsschläfchen. So schön ein Nickerchen auch ist – es hält uns abends davon ab, zu einer vernünftigen Zeit ins Bett zu gehen, so Dr. Fang Han. Am besten für den Körper ist ein ausgewogenes Zusammenspiel beider Prozesse. Also auf die “innere Uhr” horchen und ins Bett gehen, sobald man nach einer langen Wachphase müde ist. Bei Menschen, die nicht im Schichtdienst arbeiten oder mit kleinen Kinder die Nacht zum Tag machen müssen (bei Babys und Kindern kann es erfahrungsgemäss lang dauern, bis dieses Zusammenspiel der Prozesse richtig funktioniert), stehen die Chancen nicht schlecht, dass sich so ein erholsamer Schlaf einstellt.