Animal Crossing: Eigene NFC-Amiibo selber bauen von Yves Jeanrenaud

An Animal Crossing: New Horzions kommt derzeit kaum jemand vorbei. Die Serie um die putzigen Tierfiguren ist seit Jahren fester Bestandteil des Nintendo Franchise und immer wieder ein grosser Hit. Das aktuelle Spiel für die Nintendo Switch wiederum läuft wie warme Brötli und ist zeitweise bei diversen Shops einfach ausverkauft gewesen. Selbst bei Amazon ist das Game seit Wochen der Bestseller Nr. 1 in der Kategorie Spiele für Nintendo Switch. Kein Wunder, lässt es sich bei Amazon doch auch wegen der aktuell weltweiten Lage auch am einfachsten beziehen. Angebot Animal Crossing: New Horizons [Nintendo Switch] Im Spiel selbst geht es darum, euer eigenes kleines Insel-Paradies zu erschaffen. Keine Kämpfe, kein Blut, keine Action! Lediglich niedliche Tiere und ein total relaxender Wohlfühlfaktor machen das Spiel gerade in diesen schwierigen Zeiten fast schon zum perfekten Quarantäne-Begleiter. Ihr könnt tausende von Objekten bauen, müsst die Anleitungen dafür finden, Materialien beschaffen und wer den “Zeittrick” im Spiel nicht anwendet, kann (und das ist kein Witz) über 12 Monate am Stück immer wieder etwas neues entdecken. Es ist die teils schon unendliche Ruhe in Animal Crossing New Horizons, die euch über einen längeren Zeitraum beschäftigt.

Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch. Bild: PocketPC.ch / Laser

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud 4. Amiibo-Daten laden Nun benötigen wir noch die binären Daten von original Amiibo Karten und Figuren. Diese gibt es zuhauf im Internet, beispielsweise auf NFC-Bank.com . Diese kommen in der Regel als .bin-Datei zusammen mit einem Bild der Karte bzw. der Figur. Die oben genannte App TagMo ist dann in der Lage, alle in einem Ordner (und dessen Unterordnern) gespeicherten Amiibo zu erkennen und als Katalog anzuzeigen. 5. Tags schreiben Doch damit natürlich nicht genug! TagMo, das zugegeben wenig intuitiv gestaltet ist, erlaubt es nunmehr auch, diese geladenen Daten auf einen NXP NTAG215 NFC-Chip zu schreiben. Das funktioniert sehr einfach und wird mit einem simplen “Done” und einer Vibration quittiert. Dabei wird der NFC-Tag schreibgeschützt und kann somit nicht mehr für andere Zwecke beschrieben werden. 6. Fertig! Nun funktioniert der NFC-Chip so programmiert als Amiibo-Ersatz mit der Nintendo Switch in allen kompatiblen Spielen. Sie können nun ganz einfach auf dem rechten Joycon oder dem Nintendo Switch Pro Controller eingescannt werden. So wie bei originalen Amiibo. Schwups – schon bevölkert ein neuer Charakter in Animal Crossing: New Horizons euer Inseldorf! Natürlich auch auf den anderen Nintendo-Plattformen, wie der Wii U und dem 3DS. Klar sind auch andere Figuren und Karten, etwa für Spiele wie Super Smash Bros. so programmierbar. Letzte können übrigens sogar bearbeitet werden, so dass deren Effekte, Stats und Boni manipuliert werden können. Cheat ahoi!