Google Chrome unter Android: So deaktiviert ihr die Gruppen-Tabs

Google hat Chrome in der Vergangenheit ein grösseres Update der Version für Android spendiert und führte für viele Nutzerinnen und Nutzer die Gruppen-Tabs ein. Das neue Feature kommt nun bei immer mehr Menschen an und bei mir stapeln sich mittlerweile die Fragen aus dem Bekanntenkreis, wie man diese höchst merkwürdige Funktion wieder deaktiviert. Ich persönlich finde die Gruppen-Tabs ja ziemlich praktisch, doch möchten anscheinend viele lieber beim alten System bleiben. Mit dieser kurzen Anleitung könnt ihr die Google Chrome Gruppen-Tabs unter Android deaktivieren.

Gruppen-Tabs (Tab Groups) unter Android in Google Chrome deaktivieren

Viele werden sich bestimmt schon durch die Einstellungen der mobilen Google Chrome App unter Android gewühlt haben. Doch dort werdet ihr leider nicht fündig. Auch in den Einstellungen von Android selbst, findet sich keine Möglichkeit die Gruppen-Tabs in Google Chrome zu deaktivieren. Der Weg dahin ist aber einfacher als ihr vielleicht denkt und diesen erklären wir euch nun in einfachen Schritten: