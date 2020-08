Tronsmart Onyx Ace im Test: True Wireless Kopfhörer in mega-günstig?

Die Zeit der Kabel scheint zumindest bei Kopfhörern grösstenteils vorbei. True Wireless ist der Trend der Stunde und so könnt ihr auf Amazon allerlei Produkte in dieser Kategorie bestellen. Da ist irgendwie von 30 bis weit über 400 Euro bzw. Schweizer Franken alles dabei. Wir haben uns jetzt die wirklich sehr günstigen Tronsmart Onyx Ace TWS geschnappt und wollen klären, ob es immer die teuren Samsung Buds oder Apple AirPods sein müssen.

Tronsmart Onyx Ace: Verarbeitung Ok, man merkt den Preis schon deutlich

Der Ersteindruck ist wichtig. Vor allem beim Auspacken und dem ersten Anfassen kann so schon ein recht positives Feedback entstehen. Bei den Tronsmart Onyx Ace TWS ist es aber anfänglich nicht ganz so einfach, dann merkt ihnen den Preis schon deutlich an. Das Plastik wirkt sehr klobig und auf den ersten Blick instabil. Auch die verspielte Optik mit den in Metallfarbe glänzendem Chrom angestrichenen Kunststoffelementen wirkt nicht gerade hochwertig.

Nimmt man die Kopfhörer aus der Ladeschale, geht der anfänglich entstandene Eindruck erst einmal in die nächste Runde. Die Kopfhörer wirken sehr gross und klobig und wenn man diese in den Händen hat, dann hat man das Gefühl sie seien grösstenteils hohl. Klein sind sie jedenfalls nicht. Verglichen mit den Apple AirPods könnten sie fast doppelt so gross sein.

Die Verarbeitung an sich ist aber auf einem normalen Niveau. Zwar knarzt es etwas und es fühlt sich, wie Eingangs erwähnt, nicht besonders hochwertig an, aber es wackelt auch nichts. Die Kopfhörer und die Ladeschale sind sehr solide zusammengebaut und gehen wohl nicht all zu schnell kaputt. Auch konnte ich keine Kanten oder Riefen feststellen. Das steht ein wenig in Kontrast zum Ersteindruck, ist aber auch positiv zu bewerten.