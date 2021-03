Tronsmart Apollo Q10 im Test: Wie gut klingt der günstige ANC-Kopfhörer aus China wirklich?

Allerdings dürften die Ohrpolster nicht kleiner sein. Menschen mit grösseren Ohren stossen hier schnell an ihre Grenzen. Keine 4 Zentimeter haben Ohren in der Breite und knall 6 Zentimeter gerade einmal in der Höhe Platz. Normalerweise führe ich solche Messungen nicht durch, aber für mich war der Innenraum der Ohrpolster schon recht klein und das soll bei meinen Ohren schon etwas heissen.

Der Anpressdruck am Kopf ist sehr angenehmen und grundsätzlich gefällt mir der Sitz des sehr leichten ANC-Kopfhörers sehr gut. Die Kunstlederpolster sitzen ebenfalls gut und selbst das sehr klein ausgefallene Kopfpolster macht einen überraschend guten Job. Das liegt aber wohl auch an dem sehr geringen Gewicht von nur gerade einmal etwas über 220 Gramm.

Der Tronsmart Apollo Q10 erinnert irgendwie an eine Mischung aus dem Bose QC 35 II und dem Sony WH-1000XM4, doch ist die Rechnung dann nicht ganz so einfach. Während auch die beiden hochpreisigen Modelle ebenfalls auf viel Plastik setzen, kann der Tronsmart dieses nicht komplett in Qualität umsetzen. Die gesamte Aufhängung des Bügels, genau wie die Gelenke der Ohrmuscheln bestehen komplett aus Kunststoff. Grosse Stabilitäts-Probleme konnte ich aber selbst beim verbiegen der Kopfhörer nicht feststellen.

Ebenfalls grundsolide präsentiert sich die Technik, zumindest wenn wir diese vom Datenblatt ablesen. So setzt Tronsmart beim Apollo Q10 auf Lautsprecher mit 40 Millimeter Durchmesser und verbaut insgesamt fünf Mikrofone auf den Aussenseiten (laut Hersteller), die die Geräusche der Umgebung aufnehmen können. Allerdings können wir am gesamten Modell nur drei Mikrofone ausmachen. Wahrscheinlich befinden sich hinter den kleinen Gittern an den Ohrmuscheln jeweils zwei Mikrofone. Die Angabe ist jedenfalls verwirrend.

Interessant sind vor allem die eher wenig durchbrechenden Tiefen, die ich ja eigentlich bei Kopfhörern grundsätzlich begrüsse. Doch je nach Lied brechen diese in einer kompletten Desorientierung ein und verzerren das Klangbild komplett. Es hört sich an als würden diese versuchen auf biegen und brechen aus dem Klangbild herauszubrechen. Die komplett nicht vorhandene Dynamik führt dazu, dass die Tiefen in ihrem Spitzensegment das Klangbild zerfetzen. Das hört sich einfach nicht gut an.

Mitten sind zwar von einem leichten Schleier verdeckt, allerdings noch klar zu verstehen. Höhen verschwinden allerdings deutlich und teilweise unkontrolliert im Klang-Nirvana oder stechen unangenehm durch den Ton-Schleier der Mitten. Tiefbereiche werden lediglich angedeutet, stumpfen aber im Vergleich zum Gesamtklangbild ab. Stimmen klingen zwar auch nicht optimal, sind aber im Vergleich zum gesamten Rest einigermaßen klar zu verstehen. Im folgenden nun meine Playlist an Spielen, Musik und Soundtracks, die ich in nahezu jedem Kopfhörer-Test verwende.

Was allerdings wirklich sehr gut funktioniert, ist die Bedienung über das in der rechten Ohrmuschel eingebettete Touch-Panel. Zwar sehen die linke und rechte Seite nahezu identisch aus, doch könnt ihr über das rechte Kunststoff-Feld Gesten ausführen, um eure Musik zu steuern. Das funktioniert erstaunlich gut und präzise und hätte ich für diesen Preis nicht erwartet. Auch werden die Eingaben relativ zügig ans Smartphone übertragen.

Fazit: Leider genau da schlecht, wo es am meisten darauf ankommt

Eigentlich laufen Kopfhörer und Lautsprecher-Test von chinesischen Herstellern fast immer gleich ab: “Es könnte immer besser gehen, aber für einen geringen Preis bekommt ihr häufig einiges geboten”. Einen Satz den ich hier nur all zu gerne auch verwenden würde, da mir Produkte wie der Tronsmart Element Mega oder auch der Lautsprecher Element T6 richtig gut gefallen haben, aber ich beim Tronsmart Apollo Q10 im Test hart durchgreifen muss. Der Klang ist wirklich nicht gut, nicht einmal für 60 Euro bzw. SFr., die der Kopfhörer bei Amazon aktuell kostet.

Der Kopfhörer lässt komplett an Dynamik vermissen und schafft es mit kaum wahrnehmbaren Tiefen das Klangbild komplett in eine Desorientierung zu stürzen weil diese merkwürdigerweise in bestimmten Liedern zur Übersteuerung neigen. Da fragt man sich als Tester schon, wie etwas übersteuern kann, obwohl es kaum wahrnehmbar ist. Das liegt vor allem daran, dass diese in ihren Spitzenmomenten einfach ausbrechen und so durch die anderen Tonebenen durchzustechen scheinen. So wirkt das Klangbild völlig unharmonisch. Auch ANC ändert da kaum etwas dran und grundsätzlich ist die Filterleistung des ANC-Modus ebenfalls nicht besonders gut.

Wirklich gut finde ich allerdings die Bedienung und die überragende Akkulaufzeit, die sonst kaum ein Kopfhörer dieser Preisklasse bietet. Leider lässt er es beim Klang an vielem vermissen. Ob irgendwann einmal Software-Updates mehr aus dem Tronsmart Apollo Q10 herausholen können, wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln, da das Problem in meinen Augen an den verbauten Treibern liegt. Ich kann den Kopfhörer daher erst einmal nicht empfehlen und würde euch daher vom Kauf grundlegend abraten.