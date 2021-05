Tribit Stormbox Pro im Test: Gelingt die Challenge gegen JBL und Bose?

Der chinesische Hersteller Tribit will es wissen. Langsam aber stetig kommt auch der Name langsam in Europa an. Kein Wunder, schliesslich musste auch ich feststellen, dass bisher alles was ich von Tribit ausprobieren durfte deutlich über dem Durchschnitt lag. Beispielsweise die kleine, aber feine Tribit Stormbox Micro, die bis heute einer meiner absoluten Lieblings-Mini-Lautsprecher ist. Nun will der Hersteller auch in anderen Regionen fischen: Die Tribit Stormbox Pro soll es mit Bose, JBL und Co. aufnehmen. Gelingt das?

Interessantes Zylinder-Design mit dem typischem Feeling von Stoff

Die Tribit Stormbox Pro ist wirklich nicht gross, fühlt sich allerdings aufgrund des hohen Gewichts sehr massiv und hochwertig an, wenn ihr sie zum ersten Mal aus der Verpackung holt. Stolze 1000 Gramm, also eine ganze Milchtüte, wiegt der kleine Sound-Koloss und hat dadurch und durch seinen breiten Standfuss unten einen sehr guten Halt, auch bei hoher Lautstärke. Vibrationen bringen ihn nicht aus der (Stand-)Fassung, was durchaus löblich ist und von China-Ware nicht immer erwartet werden kann. Gleich vorweg: Tribit ist nicht unbedingt der klassische “China-Böller”-Hersteller, sondern genau wie Huawei oder Xiaomi für hohe Qualität bekannt.

Das merkt man auch der Stoffummantelung an, die fest und engmaschig um den Klangkörper greift. Ich konnte keine Einschlüsse feststellen, keine Fransen oder unsaubere Übergänge. Die gesamte Tribit Stormbox Pro fühlt sich durchweg sehr hochwertig an und das muss sie tatsächlich auch sein. Denn Fehler kann man sich bei einer IP67-Zertifizierung nicht erlauben. Der Lautsprecher überlebt also auch ein Wasserbad von einem Meter bis zu 30 Minuten. Ein versehentliches Eintauchen im Pool ist also drin, sofern ihr diesen schnell wieder rettet.

Der zyldinderartige Trapez-Look (merkwürdig zu beschreiben) mutet anfänglich allerdings etwas merkwürdig an. Die meisten Lautsprecher sind rund, sehen auch einmal aus wie Zeppeline oder sind gleich eckig. Mir persönlich gefällt aber der nach oben etwas kompakter werdende Look aber ganz gut. Der Henkel aus Silikon, der als Tragegriff fungiert, besteht aus Silikon, ist allerdings fest mit dem Gehäuse verbunden und lässt sich nicht abnehmen. Ist allerdings ein praktisches Gimmick, fällt aber Design-technisch leicht aus dem Rahmen. Gestört hat es mich aber nicht.