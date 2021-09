Tribit Home im Test: Schlafzimmer-Lautsprecher mit zu tiefem Grollen von Marcel Laser

Bilder: PocketPC.ch / Laser Technische Daten und massive schwächen beim Klang Die verbaute Technik kann sich auf den ersten Blick übrigens sehen lassen. Zwei Lautsprecher und ein passiver Radiator finden im Tribit Home ihren Platz. Der Hochtöner misst circa einen Zoll und ein Treiber mit circa 3 Zoll ist für die Mitten und Tiefen verantwortlich. Die Produktbeschreibung wirkt allerdings etwas verwirrend. Denn auf der einen Seite ist von einem 30 Watt starken D-Verstärker die Rede und in anderen technischen Daten sind es 25 Watt. Was nun genau stimmt, konnten wir im Test leider nicht verifizieren. Auf der offiziellen Produktseite ist aber eine Gesamtleistung von rund 25 Watt (15 W + 10 W) angegeben. Wir lassen das einmal so stehen. Technische Daten im Kurzüberblick Treiber: 3 Zoll Mid-Bass, 1.2 Zoll Hochtöner, 3.5 Zoll passiver Radiator

3 Zoll Mid-Bass, 1.2 Zoll Hochtöner, 3.5 Zoll passiver Radiator Leistung: 25 Watt (15 W + 10 W)

25 Watt (15 W + 10 W) Masse und Gewicht: 220 x 150 x 92 mm, 1.2 Kilogramm

220 x 150 x 92 mm, 1.2 Kilogramm Konnektivität: Bluetooth 5.0, FM-Radio, AUX

Bluetooth 5.0, FM-Radio, AUX Besonderheiten: LED-Ring und LCD-Anzeige, Touch-Ring Allerdings kann der Klang mit den tollen Spezifikationen leider nicht mithalten. Der Lautsprecher hat einen starken tiefen Unterton, der die Mitten und Höhen nahezu verschluckt. Dynamik ist es gar nicht bis maximal kaum. Das ist vielleicht für extrem basslastige Musik interessant, aber wer einen Lautsprecher am Kinderbett für Hörbücher mit Nachtlicht (dazu später mehr) oder auch am Schlafzimmer-Nachttisch haben will, um seichte Musik zum Einschlafen zu hören, der kommt hier kaum auf die Kosten. Vor allem ruhige Musik oder auch die Erzählstimmen der Vorleser:innen (Hörbücher etc.) werden durch die sehr tiefe Ton-Charakteristik förmlich auseinander genommen.

Ihr könnt auch zwei Home-Speaker miteinander verbinden und so im Stereo-Modus laufen lassen.

LED-Lichter eine tolle Idee – LCD-Anzeige für mich zu hell Besonderes Augenmerk verdienen vor allem die verbauten LED-Lichter, die nicht nur als Nachtlicht oder auch Lampe eingesetzt werden können. Sie strahlen bei Bedarf auch in Regenbogenfarben und coolen Animationen um den Lautsprecher herum. Zudem lässt sich über den Touch-Ring die Helligkeit der Lichter einstellen. Das macht aus dem Lautsprecher ein tolles Nachtlicht. Allerdings müsst ihr für die Treffsicherheit ein wenig üben, vor allem dann wenn ihr gerade erst wach geworden seid und alles mögliche trefft, aber nicht den Punkt für das einschalten des Lichts. So gut mir der LED-Streifen auch gefällt, so merkwürdig empfinde ich die LCD-Anzeige für die Uhrzeit. Diese zeigt übrigens auch die gerade genutzte Funktion an, wie Bluetooth-Verbindung oder FM-Radio. Für mich persönlich ist diese allerdings zu hell! Es stört mich am Nachttisch durchaus beim Einschlafen. Der Helligkeitssensor ist eine gute Idee, der die Anzeige sogar abdunkelt, aber es wird leider nicht dunkel genug, zumindest für mich. Da sind seichte Rottöne eher mein Favorit, da diese die Umgebung nicht sonderlich erhellen. Das weiss-blaue Licht des LC-Displays stört mich aber dann durchaus doch. Daher habe ich den Lautsprecher von meinem Nachttisch wieder verbannt.

Die LCD-Anzeige ist groß und super ablesbar. Allerdings ist sie mir im Dunkeln einfach viel zu hell. Bild: PocketPC.ch / Laser

Kein Akku verbaut, aber eine Ladebuchse für USB-Geräte Der Tribit Home Speaker ist übrigens nicht mobil, was viele nun überraschen dürfte. Er hat einen festen Stromanschluss mit Netzteil. Er braucht also eine Steckdose in der Nähe um zu funktionieren. Aber genau darum ist er gut im Schlaf- oder Kinderzimmer auf dem Nachttisch einsetzbar. Genau wie in der Küche. Eben dort, wo er längere Zeit als Medienplayer stehen soll. Wer nun denkt “dann fehlt mir aber eine Steckdose für mein Ladegerät”, den können wir an dieser Stelle etwas beruhigen. Der USB-A-Anschluss ist genau hierfür gedacht. Ein zusätzlichen Netzteil am Bett oder eine Steckdose ist somit nicht nötig. Der Anschluss lädt Smartphones spielend auf. Bei grossen Tablets, die durch ihre Displays allerdings viel Energie fressen oder eben riesige Akkus haben, dauert es dann aber ein bisschen länger.

Der Tribit Home Speaker muss immer am Strom angeschlossen sein. Einen integrierten Akku gibt es nicht. Bild: PocketPC.ch / Laser