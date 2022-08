Review: VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabel für den Schlüsselbund im Test von Yves Jeanrenaud

Auch wenn die Europäische Kommission nun beschlossen hat, dass USB-Type-C der einheitliche Ladestecker für Smartphones werden soll, brauchen wir bis zur Umsetzung und bis alle älteren Geräte vom Markt verschwunden sind wohl noch länger auch andere Ladekabel. Was also tun? Für jedes Gadget, jedes Smartphone und Zubehör ein Kabel dabei haben? Umständlich. Aber es geht auch anders. VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabel für den Schlüsselbund will hier Abhilfe schaffen. Nicht nur liefert es USB-C für bis zu 3 A Ladestromstärke, sondern das kleine Gadget bringt auch gleich Apples Lightning-Stecker mit integriertem microUSB-Stecker, USB-A-Stecker sowie einen Flaschenöffner mit. Doch der Reihe nach. Inhalt 1 Lieferumfang des VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabels

Eigenschaften

Testeindruck zum VONMÄHLEN High Six Schlüsselbund-Lade- und Datenkabel

Preis und Fazit zum VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabel Lieferumfang des VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabels Geliefert wird das VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabel für den Schlüsselbund ohne weiteres Zubehör. Keine separate Anleitung oder ähnliches, denn die Kerndaten sind auf der Umverpackung aufgedruckt. Aber es ist auch kein Schlüsselring enthalten. Das irritiert zunächst, da dieser auf dem Produktbild des Herstellers und auf der Box selbst abgebildet ist. Eigenschaften Der VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabel besteht aus einem 61 x 16.5 x 12 mm grossen Metallband mit schräger Einkerbung, die als Flaschenöffner dient. Genauer gesagt als Kronkorken- oder Kapselheber. Dieser Rahmen ist aus Edelstahl, zeigt die Gravur VONMÄHLEN und wiegt gerade mal 17 Gramm. Er ist in den Farbvarianten Silber, Schwarz und Rosé Gold erhältlich, wobei sich das Innenleben sozusagen auch farblich unterscheidet. In dem kleinen Edelstahlrahmen ist nämlich ein entsprechend knapp 12 cm langes USB-C-zu-USB-C Ladekabel untergebracht, das in der Mitte zusammengeklappt und magnetisch verschlossen wird. An den USB-C-Enden sind jeweils Adapterstecker angebracht: Einmal zu Apple Lightning und einmal zu USB-A. Im Apple Lightning-Stecker ist ein microUSB-Stecker integriert. Das haben wir so noch nirgends gesehen. Das Kabel und die beiden Adapter wiegen zusammen 10 Gramm. In der Farbvariante Black ist das Kabel und die Adapter entsprechend schwarz, wie bei unserem Testexemplar hier in der Review. Bei der Version Silver ist das Ladekabel selbst weiss, ebenso wie bei Rosé Gold, wobei dort der Edelstahlrahmen entsprechend in der Farbe Rosé Gold daher kommt. Die vierte Variante namens All Black bringt neben dem schwarzen Kabel auch einen schwarzen Edelstahlrahmen mit.

Alles dabei mit VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabel für den Schlüsselbund. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Das VONMÄHLEN Kabel selbst kann im USB-C-Modus bis zu 60 Watt übertragen, indem 3 A als USB Power Delivery (PD) und bis zu 20 V geliefert werden können. Benutzt man die Adapter für andere Steckerformen und Anschlüsse, sinkt jedoch die maximale Leistung. Klar, dass von USB-C zu USB-A zwar noch immer bis zu 3 A Stromstärke möglich sind, aber die Leistung ist technisch bedingt begrenzt auf 15 Watt. Mit dem Lightining-Stecker für Apple-Geräte sind noch 2.4 A bei 5 V drin, was den Minimalanforderungen für Ladestrom am iPhone und iPad entspricht. Bei USB-C zu Micro-USB können nur noch 1 A übertragen werden. Doch das Ladekabel kann auch zur Datenübertragung benutzt werden. Es ist in jedem Falle eine Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s möglich, was der USB 2.0 HighSpeed Spezifikation entspricht.

Innovativ. Der microUSB-Anschluss im Lightning-Stecker des VONMÄHLEN High Six 6-in-1 Ladekabels. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud