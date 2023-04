Review: Voltme Revo 20 Fast Charger und PowerLink USB-C 100 W Ladekabel

Lesedauer: 14 Minuten

Das Voltme PowerLink 100 W USB-C-Kabel ist mit Flüssigsilikon ummantelt, was die weiche, moosartige Textur des Kabelummantelung und der Steckerhülsen erklärt. Das Kabel ist 180 cm lang, aber auch mit nur 100 cm erhältlich und in den Farben Grau, Blau, Grün, Schwarz und Weiss zu haben.

Insgesamt ist das Voltme Revo 20 mini ein tolles USB-C Netzteil, das vor allem für Handys, vom Apple iPhone bis zu diversen aktuellen Android-Geräten tadellos seinen Dienst verrichtet und aufgrund der kleinen Ausmasse und des geringen Gewichts eigentlich in jede Handtasche und in jeden Rucksack gehört.

Die Verarbeitung des Steckernetzteils lässt nichts zu wünschen übrig. Alles passt, nichts wackelt. Und, weil das grosse Geschwister Voltme Revo 140 bei einem kleinen Sturz in unserem Test gleich zerbrach, haben wir auch das Voltme Revo 20, diesmal mit Absicht, von der Tischkante gestossen. Auch nach mehrfachen stürzen auf Laminat und direkt ungedämmt auf Estrichboden ist dem Netzsteckerchen, bis auf ein paar kosmetische Kratzer, nichts passiert. Gut so.

Das Kabel hat an beiden Seiten einen USB-C Stecker mit Isolatoren in der ungewöhnlichen Farbe Lila. Es ist vergleichsweise flexibel und knicksicher, da es im Inneren mit Graphen ummantelt ist. Das Ladekabel unterstützt USB PD bis zu 100 Watt, also 5 V mit 20 A und 20 A mit bis zu 5 A sowie alles, was der USB-PD 5.0 Standard her gibt. Allerdings ist beim 1.8 Meter langen Kabel nur noch 60 W an Stromleistung übertragbar.

Für die Datenübertragung ist allerdings nur USB 2.0 möglich, also langsamere Datenraten, als man es sich heute wünschen würde und Mitbewerbsprodukte es mitunter auch liefern. Laut Hersteller überlebt das Voltme PowerLink Ladekabel bis zu 25’000 Knickvorgänge und kann bis zu 100 kg Zugkräfte aushalten.