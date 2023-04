Review: Voltme Revo 140 Watt PD 3.1 GaN Netzteil im Test

Lesedauer: 5 Minuten

Sind alle drei USB-Anschlüsse belegt, so liefert der oberste USB-C-Port noch maximal 65 Watt, der zweite USB-C-Anschluss bis zu 45 Watt und der USB-A-Anschluss bis unverändert 22.5 Watt läuft. Somit sind hier in Summe noch 132.5 W möglich.

Der oberste USB-Type-C Port bietet USB Power Delivery (USB PD) 3.1 mit bis zu 140 Watt Leistung an. Dabei sind Spannungen von 5 V, 9 V, 12 V und 15 V mit jeweils bis zu 3 A Stromstärke möglich, 20 V und 28 V mit bis zu 5 A. So können selbst Gaming-Notebooks per USB-C PD schnell aufgeladen und im Hochleistungsmodus betrieben werden. Zudem unterstützt der USB-C anschluss PPS mit 3.3 bis 21 V und bis zu 5 A, so das stufenlos die Ladespannung an die Anforderungen des Endgeräts angepasst werden kann.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum Voltme Revo 140

Dank Galliumnitrid-Technologie ist das Steckernetzteil Revo 140 von Voltme enorm klein in Anbetracht der möglichen Leistung. Die Verarbeitung ist auf den ersten Blick sehr gut, denn nichts wackelt oder knarzt. Trotz des vergleichsweise hohen Gewichts von fast 280 Gramm lässt sich das USB-Netzteil gut auch horizontal in Steckdosen stecken, ohne dass es Gefahr läuft, aus dieser herauszurutschen. Mit ist jedoch im Test das Netzteil aus einer Höhe von knapp 35 cm aus der Hand gerutscht und flach auf den Parkettboden gefallen, wobei der hintere Teil des Gehäuses aufsprang und fortan nicht mehr verschlossen werden konnte. Kurzum: Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nun im Elektroschrott zu entsorgen. Das sollte wirklich nicht so leicht passieren. Hier sind wohl die Klemmnasen des Kunststoffgehäuses doch etwas zu sparsam gestaltet worden.

Ansonsten liefert das Gerät genau das, was es verspricht. Die Leistung der drei Anschlüsse des Voltme Revo 140 W PD 3.1 GaN Netzteil kann so abgerufen werden, wie vom Hersteller angegeben. Dabei ist die Wärmeentwicklung sehr moderat und kaum erwähnenswert, was doch durchaus erstaunt.

Die Stecker sind alle standardkonform und nehmen Kabel aller Couleur problemlos auf. So muss das sein.

Preis und Fazit

Das Voltme Revo GaN USB PD 3.1 Netzteil mit 140 Watt gibt es in den Farbe Schwarz und Weiss für 149,19 Euro bzw. 100,83 Euro oder SFr. zu kaufen. Zudem gibt es aktuell 25 Euro Rabatt bei Amazon, indem einfach auf der Coupon auf der Produktseite angeklickt wird.

Wer sein MacBookPro oder andere, moderne Laptops, Spielkonsolen oder andere stromhungrige Gerätschaften per USB PD mit Energie versorgen will, bekommt mit dem Voltme Revo 140 ein verhältnismässig kleines, leistungsstarkes 140 Watt Netzteil in schickem Design und mit GaN III Technologie. Besonders toll ist die Unterstützung nicht nur von USB PD 3.1, sondern gleichzeitig PPS, womit alle zehn Minuten die Parameter für das Aufladen des Akkus von der Elektronik automatisch überprüft werden, um den Ladeprozess zu optimieren. Im Grunde genommen garantiert diese Technologie ein effizientes und energie- wie akkuschonendes Laden.

Die Leistung von 140 Watt gibt es zwar auch günstiger von anderen Herstellern, doch nicht zu diesen Konditionen. Die Leistung auf drei Anschlüssen ist bislang so kaum bei Mitbewerbsprodukten zu finden. Nur fallenlassen sollte man das Revo 140 von Voltme vielleicht besser nicht. Und zunächst etwas irritierend ist die Orientierung des Steckers. Schliesslich sind Steckdosen in der Regel horizontal ausgerichtet, so dass die Anschlüsse des Revo Voltme 140 dann hochkant zu liegen kommen. Das stört aber im Betrieb eigentlich nicht weiter und wer das Netzteil in eine Steckerleiste oder Mehrfachsteckdose steckt, ist wiederum sehr froh darüber, da es so kaum Platz für andere Stecker und Netzteile blockieren kann.