Review: UVsoap UVC Surface Sanitizer Desinfektionsgerät im Test von Yves Jeanrenaud

UVsoap UVC Surface Sanitizer. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Funktion des UVsoap UV-C Oberflächen-Desinfektionsgeräts Das UVsoap ist eigentlich sehr ungünstig benannt worden, denn es ist keine Seife. Keinesfalls sollte man seine Hände oder andere Körperteile unter die UV-C-LED halten! Denn diese senden sehr kurzwellige, ultraviolette Strahlung aus, so genanntes UV-C. Licht ist das streng genommen auch nicht, da das menschliche Auge alles unterhalb 380 nm nicht mehr wahrnehmen kann. Dennoch trifft man ab und zu den Begriff UV-Licht oder auch UV-C-Licht. Aber UV-C bezeichnet den Bereich elektromagnetischer Wellen zwischen 100 nm und 280 nm. Sie ist zur Inaktivierung von Viren und Töten Bakterien geeignet, da sie die Nukleinsäuren beschädigen. Inaktivierung, weil Viren nach gängiger Lehrmeinung nicht leben. So oder so, das Ergebnis ist, dass beide Krankheitserreger-Typen nicht mehr infektiös sind, also keine Ansteckungsgefahr mehr bergen und keine Krankheit mehr auslösen können. Mit UV-C-Strahlung kann man also Oberflächen sozusagen keimfrei machen oder eben desinfizieren. Der Hersteller gibt an, dass die Primärstrahlung des UVC Surface Sanitizers bei ca. 276 nm liegen würde und 1 mA bemisst. Damit sind zwar die Quecksilberdampf-Anlagen zur physikalischen Entkeimen mit einem Peak bei 254 nm für den professionellen Einsatz nicht gegeben, dennoch bewegen wir uns in einem durchaus zum Entkeimen geeigneten Bereich. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Das UVsoap Desinfektionsgerät kann mit den beiden UV-C-Leuchtdioden in einem Winkel von 120 Grad auf etwa 10 cm Distanz entsprechend Strahlung aussenden und Keime, wie Viren und Bakterien, abtöten bzw. inaktiv setzen. Dazu strahlt das Gerät für 60, 90 oder 120 Sekunden automatisch nachdem eine Person in der Nähe erkannt wurde und diese wieder aus dem Bereich verschwunden ist, UV-C-Wellen ab. Zur Sicherheit enthält das Gerät neben den beiden UV-Dioden dann auch einen Infrarot-Sensor, der verhindern soll, dass versehentlich in den Strahlbereich des UVsoap gefasst wird. Dieser Sensor wiederum hat einen Blickwinkel von 15 Grad und eine Reichweite von knapp 2 Meter, so dass sehr frühzeitig der Bestrahlungsvorgang abgebrochen bzw. verhindert werden kann. Der Betrieb ist denkbar einfach: Nach dem Einlegen der Batterien wird das Gerät in etwas weniger als 10 cm Höhe über der Oberfläche angebracht, die desinfiziert werden soll. Beispielsweise Türklinken, Tastaturen im Bereich mit Publikumsverkehr oder die Kaffeemaschine in der Büroküche. Wenn die Oberfläche zum Anbringen nicht plan genug ist, hilft die runde Plastikscheibe aus dem Lieferumfang, die dank 3M-Klebepad einfach und schonend anzubringen ist. Nun hat das Gerät seinen automatischen Betrieb aufgenommen, was an der schwach glimmenden, grünen LED vorne zu sehen ist. Während der Desinfektion leuchtet diese und die Unterseite blau auf. Damit ist auch ungefähr der Desinfektionsbereich einsehbar.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud Die Wirkung des UVsoap Oberflächen-Desinfektionsgeräts Wir haben hier kein auch nur annähend voll ausgestattetes Biolabor, aber dennoch wollten wir zumindest anschaulich ausprobieren, wie das UVsoap-Gerät wirkt. Dazu wurden zwei Petrischalen mit Sabouraud 2 Prozent Glucose Agar verwendet. Dieser Nährboden hat den Vorteil, recht breitbandig alles an Bakterien und Pilzen wachsen zu lassen und eine deutliche Abgrenzung zu ermöglichen. Die Lagerungstemperatur von 8 bis 15 °C ist auch in jedem herkömmlichen Kühlschrank erreichbar und die Inkubationstemperatur von 37 °C kann an dieser Stelle ignoriert werden. Dies deswegen, weil wir keine wissenschaftlich exakte Analyse vorlegen wollen und auf vergleichbare Ergebnisse angewiesen sind. Wir wollen ja nur sehen, ob das UVsoap UVC Surface Sanitizer wirklich Keime abtöten kann. Und zwar Bakterien, da wir Viren mit haushaltsüblichen Mitteln nicht sichtbar machen können und man generell auch nie Viren vermehren sollte, wenn man dies nicht beruflich und entsprechend im Labor unter strengen Sicherheitsvorkehrungen macht. Für herkömmliche Bakterien schien uns die Gefahrenlage jedoch gering genug zu sein. Das Testvorgehen Wie sind wir also vorgegangen? Zum Test haben wir zwei frische, versiegelte Petrischalen mit bereits aufgebrachter Nährlösung aus der Kühlung genommen und geöffnet. Die Hände wurden frisch gewaschen und einmal über den Oberarm gestrichen, um die auf der menschlichen Haut immer siedelnden Bakterien und Pilze aufzunehmen. Dann wurde je ein Finger leicht in die Mitte jeweils einer Petrischale gedrückt und diese darauf hin verschlossen. Dass es zwei unterschiedliche Finger waren, sollte die Keimmenge halbwegs gleich halten. Eine Schale wurde mit dem UVsoap UVC Surface Sanitizer Desinfektionsgerät einmalig für 60 Sekunden bestrahlt, eine nicht. Beide Schalen beschriftet, mit einem Klebestreifen verschlossen, jedoch nicht versiegelt und an einem dunklen, warmen Ort aufbewahrt. In diesem Fall war es das Regal auf dem Balkon, welches von einem Vorhang verdeckt wird. Während des Testzeitraums von sechs Tagen lagen die Aussentemperaturen immer zwischen 8 °C und 27 °C. Damit herrschte zwar nicht die Inkubationstemperatur, aber das Keimwachstum wurde auch kaum gehemmt. Unversiegelt, waren die Schalen, um auch aerobe Keime nicht zu behindern. Mehr wollten wir an dieser Stelle gar nicht, da ein direkter Vergleich der beiden Proben völlig ausreicht. Ergebnisse der Inkubation Auf den nachfolgenden Bildern sind die beiden Petrischalen nach dem Verschliessen zu sehen. Links seht ihr sie zu beginn und rechts nach sechs Tagen Keimwachstum. Es ist deutlich, wie sich die beiden Schalen “UVC” und “Kontrolle” unterscheiden. Zwar sind auch auf dem Nährboden der UV-C-Bestrahlten Schale keime gewachsen, jedoch nicht im gleichen Ausmass und auch scheinbar andere. Ohne bakteriologische Ausbildung und Ausrüstung liegt es uns natürlich fern, diese genau zu identifizieren, aber die Vermutung liegt sehr nahe, dass es sich bei den gewachsenen Keimen um Sporen von Schimmel- und/oder Hefepilzen handelt, wie in der Raum- und Atemluft unzählige zu finden sind. Das ist normal und auch nicht ungesund. Dass diese weissen, fluffigen Strukturen nicht überwiegend in der Mitte der Schale, wo der Fingerabdruck zu finden wäre, aufgetaucht sind, stützt diese These. Interessant ist vor allem aber auch der rot bis rosafarben auswachsende Punkt in der Kontrollschale. So eine Farbe ist auf dem UV-C-betrahlten Nährboden nicht gediehen. Das wird wohl ein anderer Keim sein, der vermutlich durch den Fingerabdruck auf den Nährboden gelangt ist. Es ist daher, vielleicht etwas optimistisch, anzunehmen, dass dieser Keimtyp auf der UVC-Schale durch die Bestrahlung zerstört wurde.