Review: UGREEN Power Adapter 18 W im Test

Ladegeräte brauchen wir bekanntermassen ständig. Der eher unbekannte Hersteller UGREEN hat in seinem Sortiment eine Reihe USB-C-Schnelladegeräte, die wir zum Testen erhalten haben. Den Anfang macht das Leichtgewicht mit 18 Watt Ausgangsleistung.

Lieferumfang des UGREEN PD Power Adapter 18W CD137

Geliefert wird der UGREEN PD Power Adapter lediglich mit einer sechssprachigen Kurzanleitung und einem Kärtchen, was Dank für den Kauf ausspricht und auf den Support hinweist. Mehr ist nicht dabei und für ein Ladegerät auch nicht wirklich nötig. Etwas überflüssig an dieser Stelle ist vielleicht die Plastikschale, in der das Ladegerät in seiner Verpackung ruht. Da hätte getrost Erdöl-basierte Ressourcen einsparen können.

Hardware und Eigenschaften

Das Steckernetzteil selbst ist 50 x 42 x 23 mm klein und wiegt knapp 55 Gramm. In gewohnter Ladestecker-Manier kommt es länglich mit zweipoligem Steckerteil daher und hat auf der Vorderseite einen einzelnen USB-C-Anschluss mittig untergebracht. Die Vorderseite hat eine kleine, nach innen fallende Kante, die das Design des länglichen Barrens mit abgerundeten Ecken vervollständigt. Es sind keine LED oder andere Anzeigen vorhanden, die so so das Erscheinungsbild des weissen Ladegeräts verändern würden. Auf der einen Seite ist der Name des Herstellers, auf der anderen sind die Leistungsdaten und Konformitäts-Erklärungen in dezentem Grau aufgedruckt.

Das Gehäuse aus hochglänzendem, weissen Kunststoff ist sehr robust gestaltet und relativ kratz- sowie bruchfest. Dennoch kommt es in Plastikfolie eingewickelt an. Der zweipolige Stecker und der Steckerteil ist hellgrau gestaltet.

Das USB-Typ-C Ladegerät unterstützt sowohl Power Delivery 3.0 (PD), als auch Qualcomms QuickCharge 4.0. Es ist damit auch abwärtskompatible zu QuickCharge 3.0 und 2.0.

Die Ausgangsleistung am USB-C-Port beträgt maximal 18 W und ist wie folgt aufgeteilt: 5 V bei bis zu 3 A, 9 V mit bis zu 2A, 12 V mit bis zu 1.5 A, 3.3 – 5.9 V mit bis zu 3 A sowie 3.3 – 11 V mit bis zu 1.63 A.

Die Eingangsspannung kann von 110 V bis 240 V betragen und macht so das Steckernetzteil weltweit einsetzbar.

Im Inneren sorgt die Elektronik nicht nur für die passende Kombination aus Stromstärke und Spannung, sondern Schützt das Ladegerät sowie das daran angeschlossene Gerät auch vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom.

Die Verarbeitung ist tadellos und macht einen soliden Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt. Der USB-C-Anschluss ist robust genug und erweckt nicht den Anschein, bei der nächsten Gelegenheit den Geist aufzugeben. Die Netzstecker sind normgerecht gestaltet und passen problemlos in jede herkömmliche Steckdose.