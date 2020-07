Review: UGREEN PD Fast Charger 30 W im Test

Vom eher unbekannten Hersteller UGREEN kommt nach dem 18 Watt starken, kleinen Netzteil mit USB-C-Ausgang nun die grössere Variante mit 30 Watt Ausgangsleistung.

Lieferumfang des UGREEN PD Fast Charger 30 W CD127

Im Karton ist wenig mitgeliefert worden. Das Ladegerät selbst, welches in eine schützende Zellophanhülle gepackt wurde, eine Kurzanleitung und ein Danke-Kärtchen. Selbst die Kurzanleitung in sechs Sprachen ist etwas überflüssig, da die Verwendung ja eigentlich klar sein dürfte. Dafür stehen hier aber nochmal Konformitäts-Informationen und Informationen zum Hersteller sowie die Leistungsdaten abgedruckt. Das kann durchaus nützlich sein. Wiederum ist das Netzteil in einer Plastikschale zum Transport eingeklemmt, was nicht wirklich einleuchtet.

Hardware und Eigenschaften

Das 30W PD Ladegerät von UGREEN ist 55 x 46 x 25 mm klein und wiegt circa 73 Gramm. Wie viele USB-Ladegeräte hat es am Ende einen zweipoligen Stecker, der in diesem Falle hellgrau gestaltet ist. Die Vorderseite des ansonsten aus hochglänzend weissem Kunststoff gebauten Netzteils zeigt mittig ein einzelnen USB-C-Anschluss. Eine Status-LED sucht man auch hier vergeblich. Die breiten Seiten des Ladegeräts zeigen den Aufdruck des Herstellers sowie die Produktdaten und üblichen Logos in dezentem Grau.

Das barrenförmige Gerät weist abgerundete Ecken auf und die Vorderseite ist leicht nach innen abgesetzt. Das Gehäuse aus hochglänzendem, weissen Kunststoff ist sehr robust gestaltet und relativ kratz- sowie bruchfest. Warum es trotzdem in Plastikfolie eingewickelt ausgeliefert wird, leuchtet nicht ein.

Das USB-Typ-C Ladegerät unterstützt sowohl Power Delivery 3.0 (PD). Damit sind feinere Abstufungen im Bereich von 3 V bis 20 V in 20 mV-Schritten möglich, um so das optimale Ladeergebnis zu erzielen. Zudem ist das CD127 von UGREEN kompatibel zu Adaptive Fast Charging (AFC) von Samsung, QuickCharge 4+, 4.0, 3.0 und 2.0 von Qualcomm und dem Fast Charging Protokoll (FCP) von Huawei.

Die maximal 30 Watt Ausgangsleistung am USB-C-PD-Anschluss teilen sich folgendermassen auf:

5 V bei bis zu 3 A, 9 V mit bis zu 3 A, 15 V mit bis zu 2 A und 20 V bis zu 1.5 A. Dabei sind wie erwähnt Schritte von 20 mV zwischen den jeweiligen Spannungen möglich.

Da das Gerät am Wechselstromeingang 110 V bis 240 V erlaubt, kann das Steckernetzteil weltweit eingesetzt werden.

Die Elektronik des UGREEN PD Fast Charger 30W lotet nicht nur die passende Kombination aus Stromstärke und Spannung mit dem angeschlossenen Gerät aus, sondern Schützt das Ladegerät sowie das daran angeschlossene Gerät auch vor Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Überstrom.

Die Verarbeitung ist tadellos und macht einen soliden Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt. Der USB-C-Anschluss ist robust genug und erweckt nicht den Anschein, bei der nächsten Gelegenheit den Geist aufzugeben. Die Netzstecker passen auch problemlos in die Wandsteckdose und machen einen robusten Eindruck.