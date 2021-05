Review: UGREEN 20W USB-C PD Mini-Ladegerät im Test

Ladegeräte mit USB-C Anschluss gibt es eine Menge am Markt. Heute haben wir ein besonders kleines Ladegerät von UGREEN für euch auf dem Prüfstand. Das UGREEN 20W USB-C PD mini.

Am USB-C-Anschluss liefert das Gerät 5 V mit bis zu 3 A, 9 V bis zu 2.22 A und 12 V bis zu 1.67 A.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck vom UGREEN 20W USB-C PD mini

Das USB-PD Ladegerät macht einen soliden und gut verarbeiten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt. Das Gerät liefert die angegebene Leistung, wie in unseren Messungen stichprobenartig mit dem LMP USB-C Multimeter bestätigt werden konnte. Auch das Schnelladen klappt einwandfrei und so wird das Apple iPhone 12 Pro in gerade mal einer halben Stunde von leer auf fast 60 Prozent aufgeladen.

Auch unter Vollast ist keine nennenswerte Wärmeentwicklung zu verzeichnen. Ebenfalls hört man keine Geräusche. So muss das sein.

Preis und Fazit zum UGREEN 20W USB-C PD mini Ladegerät

Der UGREEN 20W USB-C PD Mini Charger kostet 9,99 Euro bzw. SFr. und ist etwa bei Amazon erhältlich.

Alles in Allem ist der kleine UGREEN Charger ein praktisches, wirklich kleines und leichtes Gerät und darum gerade für Unterwegs bestens geeignet. Das Ladegerät liefert mit 20 Watt nicht die höchste Leistung, die wir bei USB-C-PD-Chargern bisher testen konnten, aber ist für die allermeisten Smartphones, vom Apple iPhone 12 Pro bis zu Samsung und OnePlus und vielen mehr kompatibel. Die wichtigsten Schnellladeprotokolle werden unterstützt und so kann das günstige USB-C Steckerchen gerade als Zweitgerät fast bedenkenlos empfohlen werden. Besonders fürs Weltenbummeln in der Zeit nach der Pandemie ist das kleine und leichte Ladegerät sicherlich praktisch, weil es auch Wechselstrom überall auf der Welt verträgt.