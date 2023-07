Review: UDOO KEY Raspberry Pi RP2040 und ESP32 im Test vorab

Lesedauer: 4 Minuten

Die Chipkrise hat auch Raspberry Pi hart getroffen. Die kleinen Single Board Computer sind kaum noch zu normalen Preisen, geschweige denn zur unverbindlichen Preisempfehlung, bekommen. Oft ist auch ein Raspberry Pi 4 mit seinem Broadcom BCM2711B0​ SBC und der Quad-Core ARM Cortex-A72 CPU ein bisschen Overkill. Gerade IoT- oder Edge-AI-Projekte brauchen nicht viel mehr als ein paar MHz Takt und eine Hand voll KB Arbeitsspeicher. Deswegen ist der RP2040 von Raspberry Pi seit dem Raspberry Pi Pico von 2021 so beliebt. Daneben gibt es natürlich den Evergreen von Espressif, den ESP32 Chip, der unterdessen in nahezu allen Smart-Home-Geräten steckt, die wir so haben. Übrigens auch im Blueair DustMagnet 5240i. Klar, denn die MCUs sind gut dokumentiert, stromsparend und anschlussfreudig. Um so etwas wie ein Relais via WLAN ein- und auszuschalten, reichen sie mehr als aus. Doch was, wenn es mal mehr sein soll? Wir haben uns darum den UDOO Key angeschaut, der sowohl den RP2040 von Raspberry Pi als auch den ESP32 von Espressif auf einem Board mit zig Anschlussmöglichkeiten vereint.

Lieferumfang des UDOO KEY RP2040 + ESP32

Im Karton ist neben de UDOO KEY selbst eine englischsprachige Kurzanleitung, zwei silberne Sticker mit Konformitäts-Logos und Seriennummer, sowie zwei mal 20 Stiftleiste und ein mal drei Pin-Header zum selber auflöten. Zudem sind zwei Jumper mit dabei.

Hardware und Eigenschaften

Kommen wir zum interessanteren Teil. Der Udoo Key besteht wie bereits erwähnt aus einem RP2040 und einem ESP32 Mikrocontroller. Dabei ist der RP2040 von Raspberry Pi Ltd. in der bekannten Konfiguration des Raspberry Pi Pico (nicht Pico W, Pico H oder Pico WH) vorzufinden. Hinzu kommt aber eine LED sowie zwei Tasten: Boot select und Reset. Die 43 Anschlüsse sind in der bekannten Breakout-Board-Form vorhanden und können so direkt angelötet oder eben mit der Stiftleiste versehen werden. Das Pinout-Diagram von Raspberry Pi für den RP2040 im RPi Pico ist also hier ebenfalls gültig.

Im oberen Teil des UDOO KEY ist indes ein ESP32 verbaut, der WLAN und Bluetooth bereitstellt und noch einiges mehr. Er ist mit einem Olimex UEXT Anschluss ausgestattet und kann so direkt an diverses Zubehör angeschlossen werden. Zudem ist hier eine USB-Typ-C Buchse linksseitig verlötet, mit der das IoT-Gadget nicht nur mit Strom (5 V bei maximal 2.5 A) versorgt, sondern auch direkt programmiert werden kann.

Weiter finden wir auf dem ESP32-Teil den I2C-Bus als dreipolige Stiftleiste unterhalb des Olimex-Anschlusses und über dem USB-C-Anschluss zwei Pins zur Auswahl des Seriellen-Modus vorhanden. Die beiden Pins direkt neben dem Olimex UEXT-Port wählen den Boot-Modus des ESP32 aus.

Zwei LED und eine Taste für den ESP32 sind ebenfalls verbaut.

Ebenfalls ist eine 9-Axen IMU, eine inertiale Messeinheit (auf Englisch: Inertial Measurement Unit) auf dem PCB untergebracht, die Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren kombiniert, sowie ein Mikrofon vorhanden. Diese beiden Bauteile sind aber nur beim UDOO KEY Pro vorhanden. Ohne Pro gibt es nur den Temperatursensor der RP2040. Es liesse sich aber relativ einfach ein entsprechender Chip nachrüsten, wenn man solche Sensoren für ein Projekt doch noch bräuchte.

Alle Bauteile sind auf der Oberseite angebracht, so dass auf der relativ flachen Unterseite die wichtigsten Anschlüsse nochmal beschriftet und deren Pinout aufgedruckt sind. Leider nicht vom I2C-Bus. Aber dieser ist in der ausführlichen Dokumentation des Herstellers zu finden.

Der UDOO Key des italienischen Unternehmens SECO SPA ist 130 x 40 mm gross und wiegt 23 Gramm. Die Platine selbst ist Schwarz gehalten und verfügt über die für das Raspberry Pi Pico-Board üblichen Öffnungen für Befestigungen und Gehäuse sowie zwei weitere entsprechende Bohrungen im oberen Teil neben dem ESP32 Chip.