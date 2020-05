Review: Tile Slim (2020) Bluetooth Tracker getestet

Tile hat auch den grössten und gleichzeitig dünnsten Tracker in seinem Sortiment, den Tile Slim, einem Upgrade unterzogen. Nachdem wir nun schon den aktualisierten Tile Mate (2020) und den Tile Sticker für euch ausprobiert haben, stellen wir euch heute den Tile Slim (2020) vor. Tile stellt seit Jahren sehr erfolgreich Bluetooth-Tracker her. Das liegt vor allem daran, dass Tile mit als erste mit einem Crowd-Fundbüro aufwarteten. Auch der Tile Slim spielt hier natürlich mit. Doch der Reihe nach.

Lieferumfang und Hardware des Tile Slim (2020)

In dem kleinen flachen Karton ist eigentlich nichts weiter als der Bluetooth-Tracker selbst und die Garantiehinweise zu finden. Keine Anleitung, kein Zubehör. Noch nicht mal ein doppelseitiges Klebeband, um den Tile Slim an Gegenständen zu befestigen.

Das wasserdichte Bluetooth-Gadget ist 86 mm x 54 mm x 2.4 mm klein und wiegt circa 15 Gramm. Damit hat er die Ausmasse von herkömmlichen Kreditkarten und ist nur knapp doppelt so dick. Der Tile Slim (2020) passt bequem und unauffällig ins Portemonnaie. Natürlich kann er auch leicht in und an vielen anderen Gegenständen wie Notizbücher und Laptops, Taschen und vieles mehr.

Das schwarze Kunststoffgehäuse ziert das Tile-Logo vorne in der linken unteren Ecke und darüber sind drei Öffnungen für den Lautsprecher zu sehen. Die Kanten sind angeschrägt, so dass der Tracker sich leicht in die Kartenschlitze von Geldbörsen und ähnlichem schieben lässt. Auf der Rückseite sind einige regulatorische und produktionsspezifische Aufdrucke zu finden. Mehr gibt es nicht zu sehen.

Das Bluetooth-Modul im Inneren bietet nunmehr eine Reichweite von stolzen 61 m und der Lautsprecher ist im Vergleich zum Vorgängermodell lauter geworden. Der Klingelton ist somit deutlicher zu hören und erleichtert die Suche, wenn man sich in der Nähe des Tile Slim befindet.

Die fest eingebaute Batterie bietet eine Laufzeit von 3 Jahren laut Hersteller.