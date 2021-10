Review: Syncwire USB-C-Kabel 100 W 2 Meter Schnellladekabel im Test

Kabel sind immer noch notwendig, trotz Qi Wireless Charging. USB-C ist dabei seit geraumer Zeit das Mass der Dinge und soll alle notwendigen Anforderungen für unterschiedlichste Geräte – vom Smartphone über die Spielkonsole und den PC bis zum Laptop – abdecken. Für USB-C Power Delivery (USB PD) mit 100 W Leistung sind jedoch nicht nur laut Spezifikation an beiden Enden des Kabels USB-C-Anschlüsse vorgeschrieben. Es müssen auch aktive Kabel eingesetzt werden, die also einen Microchip eingebaut haben, der bei der Aushandlung der passenden Spannung und Stromstärke zwischen Ladegerät und Endgerät vermittelt. Nachdem nun auch die Europäische Kommission Ladegeräteanschlüsse vereinheitlichen will und dabei auf USB-Typ-C setzt und wohl Apple dazu bringen wird, seinen hauseigenen Lightning-Stecker aufzugeben, ist es naheliegend, dass wir uns ein entsprechendes Schnellladekabel genauer angeschaut haben: Das 2 Meter lange, nylon-ummantelte Syncwire USB-C-zu-USB-C Kabel mit 100 W Höchstleistung.

Lieferumfang des Syncwire USB-C 100W Schnellladekabels

Was bei einem Kabel mitgeliefert wird, ist gar nicht mal so unwichtig. Manchmal sind Schutzkappen dabei oder Aufrollhilfen. So auch hier. Syncwire verzichtet zwar auf Schutzkappen für die USB-C-Stecker, legt jedoch ein Micro-Klett Band von 14.5 cm Länge bei. Damit kann das Kabel bequem in aufgerolltem Zustand gesichert werden. Trotzdem wird das 2 m lange Schnelladekabel mit zwei Kabelbinderdrähten im Karton zusammengehalten. Eine kleine, weisse Lasche am Kabel weist darauf hin, dass es in China hergestellt wurde. Weiter ist eine mehrsprachige, Garantieinformation enthalten, die auch auf Deutsch und Französisch bedruckt ist.