Review: Syncwire Magnetic Wireless Charger Mag360 im Test

Die Basis des Syncwire Magnetic Wireless Chargers hat einen Durchmesser von 10 cm und ist 15 mm hoch. Hier findet sich ebenfalls ein Blitz in zwei abgerundete Klammern und der hellgrau aufgedruckte Herstellername Syncwire. Auf diesem Ladepad können maximal 5 W Qi Ladestrom erzeugt werden. Es ist explizit für True Wireless Earpod Ladeschalen gedacht, wie etwa die Apple AirPods oder die nothing ear(1) .

Die magnetische Ladeplatte am 12 cm langen und ab 7 cm frei biegbaren, gummierten Schwanenhals misst 59 mm im Durchmesser. In der Mitte ist ein Blitz-Symbol in einem Kreis, dass das kabellose Laden symbolisiert. Sie liefert induktiven Ladestrom nach Qi Wireless Charging mit bis zu 15 W. Damit sind die herkömmlichen 5 W und 7.5 W aber auch die neueren 10 W und eben 15 W Geräte deutlich schneller aufzuladen, ohne dass ein Kabel eingesteckt werden muss.

Testeindruck zum Syncwire Magnetic Wireless Charger

Der Syncwire Magnetic Wireless Charger macht einen soliden und gut verarbeiteten Eindruck. Nichts wackelt oder klappert. Alles passt ineinander. Das Gerät liefert den induktiven Strom wie angegeben, wenn man auch ein entsprechendes USB-Ladegerät mit mindestens 20 W anschliesst und ein USB-C-PD-Kabel benutzt, wie der Hersteller empfiehlt. Ist der Strom an, leuchtet die LED an der Vorderseite Grün und bei aktivem Aufladevorgang erscheint diese blau. Mit 15 W kabellosem Induktionsstrom macht das ganze auch richtig Spass.

Der stufenlos verstellbare Schwanenhals ist nützlich, wenn man das Smartphone während des Aufladens auch benutzen mag. So kann etwa Videotelefonie oder Streaming recht gemütlich am Magnetic Wireless Charger geschehen, ohne die Smartphone-Batterie gleich zu strapazieren. Allerdings ist das ganze für leichtere Handys gedacht. Das iPhone 13 mini etwa oder das Vorgängermodell iPhone 12 Pro funktionieren problemlos. Schwere Hüllen oder grosse Handys, etwa das Apple iPhone 13 Pro Max, können da schon mal die Position ungewollt nach unten korrigieren. Dennoch hält auch MagSafe, was es verspricht und kein Smartphone fällt vom Ladeständer einfach so herunter.

Die Ladefläche in der Basis des Ständers wiederum lädt ganz gut die Apple AirPods ab der zweiten Generation in ihrem Ladeetui auf und kann selbiges auch mit allen anderen kompatiblen True Wireless Headsets, die Qi-Laden unterstützen. Natürlich kann auch ein Handy auf die Ladebasis gelegt werden. Es bekommt aber dann eben entsprechend nur 5 W Ladestrom zur Verfügung gestellt.

Das alles klappt tadellos und ist in der täglichen Aufladeroutine eine deutliche Erleichterung. Das Handy und die Kopfhörer werden so einfach und bequem aufgelegt, ohne dass ein Kabel eingesteckt werden muss, und sind innert Sekunden erkannt, so dass der Ladevorgang beginnt.