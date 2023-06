Review: Speedlink PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Ergonomic Mouse im Test von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 5 Minuten

Speedlink PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Ergonomic Mouse. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Hardware und Eigenschaften Die Speedlink PIAVO PRO Illuminated Rechargeable Vertical Ergonomic Maus ist 120 x 76 x 72 mm gross und wiegt gerade mal 106 Gramm. Sie ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt, hat eine gummierte Oberfläche und sieht wie eine herkömmliche Fünftasten-Maus aus, die man auf die rechte Seite gelegt hat. Sie lässt sich darum indes auch überhaupt nicht mit der linken Hand bedienen. Auf der Seite, auf welcher die Handfläche aufliegt, befinden sich ein RGB-beleuchtetes Mausrad sowie zwei Maustasten. Diese Oberseite, wenn man denn so will, kommt mit einem Winkel von knapp 15 Grad daher. Der geschwungene Körper der Vertical Mouse PIAVO PRO von Speedlink geht über in eine Ablage für den kleinen Finger und den Ringfinger der rechten Hand. Auf der linken Seite befindet sich oben eine kleine Taste mit kleiner, roter LED, mit der die Auflösung des optischen Sensors der Speelink-Maus eingestellt werden kann. Es stehen hier 1200 und 2400 dpi sowie interpoliert auch 3200 dpi zur Verfügung. Drückt man auf den DPI-Schalter, wechselt dieser durch die drei Modi und zeigt dies mit zwei- bzw. dreimaligem Blinken der LED an. Daneben befindet sich der Schriftzug des Herstellers Speedlink und darunter sind zwei weitere Tasten für Vor und Zurück untergebracht. Die Haupttasten wurden gedämpft für angenehm leise Klicks, während die Taste im Mausrad etwas weniger leise ist. Auf beziehungsweise über der Daumenablage linksseitig befindet sich zudem ein geschwungener Bogen mit RGB-Beleuchtung. Zusammen mit dem Speelink-Logo und dem Mausrad leuchtet und/oder blinkt dieser in einem von acht auswählbaren Beleuchtungsmodi.