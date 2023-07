Review: SJCAM C300 4K-Actioncam im Test

Lesedauer: 6 Minuten

Eine Basishalterung mit 50 mm langer Schraube mit Drehgriff, die auf zwei Gegenstücke passt, die per 3M-Doppelklebepad befestigt werden können. In diese Halterung kann ein Gehäuse gesteckt werden, dass die SJCAM C300 vollständig umschliesst und und mittels zweigliederigem Scharnier sicher verriegelt wird. Alternativ kann auch ein einfacher Rahmen eingesetzt werden, der die Kamera unten abstützt und oben eingeklickt wird. Ähnlich ist auch die Anclip-Halterung aufgebaut, die mittels Federclip direkt angebracht werden kann. Auch enthalten ist ein Lanyard mit magnetischer Halterung sowie ein Unterwassergehäuse mit zweigliedrigem Scharnier.

Als weiteres Zubehör, das wir ebenfalls getestet haben, ist eine Helmhalterung verfügbar, auf die entsprechend alle Gehäuse der SJCAM C300 Actioncam passen, die mit dem Schraubverschluss auf der Rückseite auskommen. Ein 90 cm Selfiestick erhältlich, der zudem eine wasserdichte WLAN-Fernbedienung mit vier Tasten unterstützt. Auch der Selfie-Stick benutzt das Schraubscharnier als Befestigung der Gehäuse der Actioncam. Das ist insofern interessant, als dass die C300 Pocket als einzige in die Gehäuse und Halterungen passt, aber die C300 mit dem grösseren Akku im Handheld-Modus, also mit 1.33 Zoll-Display nach hinten gerichtet, zudem ein handelsübliches Stativgewinde auf der Unterseite birgt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Mikrofon

Auf der Rückseite des Kameramoduls befinden sich drei kleine Öffnungen für den eingebauten Lautsprecher und daneben eine weitere für das Mikrofon. Darüber ist ein kleine Öffnung für die Einklick-Halterungen oder eine kleine Trageschlaufe.

USB-Type-C und Stativgewinde

Die Unterseite birgt den USB-C-Anschluss zur Verbindung mit dem Rechner (als Datenträger oder als USB-Webcam, was am Touchscreen ausgewählt werden kann) und zum Aufladen des Akkus mit 5 V und 2 A. Wird der grosse Akku angesteckt, belegt dieser den USB-Anschluss und so hat dieser an der linken Seite einen eigenen USB-Anschluss und wie erwähnt auf der Unterseite eine Gewinde für handelsübliche Stative mit 1/4 Zoll UNC Grobgewinde.

Auflösung und Codecs

Der CMOS Bildsensor der SJCAM C300 löst mit bis zu 20 Megapixel und einer Auflösung von 5888 x 3312 Pixel auf. Als kleinste Standbildeinstellung sind 2 MP mit 1920 x 1088 Pixel möglich. Daneben können Fotos mit 3 MP (2560 x 1440 Pixel), 5 MP (3200 x 1808 Pixel), 8 MP (3840 x 2160 Pixel), 10 MP (4320 x 2432 Pixel), 12 MP (4640 x 2608 Pixel), 14 MP (5008 x 2816 Pixel sowie 16 MP (5376 x 3024 Pixel) möglich.

Videos sind mit 720p (1280 x 720 Pixel) sowie 1080p FullHD (1400 x 1080 Pixel) bei 120 fps, 60 fps oder 30 fps möglich. Videos mit 2K (2560 x 1440 Pixel) sind hingegen nur mit 60 oder 30 Bildern pro Sekunde möglich, während 4K-Aufnahmen (3840 x 2160 Pixel) nur mit 30 Bildern pro Sekunde gefertigt werden können.

Die Bilder werden als JPEG- und Videos als MP4-Dateien auf der microSD-Karte gespeichert. Als Videocodecs kommen H.265 sowie H.264 zum Einsatz. Externe Mikrofone können via USB-C angeschlossen werden.

Stabilisator und WLAN

Im inneren der SJCAM C300 Actioncam befindet sich ein sechsachsiges Gyroskop zur Bildstabilisierung sowie ein WLAN-Modul, dass im 2.4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband funken kann. Der Bildstabilisator stabilisiert innert Sekundenbruchteilen das Bild, so dass Ruckler und verdrehte Ansichten verringert werden.

Testeindruck zur SJCAM C300 (Pocket) Actioncam

Was an der Actioncam zunächst auffällt, ist die gute Verarbeitung. Wenngleich das Gehäuse und alle Halterungen aus Plastik bestehen, sind alle Teile solide gefertigt und passen gut ineinander. Gerade die Halterungen funktionieren tadellos und sind einfach zu verwenden. Nichts wackelt oder knarzt, alles hält gut zusammen und der simple Schraubmechanismus, mit dem die Halterungen festgehalten werden, funktioniert tadellos.

Der grössere Akku hält für knapp 6 Stunden Videoaufnahmen durch, während der kleine gut 2.5 Stunden liefert. Das Unterwassergehäuse ist bis zu 30 Meter wasserdicht und nach Schutznorm IP68 für den Ausseneinsatz bestens geeignet.

Die Bedienung der SJCAM C300 Actioncam klappt recht gut, wenn auch der kleine Bildschirm heutzutage schon arg gewöhnungsbedürftig wirkt. Nach einer kurzen Eingewöhnung findet man sich in dem Menü, dass aus Schaltflächen und Wischgesten besteht, jedoch schnell zurecht und kann Einstellungen aus Auswahlen schnell und einfach tätigen. Das geht auch mit etwas grösseren Fingern. Allerdings muss man beim Einschalten der Kamera knapp 10 Sekunden warten. Das ist doch vergleichsweise lange.

Bild- und Tonqualität

Die Fotos und Videos der C300 lassen sich durchaus sehen. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen sind die Artefakte relativ gering und es lassen sich auch Nachts passable Aufnahmen machen. Mit dem vergleichsweise kleinen Objektiv ist aber natürlich nicht allzuviel Licht einzufangen. Da sind Smartphones oftmals besser dran, auch wenn sie viel interpolieren mögen.

Video und Bildaufnahmen klappen tadellos und einfach, je nach Einstellung des Geräts in der entsprechenden Auflösung. Was etwas irritiert ist die Tonqualität. Das Mikrofon auf der Rückseite ist derart schwerfällig, dass man schon recht lauf sprechen muss, selbst wenn man die Kamera dank grösserem Akku in der Hand hält. Ein externes Mikrofon ist wohl durchaus hilfreich. Als Webcam am PC mit 1440p taugt die C300 Actioncam so auch nur bedingt.

Was jedoch toll funktioniert, sind die Zeitlupen- und Zeitraffer-Funktionen. Auch der Lautsprecher ist trotzt seiner geringen Grösse relativ laut.

Preis und Fazit

Die SJCAM C300 Actioncam gibt es als Pocket ohne zusätzlichen Akku für 133,65 Euro bzw. 131.12 SFr. beim Hersteller zu kaufen. Mit dem grossen Akku mit Extradisplay kostet die SJCAM C300 149.98 SFr. bzw. 152.88 Euro. Neben der schwarzen Variante ist die Actioncam auch in Weiss zu haben. Bei Amazon ist die C300 mit zweitem Akku und Standard-Zubehör für 159,99 Euro bzw. SFr. im Sortiment, wobei derzeit ein 30 Euro Rabattcoupon bereit steht.

Alles in Allem ist die SJCAM C300 ein vielseitiges Produkt, dass als Kamera für Sport und Freizeit, aber auch als Webcam und Dashcam eine gute Figur macht. Als kleine und nahezu universell einsetzbare Kamera kann man mit der SJCAM C300 nicht viel falsch machen.

Die 4K-Auflösung ist ausreichend und kann auf den mit maximal 128 GB relativ kleinen Speicherkarte aber nicht sehr lange Videos aufnehmen. Da hilft H.256 auch nicht viel. Knapp 12 Stunden sind hier möglich, was jedoch mit der Akkulaufzeit von etwa 6 Stunden gut passt. Dank des geringen Gewichts und der kleinen Grösse kann man die Kamera auch an Drohnen oder Haustieren befestigen.

Der Selfie-Stick, die Fernbedienung, ein wasserdichtes USB-C-Kabel, sowie eine Handhalterung in Form eines Schlagrings, sowie die Helmhalterung oder die Halterung für den Rucksackgurt runden die Kamera zusätzlich ab und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeien, allerdings ist das Zubehör nicht unbedingt günstig und auch nicht alles im SJCAM Amazon Store verfügbar.