Review: shoefresh mini Schuherfrischer im Test

Lesedauer: 4 Minuten

Wer Sport macht, kennt das Problem bestimmt: √úber kurz oder lang fangen die Sportschuhe an, ziemlich √ľbel zu riechen. Das liegt wohl vor allem an den Bakterien, die sich auf den Schweiss st√ľrzen und diesen, unter anderem in stinkende Butters√§ure umwandelnd, abbauen. Um dem entgegenzuwirken, sollten wir unsere Treter immer m√∂glichst bald m√∂glichst trockenlegen. Doch das ewige Stopfen mit Zeitungspapier oder die Schuhe unter die Heizung stellen ist auch nicht die L√∂sung. Gerade bei Sportarten auf Kunstrasen, Hockey etwa, sind die Schuhe einfach jedes mal triefend nass, so dass das oft auch gar nichts mehr bringt. Das niederl√§ndische Unternehmen Schoebrand hat hier mit dem shoefresh, in unserem Test der shoefresh mini, Abhilfe mittels W√§rme und Ozon versprochen. Wir haben uns das Gadget mal genauer angesehen.

Lieferumfang des shoefresh mini Schuherfrischers

Der shoefresh mini, der im Gegensatz zum grossen shoefresh nicht als stationäres Gerät sondern zum Mitnehmen konzipiert ist, kommt entsprechend auch mit einem kleinen Stoffbeutel zum Transport. Hinzu kommen drei kurze Anleitungs-Faltblätter in mehreren Sprachen: Niederländisch und Englisch, Italienisch und Polnisch sowie Deutsch und Französisch. Mehr ist im Karton nicht enthalten.

Hardware und Eigenschaften

Der shoefresh mini besteht im Kern aus zwei kleinen, keilf√∂rmigen Schuheinlagen, die jeweils etwa 120 Gramm wiegen und 163 x 63 x 32 mm gross sind. Diese sind haupts√§chlich aus weissem Kunststoff gestaltet, mit eine, t√ľrkisblauen Streifen als Akzent, und weisen auf der Ober- und der Unterseite dreistrahlige √Ėffnungen auf. Die beiden Schuheins√§tze des shoefresh mini sind per Kabel miteinander verbunden, wobei an der Verbindung die Steuerungseinheit zu finden ist.

Die Steuerung ist simpel gestaltet und besteht aus einer roten LED, die anzeigt, dass das Ger√§t eingesteckt ist, einem Schalter zum Ein- und Ausschalten der Schuherfrischungsfunktion und einer gr√ľnen LED, die anzeigt, dass die Schuherfrischung gerade im Gange ist. An der Steuerungseinheit ist ein handels√ľblicher, zweipoliger Eurostecker Typ C (CEE 7/16) zu finden. Somit ist der shoefresh auch in der Schweiz einzusetzen.

Der shoefresh mini wiegt, alles zusammen 360 Gramm. Da es zwingend auf 220 V Wechselstrom angewiesen ist, kann das Gerät jedoch nicht ohne Weiteres weltweit benutzt werden.