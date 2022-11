Review: Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ANC In-Ears: Auf den Wunschzettel!

Die Momentum True Wireless 3 Earphones von Sennheiser kommenin ener schicken, textil-ummantelten Ladebox daher. Mit dabei ist ein Silikon-Ohradapter-Sets in vier Grössen (XS, S, M und L) sowie ein Ohrfinnen-Sets in vier Grössen (XS, S, M und L), ein kurzes USB-Typ-C-Ladekabel sowie Kurzanleitung und Sicherheitshinweise.

Als Codecs kommen neben den grundständigen SBC und AAC auch Qualcomms aptX und aptX adaptive zum Einsatz. Damit ist auch aptX HD mit an Bord, sollte das Gegenstück den neuen Codec-Standard nicht unterstützen, der sich automatisch so anpasst, dass die MTW3 eine optimale Audioqualität oder Latenzzeit bieten. Je nachdem, welche Inhalte wiedergegeben werden passt sich so die Übertragung der Audiodaten an und variiert so den Kompressionsfaktor zwischen 1:5 und 1:10. Das Audioformat kann dabei eine Auflösung von 24-bit und eine Abtastrate von 48 kHz mit Datenraten von bis zu 420 kBit/s erreichen. Gleichzeitig berücksichtigt Qualcomm aptX Adaptive die HF-Umgebung. Wenn viel Funkverkehr herrscht, wird entsprechend die Datenrate auch reduziert, um Aussetzer und Verzögerungen entgegenzuwirken.

Im Inneren der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 In-Ears sorgt die Elektronik für eine Bluetooth 5.2 Verbindung der Klasse 1 mit 10 mW maximaler Sendeleistung. Dabei werden die Profile A2DP, AVRCP und HFP unterstützt. Dabei können bis zu zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden. Man muss also nicht am Smartphone erst die Verbindung trennen, um die MTW 3 am Laptop zu benutzen.

Zur Telefonie und für die Smart Assistant Funktionen des Smartphones gleichermassen sind gleich drei MEMS Beamforming-Mikrofone pro Ohrhörer verbaut, die zudem zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen genutzt werden. ANC, das active noise cancelling, also die aktive Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen, funktioniert auch hier durch die möglichst latenzfreie Analyse des Lärms um einem Herum und entsprechendes Gegensteuern. Die Mikrofone arbeiten in Frequenzen von 100 Hz bis 10 kHz.

Auch die MOMENTUM True Wireless 3 von Sennheirser setzen auf eine herausragende Klangqualität, in deren Mittelpunkt der Sennheiser True Response-Schallwandler steht. Der dynamische, in Deutschland gefertigte 7-mm Treiber bietet eine Lautsprecherempfindlichkeit von 107 dB SPL (1 kHz / 1 mW) und einen Klirrfaktor (THD) von weniger als 0.08 Prozent (1 kHz / 94 dB SPL).

An der Gestaltung der Ohrteile des Sennheiser MTW 3 fällt auf, dass sie, im Gegensatz zu vielen anderen, auch hochpreisigen, InEars auf dem Markt, über Ohrfinnen verfügen. Das sind hier Silikonringe, die am Körper des Stöpsels nochmals zusätzlichen Halt im äusseren Gehörgang bieten und diesen ausserdem zusätzlich verschliessen können. Damit ist eine bessere Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche möglich und sie halten auch deutlich besser als beispielsweise die schon hervorragend sitzenden Bowers & Wilkins PI7 . Damit das für möglichst viele unterschiedliche Gehörgänge passt, sind hier eben auch jeweils vier unterschiedliche Ring- und Ohr-Adapter-Paare mit im Lieferumfang.

Das Ladecase wird nach oben ganz einfach wie eine Truhe aufgeklappt und verfügt auf der Vorderseite über eine Ladestands-LED sowie einen USB-C-Anschluss zum Aufladen in der Mitte. Es kann aber auch kabellos per Qi Wireless Charging mit Strom versorgt werden.

Zum Aufladen müssen die InEars nur knapp anderthalb Stunden in die Ladebox. Sind sie vollends leer werden sie übrigens schon nach zehn Minuten Ladezeit für eine gute Stunde Wiedergabezeit per QuickCharge aufgeladen. Sehr praktisch.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Zunächst einmal fällt an den Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ANC In-Ears das schicke, elegante Design und die hochwertige Verarbeitung auf. Alles passt, nichts wackelt oder knarzt. Alles wirkt wie aus einem Guss und passt enwandfrei zueinander. Die magentische Halterung des Deckels der Ladebox schnappt gut zu und lässt sich gleichzeitig auch mühelos öffnen. Die InEars halten gut, ebenfalls magnetisch, in ihren Vertiefungen im Case und lassen sich dennoch leicht entnehmen, ohne das sie einfach herausfallen würden.

Tragekomfort

Im Ohr sind die Sennheiser True Wireless Earphones sehr angenehm. Selbst stundenlang getragen, gar witterungsbedingt unter Mützen, stören sie nicht. Klar, fast sechs Gramm sind zwar immer noch wenig aber dennoch spürbar, doch mehr, als dass man etwas im Ohr trägt, ist davon nicht zu merken. Die Ohren werden nicht wund oder schwitzen, die InEars drücken nicht. Wirklich toll!

Das ist hoffentlich mit den Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 für sehr viele Menschen der Fall, gerade weil die Ohrstöpsel und die Silikonringe um die InEars herum ausgetauscht und damit angepasst werden können. Man sollte nur nicht davor zurückschrecken, auch mal asymetrische Grössen auszuprobieren. Nicht selten haben Menschen nämlich unterschiedliche Gehörgänge und wissen es selbst nicht mal.

Durch den guten Verschluss des Ohrs mit dem Silikonring und dem Silikon-Tip des MTW3 ist schon im ausgeschalteten Zustand eine gewisse Dämpfung der Umgebungsgeräusche zu bemerken. Das ist auch gut, denn so müssen die InEars nicht so laut aufgedreht werden.

Bedienung der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3

Gesteuert werden die neuen InEars von Sennheiser über die berührungsempfindliche Rückseite der Ohrstöpsel selbst. Die Gesten der Touch-Steuerung kann in der App individuell belegt werden. In der Standardkonfiguration führt einmaliges Tippen am linken Ohrhörer zum Ein- und Ausschalten des Transparenz-Modus. Dieser bestimmt, wie viel wir von relevanten Umgebungsgeräuschen wie Sirenen und Sprache mitbekommen. Der rechte Ohrhörer angetippt pausiert Musik oder startet die Wiedergabe.

Doppeltes Antippen der Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 ANC In-Ears wechselt zum nächsten Lied (rechts) oder zum vorigen (links), während drei mal antippen die Geräuschunterdrückung steuert (links) und das Sprachassistenzprogramm startet (rechts). Dabei kann je nach Smartphone und Betriebssystem sowohl mit Apples Siri als auch mit dem Google Assistant oder Amazon Alexa gesprochen werden.

Um die Lautstärke zu verringern hält man den linken Ohrhörer. Um lauter zu stellen, hält man den rechten Ohrhörer. Die Lautstärke wird, abhängig vom Endgerät, nur am Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 selbst, oder nur am Bluetooth Host dann verändert. Das hängt mit auch davon ab, welches Bluetooth-Profil wie unterstützt wird. Oft kann das jedoch auch im Smartphone-System selbst konfiguriert werden.

Jeder Steuerbefehl wird von einem akustischen Signal quittiert. Das ist sowohl bei manchen Befehlen Sprache, als auch vor allem Signaltöne. Leider können die Ohrhörer bislang nur Englisch für die eigene, eingebaute Sprachausgabe anbieten.

Klang der Sennheiser MTW3

Die Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 InEars erzeugen, aders kann man das nicht sagen, mit einem überwältigenden Stereoklang mit kraftvollen Bässen, natürlichen Mitten und detaillierten Höhen. Egal was für eine Musikrichtung, Hörbuch oder Podcast, Film oder Game wir auf den MTW3 von Sennheiser anhören – alles klingt einfach gut. Sie übersteuern nirgends und die oftmals technisch bedingt wenig satten Bässe sind bei den Sennheiser Momentum TW 3 erstaunlich kraftvoll. Dennoch wirken sie nicht überbetont, sondern fallen vielmehr im Vergleich etwa mit den schon sehr guten Bässen der Bowers & Wilkins PI7 besonders positiv auf. Es klingt so alles deutlich räumlicher und voluminöser. Fast so wie von sehr guten HiFi-OverEars, wie etwa den PX7 von Bowers & Wilkins oder dem Astro A30 Gaming-Headset.

Die Geräuschunterdrückung ANC ist bei den Sennheiser zudem atemberaubend. Für so kleine InEars erstaunlich hört man vom Lärm des Regionalzugs etwa einfach gar nichts mehr. Null. Auch ohne dass Musik läuft. Endlich in Ruhe pendeln im ÖPNV!

Wer es nicht so basslastig oder noch kräftiger mag, kann aber in der App sehr viel individuell anpassen.

Die Sennheiser Smart Control App

In der für Android und iOS kostenlos erhältlichen Sennheiser Smart Control App kommt die grosse Stärke der MOMENTUM True Wireless 3 nochmals zum Tragen. Nicht nur die InEars selbst, auch dessen Klangeigenschaften lassen sich hervorragend individuell anpassen.

Equalizer

Und zwar nicht nur mit einem einfachen, dreiphasigen Equalizer. Nein, darüber hinaus gibt es eine Vielzahl vordefinierter Presets für unterschiedliche Sound-Anforderungen und Musikrichtungen.

ANC und Transparenz

Natürlich kann auch die adaptive Geräuschunterdrückung (ANC) sowie der Transparenz-Modus per App gesteuert werden.

Als wäre das nicht genug, denn Mittbewerbsprodukte verbleiben zumeist bei diesem Funktionsumfang ihrer Companion-Apps, bietet Sennheiser noch mehr Personalisierung in Sachen Sound an.

Personalisiertes Hörerlebnis

Die neue Funktion “Individualisiertes Hören” passt das Klangerlebnis zusätzlich optimal an den individuellen Geschmack an: Durch einen geführten Test in der neuen Smart Control App lässt sich so ein massgeschneidertes Klangprofil erstellen. Dabei hört man seine Lieblingsmusik mit der App seines Vertrauens im Hintergrund und wählt in der App in mehreren Schritten jeweils aus drei Varianten diejenige aus, die einem am besten zusagt. Einfach und dennoch einfach grandios! Und es funktioniert sehr gut. Das eigene Equalizer-Profil kann so auf die unterschiedlichen Musik-Stile, die man hört (Häresie!), jeweils individuell angepasst und gespeichert werden.

Bassanhebung und Podcast-Modus

Der Equalizer verfügt zudem über einen extra Podcast-Modus für besser verständlichere Sprache sowie ein spezielles Preset für intensivere Bässe, das zusätzlich nochmals den Bass anhebt. Das klappt beides sehr gut und hörbar.

Soundzonen

Eine so bislang nur bei Sennheiser anzutreffende Funktion nennt sich Soundzonen. Damit können Bereiche auf der Karte angelegt werden, in denen automatisch die Klangeinstellungen per Geofencing angepasst werden. So kann man bis zu 20 unterschiedliche Zonen einstellen, vom Büro bis zum Fitnessstudio oder der Tramhaltestelle, in denen die entsprechende Konfiguration für die Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 gelten sollen.

Auch dieses Audio-Geofencing klappt soweit sehr schön und ist eine nützliche Funktion, wenn man viel mit unterschiedlichen Einstellungen arbeitet.

Weitere Einstellungen

Klar können auch die Verbindungen zu Geräten, mit denen das True Wireless Headset gepairt wurde, in der App gemanagt werden. Neben Firmware-Aktualisierungen kann die App zudem auch die Smart-Pause und die automatische Anrufannahme einstellen. Ersteres bedeutet, dass die Musikwiedergabe unterbrochen wird, wenn man einen Ohrhörer aus dem Ohr nimmt. Letzteres nimmt einen Telefonanruf automatisch an, wenn man einen Ohrhörer aus dem Ladecase entnimmt.

Beides klappt tadellos.