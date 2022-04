Review: Redkey W12 Kabelloser Nass- und Trockensauger im Test

Nach dem Osterfest ist mal wieder Frühjahrsputz angesagt? Dann ist vielleicht der kabelloser Nass- und Trockensauger Redkey W-12 mit Wischbürste und Selbstreinigungsstation etwas für euch. Wir haben uns das Gerät einmal genauer angeschaut.

Lieferumfang des Redkey W12

Der Redkey W12 Nass-Trocken-Staubsauger wird geliefert mit einer Ladestation mit Bodenwanne, in der das Gerät die Selbstreinigung vornehmen kann. Zudem ist ein Steckernetzteil, eine Anleitung, ein Messbecher eine Bürste mit Abtropfsieb am Ständer sowie mindestens eine Rundbürste mit dabei. Optional kann der W-12 von Redkey nämlich auch direkt mit drei Bürsten erstanden werden. Der Griff mit Stange muss erst in das Gerät eingesteckt werden. Ansonsten ist alles vormontiert.

Hardware und Eigenschaften

Der kabellose Saugwischer ist mit vielen Rundungen gestaltet und vorwiegend aus weissem Kunststoff gefertigt. Er wiegt 3.8 kg und ist zusammengebaut 32.5 x 31 x 70 cm gross. Die Rundbürste, die gleichzeitig zum feucht Aufnehmen dient, ist knapp 30 cm breit und sehr weich, so dass auch empfindliche Böden nicht beschädigt werden.

Die Saugleistung des W12 von Redkey beträgt satte 4200 Pa, wobei 150 W Leistungsaufnahme zu verzeichnen sind. Dabei fallen auch 72 dB Geräuschpegel an, was jedoch reduziert werden kann, indem eine der drei Stufen ausgewählt wird, die eine weniger starke Saug- und Wischleistung erfordern.

Zum Wischen ist ein 460 ml fassender Frischwassertank vorhanden, der einfach entriegelt und aus dem Gerät entnommen sowie befüllt werden kann. Hierfür ist sauberes Leitungswasser ohne Reinigungsmittel zu empfehlen, wobei der Hersteller auch angibt, eigene Reinigungs-Mischungen zu vermerken. In der Anleitung finden wir dazu jedoch nichts. Ausprobiert haben wir es mit einem Putzmittel für Paketböden, das nicht schäumt. Das hat ohne Probleme geklappt.

Im unteren Teil der Vorderseite befindet sich wiederum der Schmutzwassertank mit 500 ml Fassungsvermögen. Dieser ist mit einem HEPA H10-Filter ausgestattet, der grobe und feine Schmutzpartikel aufhält und zwei Elektroden zur Wasserstandsmeldung. Den Tank kann man ebenfalls leicht entriegeln und entnehmen, um den aufgefangenen Schmutz zu entleeren. Anschliessend kann der Schmutzbehälter einfach in den Geschirrspüler gepackt werden.

Der verbaute Akku unbekannter Grösse reicht laut Hersteller für 45 Minuten Saugen, Wischen und Trocknen in einem Arbeitsdurchgang aus, womit 200 m2 Bodenfläche gründlich gereinigt werden können. Dabei ist der Redkey W12 für Fliesen, Laminat, Marmor und Hartholzböden gleichermassen geeignet.

Die 600 mal pro Minute rotierende Bürste im Reinigungsfuss des Geräts kann einfach ausgebaut und getauscht werden. Mit dem Multifunktionalen Reinigungswerkzeug kann man dann Haare oder anderen Schmutz von der Rundbürste schneiden und diese einfach unter laufendem Wasser ausspülen. Zum trocknen legt man die Rundbürste am besten in die Sonne oder auf die Heizung. Der Reinigungsfuss ist mit zwei grossen, gummierten Rädern sowie zwei kleinen Rädchen ausgestattet und kann um

Die Bedienung erfolgt beim W-12 von Redkey über drei Tasten. Zwei davon sind am Z-förmigen Griff an der Haltestange des Nass-Trocken-Saugers angebracht: Die Ein-/Aus-Taste sowie die Vol-Taste, mit der die Menge an Wasser bei der Reinigung, die Saugleistung und somit die Lautstärke des Staubsaugers in drei Stufen reguliert werden kann. Über diesen beiden Tasten sind fünf blaue LED-Anzeigen zu finden, die von einem ebenfalls blau leuchtenden Rahmen eingefasst werden. Sie zeigen an, wenn die Rollbürste blockiert ist, das saubere Wasser nachgefüllt oder der Schmutzwassertank geleert werden muss, die Batterieladung sich dem Ende neigt sowie man über die Sprühwassertaste mehr Wasser einsetzt.

Zudem verfügt auch der Redkey Wisch-Staubsauger W12 über eine Sprachansage, die allerdings nur Englisch spricht und nicht deaktivierbar ist. Darüber wird man ebenfalls über den aktuellen Modus und Zustand des Reinigungsgeräts informiert. Unter dem Bedienfeld auf der Vorderseite des Griffs ist eine Self-Clean-Taste untergebracht, mit der die Selbstreinigungsfunktion des Nass-Trocken-Saugers manuell aktiviert werden kann. Ansonsten geschieht dies beim Einstellen in die Ladestation automatisch nach dem Putzvorgang. In der Ladestation kann eine Ersatzbürste, das Reinigungswerkzeug und den Messbecher zum Einfüllen von sauberem Wasser einfach aufbewahrt werden. Die Selbstreinigung spült dabei die rotierende Wischbürste mit Frischwasser durch, dreht diese in einer entsprechenden Wanne und saugt das Schmutzwasser anschliessend in den Tank. So kann, je nach Verschmutzungsgrad, das Gerät ohne grosse Nachbereitung einfach wieder eingesetzt werden.