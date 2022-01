Review: Redkey F10 Akku faltbarer Handstaubsauger im Test

Hinzu kommt ein 63,5 cm langes Aluminiumrohr, das faltbar ist. Der obere Teil von knapp 19 cm lässt sich mit einem einfachen Schalter auf der Unterseite ausklicken, so dass das Flex-Rohr um bis zu 90 Grad nach vorne geknickt werden kann. Damit kommt man auch an schwer zugängliche Stellen wie unter das Sofa, um dort einfach zu saugen, ohne sich gleich auf den Boden legen zu müssen.

Eigenschaften und Bedienung

Der Redkey F10 Akku Handstaubsauger ist insgesamt 369 x 125 x 227 mm gross und wiegt knapp 2.65 kg. Der 30 V Akku mit 2500 mAh Kapazität betreibt das System 25.2 V für bis zu 60 Minuten konstant in der niedrigsten von fünf Staugintenstärken. Mit maximaler Saugkraft ist nach etwa 10 Minuten bereits schluss. Denn der Redkey F10 kommt mit einer beachtenswerten Nennleistung von 400 W daher, die der mit bis zu 110’000 Umdrehungen pro Minute arbeitende digitale Hochgeschwindigkeitsmotor bietet. Damit sind 23 kPa Saugkraft möglich, womit auch starke Verunreinigungen aus Teppich, Textil und Ecken gesaugt werden können.

Dazu gibt es am Griff des Geräts einen Pistolenabzug zum Ein- und Ausschalten des F10 Akkusaugers von Redkey.

Ein smarter Staubsensor ist in der Lage, im Auto-Modus die fünf Saugstufen entsprechend den Messergebnissen einzustellen. Mehr Staub führt zu mehr Saugleistung, was die Reinigungseffizienz und die Laufzeit verbessern soll. Bei geringem Schmutzaufkommen oder kleinem Schmutz, wie dünnen Haaren oder Feinstaub, ist die Saugleistung geringer und es werden weniger rote und blaue Balken auf der Oberseite des Geräts angezeigt. Hier befindet sich nämlich die LED-Anzeige des Redkey F10 Saugers: Links und in Rot sind zehn Balken für das Staubniveau zu finden. Rechts wiederum sind zehn Balken für die Saugstärke, wobei immer zwei zusammen eine Stufe ausmachen. Dazwischen sind drei LED-beleuchtete Symbole für den Automatik-Modus, die Motorblockade und das Blockieren er Bürste zu finden. Darunter sind drei silberne Tasten, wobei man intuitiv mit Plus und Minus die Saugleistung vergrössern oder verringern kann und die Auto-Taste wiederum den Automatik-Modus aktiviert.

Der Akkstand wird am Akku-Pack selbst mit drei blauen LED angezeigt.

Bei viel Staub oder grösseren Verunreinigungen wie Müsli, Reis oder Getreide erhöht sich im Automatik-Modus die Saugleistung und es werden mehr blaue und rote Balken angezeigt.

Das Zubehör, sprich die drei mitgelieferten Saugaufsätze, lassen sich sowohl direkt am Gerät als auch am Flex-Rohr anklicken. Sie verfügen jeweils über einen einfach zu bedienenden Einrastmechanismus, der mit einer Entriegelungstaste ausgeworfen werden muss, um die Bürste oder das Rohr abzunehmen. Auch für den Auszug der 2-in-1-Polsterbürste oder der langen Fugendüse gibt es extra Entriegelungstasten. Selbige sind auch an der Wandhalterung zu finden, so dass die beiden nicht benutzen Bürstenaufsätze dort jeweils gut aufgehoben werden können.

Die elektrische Bürste bietet sechs weisse LED, die den Staub reflektieren und so dabei helfen, auch das kleinste Korn nicht zu übersehen. Die weiche, doppellagige Nylonbürste wird flankiert von einem Staubastreifer und eignet sich für alle Arten von Böden. Darum sind die beiden grossen Rollen sowie die zwei kleinen Rädchen der elektrischen Bürste des Redkey F10 Handsaugers auch weich gummiert, so dass sie auch auf empfindlichen Böden wie Parkett oder Design-Vinyl keine Kratzer hinterlassen. Gleichzeitig ist die rotierende Bürste für Teppichböden ausgelegt. Die Walzenbürste lässt sich leicht herausnehmen, indem die Entriegelungstaste auf der Oberseite betätigt wird und die Walze seitlich herausgezogen wird. So kann sie leichter gereinigt werden und beispielsweise lange Haare, die sich um den Zylinder gewickelt haben, einfach entfernt werden.

Zudem lässt der Bürstenkopf sich frei drehen an einer zweiachsigen Gelenkaufhängung, so dass man bequem und einfach unter Möbel und um Tischbeine herum saugen kann.

Testeindruck zum Redkey F10 Akku-Handstaubsauger

Die Verarbeitung des Staubsaugers ist in Ordnung. Nichts wackelt unnötig oder hat ungewohnt viel Spiel, ausser der Entriegelungstaste für den 2-in-1-Bürstenaufsatz. Diese Taste war bei Lieferung bereits aus ihrer Halterung gefallen und springt bei unserem Modell seither immer mal wieder ab. Ärgerlich. Ansonsten passen die Bauteile alle leicht und genau ineinander. Der Redkey F10 lässt sich einfach und im Handumdrehen zusammenbauen und auch zerlegen, so dass man ihn umbauen kann.

Die elektrische Bürste bietet eine passable Reinigungsleistung, wobei gerade aus Teppichen allein durch die weiche Nylonbürste nicht besonders viel Schmutz heraus befördert wird. Dazu muss dann schon die Saugkraft hinzu genommen werden. Und hier ist der F10 von Redkey indes auch nicht schlecht ausgestattet. Mit 23’000 Pa Saugleistung kann das 400 W Gerät schon ordentlich Schmutz entfernen. Für einen Handstaubsauger ist das eine ansehnliche Leistung, zumal auch noch Akkubetrieben. Klar, dass die Saugkraft dann zu Lasten der Akkulaufzeit gehen muss. Im Normalbetrieb können gut 200 m2 dank der 60 Minuten Laufzeit gereinigt werden, verspricht der Hersteller. In der Praxis zeigt sich, dass dies wohl Laborwerte sein werden, denn in einer Stunde ist eine 110 m2 Wohnung noch nicht gesaugt, da es viel zu viele Hindernisse gibt, denen ausgewichen oder die erst mal weggestellt werden müssen. Aber der 2500 mAh starke Litum-Ionen Akku hält gut eine Stunde durch. Da man mittels Abzug am Handgriff des Redkey Staubsaugers auch das Gerät schnell mal aus- und wieder eingeschaltet hat, ist beim Putzen das Stromsparen auch kein Hexenwerk.

Allerdings braucht digitale Motor des F10 etwa eine Sekunde, bis er nach dem Drücken der Taste angesprungen ist. Diese Einschaltverzögerung ist jedoch zu verkraften.

Der Akku ist zudem auch austauschbar und soll in Kürze auch einzeln erworben werden können. Zum vollständigen Aufladen des Akkus werden zwischen drei und fünf Stunden vom Hersteller angegeben.

Der beutellose Akku-Staubsauger sammelt den Schmutz im 600 ml grossen Staubbehälter. Dieser lässt sich mit einer einzigen Taste an dessen Vorderseite aufklappen und so in den Abfallsack entleeren. Das geht sogar in angedocktem Zustand und ist auch so zu empfehlen, da der Stahlfilter im Gerät selbst arretiert ist und so in diesem verbleibt, wenn man den Staubbehälter abnimmt. So verdreckt er also gerne mal die Umgebung, wenn man ihn nicht vorher entleert hat.