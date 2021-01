Review: realme Watch S Smartwatch im Test

Die Lieferumfang der realme Watch S wird in einem klassischen, länglichen Karton geliefert, für realme typisch, in Gelb. Darin enthalten ist neben der Uhr eine englischsprachige Bedienungsanleitung sowie das Ladekabel mit USB-Stecker. Das Ladekabel wird magnetisch auf der Rückseite befestigt.

realme Watch S Testeindruck

Die realme Watch S ist angenehm leicht zu tragen. Ihr Display ist mit fünf manuellen Helligkeitsstufen und automatischer Einstellung angenehm hell. Die Auflösung ist mit 391.6 ppi ausreichend scharf und der Kontrast hoch genug, um die Uhr auch bei Tageslicht ablesen zu können. Allerdings spiegelt das Display recht stark, was es manchmal schwer macht, gerade bei prallem Sonnenlicht. Bei maximaler Helligkeit geht es jedoch. Der kapazitive Display unter Corning Gorilla Glas ist problemlos bedienbar und reagiert einwandfrei.

Die Verarbeitung ist tadellos und gut. Nichts wackelt oder hat falsche Spalte. Das ist durchwegs positiv.

Die Herzfrequenz kann auch kontinuierlich ausgelesen werden, was natürlich zu Lasten der Akkulaufzeit geht. Es wird dann alle fünf Minuten der Puls aufgezeichnet. Diese beträgt bei normalem Gebrauch gute zehn bis zwölf Tage, wobei die Pulsmessung 24 Stunden aktiv blieb. Viel Sport mindert die Akkulaufzeit beträchtlich, doch ist auch mit täglichem Ausdauerlauftraining der Akku gute acht Tage lang zu gebrauchen.

Zum Aufladen braucht die realme Watch S knapp zwei Stunden, wobei die erste Hälfte in circa 15 Minuten voll ist. Das ist etwas ungewöhnlich, kann aber auch ein Firmwarefehler sein.

Nicht konstant ausgelesen werden kann der SpO2-Wert. Dieser ist insbesondere Interessant, wenn wir an SARS2 CoVID-19 denken, da der Sauerstoffgehalt im Blut als ein wichtiger Indikator gilt. Schade, dass dies Messungen jeweils am Display aktiv gestartet werden muss.

Bei der Schlafphasenmessung lässt sich die Genauigkeit etwas vermissen und es ist auch nur der Nachtschlaf erfassbar, der aber nicht erst aktiv zur Messung ausgewählt werden muss. Was jedoch erstaunt, ist, dass nur lange Schlafphasen erkannt werden. Wer sich also, gerade mit kleinen Kindern nicht so unüblich, auch mal zum Mittagsschlaf hin legt, findet diesen nicht in der realme App wieder

Die nach Schutzklasse IP68 staub- und wasserdichte Uhr kann zudem Benachrichtigungen aus diversen Android-Apps auslesen und direkt auf dem Uhrendisplay ausgeben. Die 16 Sportarten reichen von Rudern und Laufen bis Fahrradfahren und Cricket. Andere Hersteller, Huawei beispielsweise, bieten da aber deutlich mehr Vielfalt. Die über hundert Watchfaces lassen verschiedenste Spielereien zu und sehen auch durchaus gut aus. Allerdings lassen sie sich nicht individualisieren und es scheint auch keinen Weg zu geben, eigene Ziffernblätter zu erstellen.