Review: realme Buds Air Pro im Test

Hardware und Eigenschaften

Die Buds Air Pro von Realme sind in Weiss und in Schwarz erhältlich. Sie sind jeweils 22 x18 x 38 mm gross und nur 5 Gramm leicht. Designtechnisch unterscheiden sie sich kaum von Mitbewerbsprodukten. Auch die Ladebox sieht aus wie die vieler anderer True Wireless-Kopfhörer. Sie ist 53 x 53 x 21 mm gross und wiegt alleine 41 Gramm.

Beide Ohrhörer verfügen über ein eigenes Mikrofon für die Geräuschunterdrückung. Eines ist zum Telefonieren eingebaut.

Das Active Noise Cancelling (ANC) funktioniert laut Hersteller bis zu 35 dB.Zudem bieten die realme Buds Air Pro einen Transparenz-Mode, der die Umgebungsgeräusche durchlässt, um auch im Strassenverkehr nicht ganz taub zu sein.

Die eingebauten Akkus liefern bis zu 25 Stunden Spielzeit zusammen mit dem Akku im Ladecase, der 486 mAh umfasst. Quick Charge bringt in nur zehn Minuten Ladezeit ganze drei Stunden Soundgenuss. Eine Taste rechtsseitig am Lade-Case dient zum bekannten Pairing der Bluetooth-InEars. Weil auch Google Fast Pair unterstützt wird, reicht es bei aktivem Bluetooth aus, nur den Deckel des Ladecases zu öffnen und schon findet das Android-Gerät die Kopfhörer und bietet sie zum Verbinden an. Zudem wird das Produktbild der InEars in der Systemsteuerung mit angezeigt. Schick, aber nicht unbedingt ein Kaufargument.

Dank Bluetooth 5.0 und Super Low Latency-Profil sind Verzögerungen von lediglich 94 ms möglich. Beide nach Schutzklasse IPX4 spritzwassergeschützten Ohrhörer haben 10 mm Treiber und einen Touch-Bereich zur Steuerung. AAC zur besseren Audioqualität per Bluetooth wird ebenfalls unterstützt.