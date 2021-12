Review: PEARL reVolt ZX3083 PD 30W Ladegerät im Test

Das PEARL reVolt ZX3083 PD 30W Ladegerät ist 28 x 47 x 90 mm klein und einem Gewicht von gerade mal 80 Gramm ist ideal für das kleine Reisegepäck über die Feiertage. Es ist in Schwarz und in Weiss erhältlich.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Am PEARL reVolt ZX3083 PD 30W Ladegerät macht einen soliden und gut verarbeiteten Eindruck. Nichts wackelt oder knarzt, die Stecker passen optimal mit allen handelsüblichen Kabeln.

Das reVolt Netzteil liefert den Strom, den der Hersteller verspricht und ist auch unter Vollast kaum merklich warm. Egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone. Vorausgesetzt, das richtige USB-C-Kabel kommt zum Einsatz, sind auch 30 Watt Ausgangsleistung möglich. Sind beide USB-Anschlüsse gleichzeitig in Gebrauch, sind immerhin noch 25 Watt Gesamtleistung drin.

Richtig praktisch dabei ist das Display mittels gut lesbarer LED-Ziffern, die Strom und Spannung anzeigen. So sieht man auf einen Blick, ob das Handy auch korrekt verbunden ist und die bestmögliche Ladegeschwindigkeit erreicht.

Preis und Fazit

Das reVolt ZX3083 PD 30W von PEARL kostet 17,99 Euro bzw. 19.95 SFr. und ist sowohl in Schwarz und und Weiss erhältlich.

Alles in Allem zeigt sich das reVolt Ladegerät als vielseitiges, günstiges Ladegerät mit praktischer LCD-Anzeige, so dass Strom und Spannung und damit der Ladevorgang immer im Blick bleibt. Für das kompakte Format und geringe Gewicht bringt das PEARL reVolt ZX3083 PD 30W Steckernetzteil eine solide Leistung von bis zu 30 W via USB Power Delivery am USB-C-Port und bis zu 25 Watt, wenn zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.