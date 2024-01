Review: PEARL newgen medicals Fitness- und Schlaftracker Smart Ring im Test

Lesedauer: 6 Minuten

Die Sensoren messen Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung, Körpertemperatur und Schrittzahl per Gyroskop. Daraus errechnet die App den Kalorienverbrauch, zurückgelegte Distanz, Stresslevel und Schlaf-Qualität. Die Fitnessdaten werden zudem kontinuierlich aufgezeichnet. Während alle zwei Stunden die Blutsauerstoff-Sättigung und die die Temperatur gemessen werden, erfasst der Fitness-Ring die Herzfrequenz in einstellbaren Intervallen von 10, 20 oder 30 Minuten.

Was vor einigen Jahren noch nur auf Crowdfunding-Plattformen zu finden war, ist längst in die virtuellen Regale gewandert. Der Markt um Smarte Ringe boomt gerade. Klar, denn eine Smart Watch haben schon viele. Zudem sind die Uhren auch immer auffälliger geworden. Wir haben uns darum den newgen medicals Fitness- und Schlaftracker Ring des bekannten Versandhandels PEARL genauer angesehen.

In der App können individuelle Fitness-Ziele für Schrittzahl, Distanz und Kalorienverbrauch einstellbar. Zudem kann hier die SOS-Funktion eingerichtet werden. Diese ruft bis zu drei hinterlegte Notfall-Kontakte an und versendet die GPS-Standort-Daten des gekoppelten Smartphones via SMS.

Die Einrichtung in der App klappt problemlos und die übersichtliche und ansprechende Gestaltung der AIZO Ring App machen Spass. Weniger allerdings die Übersetzung. Denn diese kommt direkt aus der Google-Translation der Hölle und man muss schon etwas um die Ecke denken, bis man Tief und Licht als leichten Schlaf und Tiefschlafphasen identifiziert. Stellt man in den Einstellungen die Sprache jedoch auf Englisch um, ist sie ertragbar.

Die Markierung für den Touch-Bereich ist nicht sehr auffällig und mitunter nicht so leicht zu entdecken. Da der Ring sich immer etwas bewegt, muss man ihn ab und zu nachjustieren. Denn die Sensoren sind, neben dem Ladeanschluss, unten angebracht und können nur dort zuverlässige Messwerte liefern, weil die Haut dort am hellsten und die Distanz zu Blutgefässen am geringsten ist.

Die Verarbeitung es leichten Rings macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Die Ringform ist etwas ungewohnt, da nur der innere Ring abgerundete Kanten besitzt. Die Oberseite liegt flach auf, was zu 90-grädigen Kanten an der Aussenseite führt. Auch wenn die Kanten der Keramik-Aussenseite dadurch etwas scharf wirken, verletzt man sich sicherlich nicht daran. Andere Oberflächen kann man damit jedoch leicht zerkratzen oder etwa beim Händewaschen die Seife abschaben. Das ist nicht so schön. Dafür ist die schwarze Keramik recht kratzfest und wird im Alltag nicht so leicht beschädigt.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Auch die Touch-Funktion kann hier in der App konfiguriert werden. Hierbei kann zwischen Video- und Musik-Player-Funktionen, Bildschirm-Scrollen beispielsweise für das Lesen am eReader, die Fern-Auslöse-Funktion für Foto- und Videoaufnahmen oder die Powerpoint-Fernbedienung gewählt werden. Das ganze funktioniert einigermassen zuverlässig, wobei man dafür den Ring am Besten an den Zeigefinger steckt, denn dann ist das Touch-Segment besser und zuverlässig mit dem Daumen erreichbar. Auch dann ist sie jedoch nicht hundertprozentig präzise und man wischt schon ab und zu mehrfach über den seitlich rot markiert Bereich des Rings, um die nächste Folie anzuzeigen. Darum ist es wichtig, den Ring in der richtigen Grösse des Zeigefingers zu bestellen.

Zudem kann die Funktion im Alltag auch durchaus stören, wenn sie etwa ungewollt irgendeine Playlist startet. Zum Glück kann man sie aber in der AIZO App bequem ein- und ausschalten.

Der minimalistisch kleine Akku von 20 mAh hält keine sechs Tage, wie der Hersteller an gibt. Maximal drei Tage verstreichen, bis er wieder an das Ladekabel muss. Und hier kommt auch gleich der grösste Kritikpunkt zum newgen medicals Smart Ring: Das Aufladen des Rings dauert gut eine volle Stunde, obschon der Akku so klein ausgefallen ist. Warum auch immer der Hersteller 500 mA Leistungsaufnahme des Ladegeräts angibt. Messen wir nach, fallen etwa 13 mA am USB-Anschluss an.

Auch wenn man übrigens die Pulsmessung auf alle 30 Minuten reduziert, ändert das an der Akkulaufzeit leider nichts. Nur die Verbindung zum Smartphone via Bluetooth nicht immer aktiv zu haben verlängert die Laufzeit des Smart Rings etwas. Doch dann die Messdaten, die bis zu sieben Tage auf dem Ring verwahrt werden, abzurufen, kann mitunter kompliziert werden. Meist hilft es dann, den Ring aufzuwecken, indem er kurz in die Ladestation gelegt wird.

Wichtig ist zudem dass die Positionierung der LED-Sensoren stimmt. Sonst liefert wer unbrauchbare Werte. Beim Sport empfiehlt es sich also, den Ring mit Tape zu fixieren. Dann zeigen die grüne Stauerstoffsättigungs-LED und die rote für den Puls immer auf die Fingerunterseite.

Die Werte sind dann auch durchaus angemessen und entsprechen denen anderer Smart Gadgets wie der Apple Watch Series 8 oder einfacher digitaler Oximeter. Das Schlaftracking indes ist sehr schwierig zu bewerten. Wenn der Ring ganz normal getragen wird, wackelt und dreht er sich naturgemäss viel öfter und so wird der Schlaf als unruhiger und weniger Tief eingeschätzt, als er es in Wirklichkeit vielleicht war. Auch hier empfiehlt es sich wohl, den Fitness-Ring zum Schlaf-Tracking mit Leukoplast oder Ähnlichem zu fixieren.

Preis und Fazit

Den PEARL Newgen Medicals Fitness- und Schlaftracker-Ring gibt es bei PEARL in der Ringrösse 8, Ringrösse 10, Ringrösse 11 und Ringrösse 12 zum Tragen am Zeigefinger für jeweils 129,99 Euro bzw. SFr. zu kaufen, wobei der Schweizer PEARL-Shop den Smart Ring noch nicht listet. Auch der entsprechende Amazon-Store führt den Ring noch nicht. Man findet also nur die baugleichen aber deutlich teureren Mitbewerbsprodukte.

Insgesamt ist der PEARL Newgen Medicals Fitness- und Schlaftracker-Ring als Smart Ring ein tolles Stück Technik. Er misst elegant und dezent am Zeigefinger die Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur sowie Schritte und Schlafqualität. Das klappt soweit ganz gut, vor allem aber, wenn man die Ringgrösse richtig wählt und gegebenenfalls den Ring per Tape beim Sport oder auch für das Schlaftracking fixiert.

Die Laufzeit von realistischerweise drei Tagen und die vergleichsweise lange Ladezeit machen den Smart Ring etwas schwierig einzusetzen, genauso wie die Notwendigkeit, die Sensoren einigermassen präzise zu positionieren. Da dies bei einem Ring, der sich ständig bewegen kann, etwas schwierig ist, ist es also empfehlenswert, mal beim Schmuckgeschäft des Vertrauens vorbei zu schauen, um die eigene Ringrösse messen zu lassen, bevor man bei PEARL bestellt. Mit Faden oder Papierstreifen ist das vielleicht etwas zu ungenau. Wer eine andere Ringrösse als 8, 10, 11 oder 12 benötigt, muss sich leider auch bei anderen Herstellern wie etwa Odo umschauen.