Review: PEARL Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler im Test

Der PEARL Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 ist 210 x 170 x 55 mm gross und wiegt knapp 1000 Gramm. Das Gehäuse ist aus orangenem Kunststoff gefertigt und auf der Vorderseite mit einem schwarzen Rahmen und vier überstehenden Puffer-Ecken versehen. Hinter der Kunststoffscheibe befinden sich vier Felder mit jeweils 84 LED in Warmweiss, Neutralweiss, Rot und Blau, so das insgesamt 336 SMD-LED zusammenkommen. Die vier LED-Felder sind jeweils von silbernen Reflektoren umgeben, um die Helligkeit zu erhöhen und grün umrahmt.

Im Karton ist neben dem Akku-High-Power-LED-Strahler ein 1 m langes USB-C-Ladekabel sowie eine Kurzanleitung auf Deutsch und rückseitig auf Französisch. Mehr nicht. Das ganze kommt in der sogenannten PEARL-Box, die helfen soll, Verpackungsmüll zu reduzieren. Allerdings sind sowohl Kabel als auch der PEARL Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 in Kunststoffbeuteln verpackt und mit einer Schaumstoffmatte gesichert, so dass doch wieder Abfall anfällt, der nur schwer wiederverwendet werden kann.

Weiter ist auf den Seiten ein Klappbein mit einfachen Gewindeschrauben aus Plastik befestigt. Diese Halterung kann so stufenlos den Neigungswinkel des Solar-LED-Strahlers feststellen. Zudem kann der Akkustrahler damit bequem getragen werden und weil in der Mitte ein ausklappbarer Haken untergebracht ist, kann man die Leuchte auch ganz einfach aufhängen. Auch ist das Gerät nach Schutzart IPX5 gegen Strahlwasser geschützt.

Daneben befindet sich eine Ladestandsanzeige mit vier grünen LED sowie unter einer Gummiabdeckung ein USB-C-Eingang und ein handelsüblicher USB-A Anschluss. Dieser liefert 5 V bei bis zu 2 A und kann so Smartphones und Tablets aufladen. Der PEARL Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 ist also auch gleichzeitig eine Powerbank.

Damit schafft der PEARL Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 bis zu 2392 Lumen, wobei die Helligkeit stufenlos dimmbar ist und die Farbtemperatur in drei Stufen eingestellt werden kann: Warmweiss bei 3500 K, Neutralweis bei 4500 K und Tageslichtweiss bei 6500 K. Dazu werden die in jedem viertel jeweils abwechselnd zu drei Reihen à 12 Stück angeordneten SMD-LED eingeschaltet. Die siebte Reihe in jedem High-Power-LED-Feld ist wiederum bunt, und zwar linksseitig rot und rechts blau, denn der tragbare Solarstrahler kann zudem auch als SOS-Warnlicht eingesetzt werden. Dann blinkt er abwechselnd Rot-Blau und dann Blau-Rot mit schnellen Stroboskop-Effekt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck

Der High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 der PEARL-Eigenmarke Luminea ist aus nicht gerade sehr robustem Kunststoff gefertigt. Beim Einsatz auf der Baustelle wird dieser wohl sehr schnell bersten oder zerbrechen. Zu leicht verbiegt er sich und der Bügel, mit dem der Strahler aufgestellt und aufgehängt werden kann, ist einfach auch sehr weich und leicht. Die Kunststoffscheibe ist wie das Gehäuse auch zudem auch recht anfällig für Kratzer. Andererseits sind die Solarzelle, die auf der Rückseite verbaut ist, sowie 336 LED auf der Vorderseite durchaus nicht von schlechten Eltern.

Der Akku mit 8400 mAh reicht indes nur bei niedrigster Helligkeit mit kaltweissem oder warmweissen Licht für einen halben Tag aus. Da bei Tageslichtweiss alle 288 weissen LED aktiv sind, ist hier die Laufzeit weniger lang. Im Test zeigten sich fünf bis sieben Stunden als realistisch. Ebenso verbraucht der SOS-Blinkmodus trotz der mit 48 vergleichsweise wenigen aktiven LED mehr Strom als erwartet, so dass hier nur gerade mal acht Stunden möglich waren.

Zum Aufladen des 31.08 Wh starken Lithium-Ionen-Akkus reicht eine handelsübliche USB-Stromquelle. Da der Baustrahler von Luminea sowohl 10 Watt ein- wie auch ausgehend verträgt, dauert ein vollständiger Ladevorgang etwas unter 4.5 Stunden per USB-Typ-C-Kabel. Die Solarzelle indes benötigt schon mehr als einen Tag strahlenden Sonnenschein, um den Akku von Null auf Hundert zu bringen. Dennoch ist das eine nette Zusatzfunktion, um so den Akku auch fernab von Stromquellen aufladen zu können. Während des Aufladevorgangs, egal ob via eingebauter Solarzelle oder USB-C, blinkt die LED-Anzeige auf der Oberseite auf und zeigt den aktuellen Füllstand an.

Ansonsten ist die Helligkeit der LED sehr gut und der Abstrahlwinkel dank der trichterförmigen Reflektoren auch sehr angenehm. Hier gibt es nichts zu bemängeln.

Preis und Fazit

Der Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 kostet bei PEARL 39.95 SFr. bzw. 32,99 Euro. Zudem gibt es ihn auch im Doppelpack für 76.95 SFr. bzw. 64,99 Euro.

Insgesamt ist der Luminea High-Power LED-Strahler von PEARL eine nützliche Sache in vielen Situationen. Schade ist nur, dass der Akku mit 8400 mAh etwas klein geraten ist und das Gehäuse nicht robuster, etwa gar aus Metall, gefertigt wurde. Das würde zwar mehr Gewicht bedeuten, aber die Akku-Leuchte nicht nur für Camping und Hobby sondern wirklich auch als Baustrahler qualifizieren. Dafür ist die Lichtfarbe von kalt- und warmweiss bis zu Tageslicht aber auch stufenlos dimmbar, was das Produkt weiter auszeichnet.

Die Solarzelle ist eine nett Dreingabe und aufgrund der geringen Fläche leider nicht effizient in der Lage, den internen Li-Ion-Akku schnell genug aufzuladen. Das macht aber nichts. Wer beispielsweise zwei dieser LED-Strahler hat, einsetzt, kann problemlos einen nutzen während der zweite ausgeschaltet in der Sonne hängt und kostenlos auflädt. Dafür ist der flexibel und stufenlos arretierbare Bügel übrigens auch bestens geeignet, weil ein Haken eingebaut ist und er so nicht nur zum Tragen und Aufstellen benutzt werden kann. Und auch einzeln ist der PEARL Luminea High-Power-LED-Solar-Akkustrahler ZX-6388 perfekt einsatzbereit, den zumeist benötigt man ja nicht zwölf Stunden am Stück die Beleuchtung und kann so tagsüber getrost die Leuchte zumindest zum Teil wieder aufladen lassen.