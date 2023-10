Review: PEARL Callstel 8-in-1-Lade- und Datenkabel im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Endlich ist auch Cupertino weg vom Lightning-Anschluss. Seit dem vor Kurzem vorgestellten Apple iPhone 15 ist klar, dass USB Typ-C, wie von der EU gefordert, der Standard für das Aufladen von Smatphones ist. Doch wir haben noch andere und auch älterer Geräte, die deswegen nicht entsorgt werden müssen. Da ist das PEARL Callstel 8-in-1-Lade- und Datenkabel gerade richtig.

Lieferumfang

Das Callstel 8-in-1-Lade- und Datenkabel des bekannten Versandhandels PEARL, kommt mit einer kurzen Anleitung in Deutsch sowie Französisch.

Hardware und Eigenschaften

Die Callstel Kabelpeitsche gibt es in drei verschiedenen Längen zu kaufen: 30 cm, 100 cm und 200 cm. Diese wiegen dann 31 Gramm, 58 Gramm und 78 Gramm. Allen gemein ist, dass sie mit einem robusten hellgrauen Nylongeflecht ummantelt sind und vier Stecker zu einem zusammenführen.

Am einen Ende finden wir einen USB-C-Stecker und einen daran verbundenen USB-A-Steckeradapter, so dass das PEARL Callstel 8-in-1-Lade- und Datenkabel auch an modernen Laptops problemlos benutzt werden kann. Am anderen Ende sind vier Stecker für Endgeräte angebracht. Ein USB-C-Stecker mit schwarzem Isolator zum Aufladen, ein USB-C-Stecker mit weissem Isolator zum Aufladen und Datenübertragen, ein microUSB-Stecker sowie ein Lightning-Stecker mit acht Kontakten. Alle Stecker sind von einem Aluminium-Mantel geschützt.