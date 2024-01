Review: OSOTEK H200 Lite Wischsauger im Test

Lesedauer: 5 Minuten

In diesem Testbericht werden wir uns genauer mit den Funktionen, der Leistung und dem Design des OSOTEK H200 Lite Wischsaugers befassen.

Der OSOTEK H200 Lite Wischsauger besticht auf den ersten Blick mit seinem modernen und schlanken Design. Die Verarbeitung des Geräts ist hochwertig und macht einen robusten Eindruck. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und die Farbgebung in Weiss und Grau verleiht dem Gerät eine edle Optik. Mit seinen kompakten Abmessungen und einem Gewicht von nur 5 kg ist der Wischsauger zudem leicht zu handhaben und zu verstauen. Die Tanks, Walze und dessen Abdeckung lassen sich leicht entnehmen. Rein optisch, aber auch als Ergänzung passt der OSOTEK H200 Lite gut zum Dreame L10s Ultra , den wir auch getestet haben.

Bilder: PocketPC.ch / Kuckhoff

Funktionen und Leistung

Der Hersteller OSOTEK hat dem H200 Lite Wischsauger eine Vielzahl von Funktionen spendiert, die das Reinigen von Böden erleichtern. Mit einer Saugleistung von 12’500 Pa ist er in der Lage, sowohl feinen Staub als auch gröbere Verschmutzungen mühelos aufzusaugen. Zudem verfügt das Gerät über eine Wischfunktion, die es ermöglicht, gleichzeitig zu saugen und zu wischen. Die Kombination dieser beiden Funktionen sorgt für eine effiziente Reinigung verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Laminat oder Parkett. Auf der rechten Seite kann bis zu 10 mm nah zur Wand gereinigt werden, links erreicht man sogar 6 mm Wandnähe. Vor allem im Vergleich zur Mitbewerbsprodukten oder auch dem teureren Modell H200, sehr positiv. Mit dem Anti-Tangle-Pinsel-Design verspricht der Hersteller, dass sich lange Haare nicht in der Walze verheddern, was sich im Test bestätigt hat.

Die Wischleistung konnte ebenfalls überzeugen, sind mehr hartnäckigere Flecken nicht nach einem Durchgang verschwunden, waren sie nach ein paar Zügen mehr dann doch weggewischt. Staub wird anstandslos mit aufgesaugt, ein vorheriges Staubsaugen entfällt somit. Es ist auch immer wieder erstaunlich, wie dunkel das Schmutzwasser selbst nach regelmässigem Wischen ist. Die effiziente und mühelose Reinigung spricht für den OSOTEK H200 Lite. Die Kollegen von Smarthomeassistant haben entsprechend zu ihrem Test noch ein paar Bewegtbilder für euch parat, worauf wir hier verzichten.

Bedienung und Handhabung

Die Bedienung des OSOTEK H200 Lite Wischsaugers gestaltet sich einfach und intuitiv. Über das übersichtliche Display lassen sich verschiedene Reinigungsmodi auswählen, der Akkustand, Status zum Frisch- und Abwasser und Fehlericons ablesen. Man kann zwischen verschiedenen Saugstufen wählen sowie eine extra Funktion zum Aufsaugen von Wasserpfützen aktivieren. Darüber hinaus verfügt der Wischsauger über einen grosszügigen Abwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 640 ml, der eine häufige Entleerung überflüssig macht. Das Aufladen ist ausschliesslich in der Basis- und Reinigungsstation möglich, das Gerät lässt sich aber sehr einfach und ohne Zielübungen zu dort hineinstellen. Nach circa vier Stunden Ladezeit kann man das Gerät für etwa 30 Minuten im Standardmodus benutzt werden. Drei Tasten als Bedienelemente am Handgriff erlauben das ein- und ausschalten, den Wechsel zwischen den Modi und das Aktivieren der Selbstreinigung. Letztere ist nur beim Aufladen in der Station möglich.

Während des Wischens lässt sich der Nass- und Trockensauger um bis zu 180 Grad flexibel drehen und horizontal bis auf den Boden neigen, um auch unter tiefen Möbeln reinigen zu können. Osotek hebt in diesem Zusammenhang seine in innovative, patentierte Wasser-Luft-Separations-Technologie hervor. Diese trennt das Ansaugwasser von der Luft, wodurch verhindert wird, dass Wasser in den Motor eindringt und somit die Maschine gefahrlos flach auf dem Boden liegen kann.

Nach dem Benutzen, zum Abstellen oder pausieren kann das Gerät komplett senkrecht abstellt werden. Es rastet merklich ein, schaltet sich aus und steht sicher von alleine, ohne an eine Wand angelehnt werden zu müssen. Leider ist keine Zubehörhalterung für das Reinigungswerkzeug mit dabei.