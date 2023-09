Review: Oraimo Steckdosenwürfel RobustorCube mit 20 W USB-Ports im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Wenn die Steckdose zu weit weg ist, greifen wir oft zum Verlängerungskabel oder gleich zur Stromschiene. Mit Letzterem können einfach und bequem mehr Geräte an einem etwas von der and entfernten Ort mit Strom versorgt werden. Doch manchmal sind diese Steckdosenleisten nicht sehr hübsch anzusehen. Wir haben uns darum den Oraimo Steckdosenwürfel RobustorCube 20 genauer angeschaut.

Lieferumfang des Oraimo Steckdosenwürfel RobustorCube 20

Der Steckdosenwürfel kommt natürlich ohne viel Zubehör. Das Kabel selbst wird mit zwei Drähten aufgewickelt geliefert, die man zwar weiter benutzen kann, aber die wohl kaum zum Lieferumfang zählen. Weiter ist nur eine englische Kurzanleitung sowie ein Garantie-Kärtchen enthalten.

Hardware und Eigenschaften

Der Würfel selbst am RobustorCube 20 von Oraimo ist gerade mal 74.5 x 74.5 x 74.5 mm klein und wiegt zusammen mit dem 150 cm langen Kabel 420 Gramm. Er ist aus weissem, feuerhemmendem Kunststoff gefertigt und verfügt an drei Seiten über handelsübliche Schuko-Steckdosen für 220 V Wechelstrom. Das heisst, es passen Stecker Typ E mit Schutzkontakt sowie Konturen und Eurostecker in die drei Steckdosen. Alle Steckdosen am Würfel verfügen über einen erhöhten Berührungsschutz. Es müssen beide Öffnungen gedrückt werden, damit sich der Verschluss öffnet. Das ist mit kleinen Kindern natürlich super.

Am Kabel von 1.5 m Länge, dass einen Durchmesser von 8.5 mm hat, ist ein Stecker Typ F, genauer gesagt ein CEE-7/7-Stecker also Typ E und Typ F zusammen. Damit kann der RobustorCube 20 mit verschiedenen Steckdosen genutzt werden. Da der P11 Smart Plug von Refoss eine Öffnung für einen mittigen Schutzleiterstift enthält, passt er auch in Typ E Steckdosen, wie sie in Frankreich, Belgien und weiteren Ländern üblich sind. Das Kabel mündet in die untere Seite der Rückseite des Würfels, auf der zudem die Leistungsdaten sowie die Produktinformationen und -zertifizierungen zu finden sind.

Auf der Unterseite befinden sich zwei Gummistreifen, um empfindliche Oberflächen zu schützen sowie ein wegrutschen des Oraimo Steckdosenwürfels zu erschweren. Das Gerät ist bis maximal 16 Ampere und somit 3520 W bis 4000 W ausgelegt.

Die Vorderseite zeigt in den oberen zwei Dritteln eine kreisrunde Taste mit kreisförmiger, grüner Metallic-Applikation. Die Taste gleichzeitig schaltet alle Stromausgänge, also die Steckdosen sowie die USB-Ports, ein und aus. Darunter befindet sich eine kleine, weisse LED, die anzeigt, wenn die Stromausgänge eingechaltet sind sowie ein Schriftzug des Herstellernamens. Im unteren Drittel sind drei USB-Anschlüsse zu finden: Zwei USB-A-Ports und ein USB-C-Anschluss. Sie sind mit AnyFast überschrieben.