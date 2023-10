Review: Oraimo 65 W HyperGaN 3-Port USB-Netzteil im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Eine Status-LED oder andere Anzeigenelemente sucht man indes vergeblich. Wenn das Gerät eingesteckt ist, funktioniert es sofort und liefert Strom. Wie viel genau muss man am Endgerät in Erfahrung bringen.

Das HyperGaN USB-Netzteil C65T von oraimo ist, wie das 120 W starke grosse Geschwister , in schwarz und Spacegray gehalten. Das Kunststoffgehäuse des 150 Gramm leichten Netzsteckers ist 60 x 40 x 31 mm klein und hat auf der Rückseite neben den in Grau aufgedruckten Leistungsdaten und Konformitätszeichen einen handelsüblichen Eurostecker vom Typ C. Diese zweipoligen Stecker lassen sich nahezu überall einsetzen und weil das oraimo 65W HyperGaN USB-Netzteil sowohl mit 110 V als auch mit 220 V Wechselstrom zurecht kommt, lässt es sich weltweit benutzen. Für manche Steckdosen braucht es dann zwar noch einen Adapter, aber dieser ist dann rein mechanischer Natur.

Im Karton mit dem USB-Steckernetzteil befindet sich eine mehrsprachigen Anleitung sowie ein Garantiekärtchen. Die Anleitung ist neben Englisch auch auf Französisch und Deutsch bedruckt. Mehr ist nicht dabei. Wer passende USB-C- oder USB-A-Kabel noch benötigt, muss diese also separat erstehen. Meist hat man aber schon so viele Kabel von diversen Geräten, dass dies nicht mehr notwendig sein dürfte.

Das oraimo 65W HyperGaN USB-Netzteil C65T kann an jedem der beiden USB-C-Anschlüsse bis zu 65 Watt liefern. Dazu sind 5 V, 9 V, 12 V und 15 V mit bis zu 3 A Stromstärke möglich, 20 V mit bis zu 3.25 A. Zudem können die Anschlüsse via USB PD PPS variabel Strom von 3.3 V bis 20.0 V und mit maximal 3.25 A ausgeben.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Stromverbrauch

Das USB-Ladegerät oraimo HyperGaN 65W USB-C AniFast kann wie gesagt mit 100 V bis 240 V Wechselstrom weltweit eingesetzt werden und ist mit Netzfrequenzen von 50 Hz und 60 Hz zufrieden. Es zieht dabei maximal 1.5 A Stromstärke und ist im Leerlauf nahezu bei null. Es liegt kein messbarer Verbrauch an, wenn das Netzteil eingesteckt ist, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist, das Strom zieht.

Testeindruck

Das oraimo HyperGaN 65W C65T USB-C Netzteil ist sauber verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Oberflächen des Kunststoffs zerkratzen nicht besonders schnell und nichts wackelt oder knarzt. Durch sein unaufgeregtes und schlichtes Design fällt es nicht weiter auf und ist einfach zu benutzen. Auch direkt in der Wandsteckdose läuft es nicht Gefahr, einfach herauszufallen.

Das Gerät wird nur mässig warm und ist kaum über Zimmertemperatur, selbst unter Vollast. Die drei USB-Anschlüsse liefern die versprochene Leistung problemlos und können so nahezu alles, was per USB-PD oder herkömmlichen USB-Protokollen mit Strom versorgt werden kann, bedienen. Selbst die Nintendo Switch, bekanntlich etwas heikel ist, was die Stromversorgung an geht, macht beim oraimo HyperGaN 65W keine Probleme.

Das USB-Netzteil handelt, ein entsprechend kompatibles Kabel vorausgesetzt, innert Sekundenbruchteilen die passende Stromstärke und Spannung aus, so dass die angeschlossenen Geräte mit der bestmöglichsten Leistung versorgt werden können.

Das klappt alles tadellos und ohne Probleme.

Preis und Fazit

Das oraimo HyperGaN 65W USB-C AniFast Ladegerät gibt es beim Hersteller für 38,95 Euro bzw. SFr. zu kaufen, inklusive kostenlosem Versand. Auf Amazon kostet das praktische USB-Ladegerät für 32,99 Euro bzw. SFr. inkl. Versand und einen 25 Prozent Rabatt-Coupon obendrauf.

Alles in Allem ist das oraimo HyperGaN 65W ein gutes, portables Ladegerät mit guter Leistung. Zwei USB-C-Anschlüsse, die beide separat und zusammen bis zu 65 Watt ausliefern, machen das Gerät besonders nützlich. Vom Laptop bis zum Smartphone lässt sich so das allermeiste mit Strom versorgen.

Der dritte Ausgang mit USB-A unterstützt Super Fast Charge 2.0 und kann so auch Smartphones ohne USB-C mit ordentlich Elektrizität bespielen und so deren Akkus schneller aufladen. Richtig praktisch indes ist jedoch die PPS-Funktion, mit der besonders akkuschonend und gleichzeitig effizient dank variabler Stromstärke und Spannung via USB-C aufgeladen werden kann.