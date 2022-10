Review: Oclean Flow elektrische Schallzahnbürste im Test

Elektrische Zahnbürsten gibt es in eine Menge. Wir haben uns die elektrische Schallzahnbürste Oclean Flow mit 2500 mAh Akku angesehen, die 180 Tage Laufzeit zum günstigen Preis verspricht.

Hardware und Eigenschaften

Die elektrische Schallzahnbürste Oclean Flow wiegt 135 Gramm und ist 245 mm hoch, kreisrund und hat einen Durchmesser von 25 mm. Sie ist in den Farben blau, pink und weiss erhältlich. Auf der Vorderseite ist eine konkave Taste mit einer Status-LED-Ring. Die Oberseite ist vom Edelstahl-Stab dominiert, der den Bürstenkopf hält.

Unten ist unter einer Gummiabdeckung mittig eine USB-C-Buchse zu finden. Damit wird der verbaute Akku mit einer Kapazität von 2500 mAh aufgeladen. Zudem ist hier eine Reset-Taste zu finden. Das Gerät ist nach Schutzart IPX7 gegen Untertauchen gefeilt. Der Akku reicht für bis zu 180 Tage Benutzung laut Hersteller aus und wird in nur fünf Stunden per USB wieder voll aufgeladen.

Die Ultraschallzahnbürste verfügt über fünf Putz-Modi, die auf der Vorderseite mit LED-Symbolen angezeigt werden:

Der Morgen-Modus mit einer Putzintensität drei von fünf. Der Nacht-Modus mit maximaler Intensität Standard-Modus mit einer Intensität von vier ebenso wie der Whitening-Modus sowie zuletzt ein Sanft-Modus, mit zwei von fünf Intensitäts-Sternen im Handbuch angegeben ist.

Der Modus kann einfach über die Taste gewechselt werden, die ebenfalls die Zahnbürste ein- und ausschaltet. Der Magnetschwebemotor in der Oclean Flow Schallzahnbürste schwingt mit maximal 76’000 Bewegungen pro Minute.

Zudem verfügt die App über eine Timer-Funktion, die alle 30 Sekunden kurz die Vibration unterbricht und anzeigt, dass man den Quadranten wechselt. Nach zwei Minuten zeigt die Zahnbürste an, dass die empfohlene Putzdauer erreicht ist. Der Bürstenkopf von DuPont mit Tynex-Borsten ist in W-form geschnitten, um besser in die Zahnzwischenräume zu gelangen.

Einzig zu bemängeln wäre an dieser Stelle, dass der Bürstenkopf ungewöhnlich fest auf der Zahnbürste sitzt. Um ihn abzunehmen und auszutauschen muss schon ordentlich Kraft eingesetzt werden.