Review: Ocetea 100 W USB-C Kabel mit LED-Display im Test von Yves Jeanrenaud

Lesedauer: 5 Minuten

USB-C ist, vielleicht zurecht, nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Neben Handys und Tablets können auch Spielkonsolen und Laptops, Zubehör und Gadgets direkt via USB-C Anschluss mit Strom versorgt werden. Auch das neue Steam Deck OLED oder die Nintendo Switch natürlich werden mit dem kleinen, verdrehungssicheren USB-Type-C-Stecker aufgeladen. Ab Mitte nächsten Jahres soll USB-C der Standardanschluss innerhalb der Europäischen Union für Smartphones und Handys sein. Dank USB Power Delivery kurz USB PD, können bis zu 5 A starker Strom und somit bis 100 Watt Leistung über entsprechende USB-C-Kabel geleitet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Kabel mit einem aktiven Chip ausgestattet sind, der mit der Stromquelle und dem angeschlossenen Gerät zusammen verhandelt, wie viel Strom fliessen soll. Damit laden dann Smartphones und Laptops entsprechend deutlich schneller als ohne. Doch wie viel nun wirklich fliesst, zeigen nicht immer alle Geräte an. Wir haben uns darum das Ocetea 100W USB-C Kabel mit LED-Display angeschaut. Inhaltsverzeichnis Toggle Lieferumfang des Ocetea 100 W USB-C-Kabel

Hardware und Eigenschaften

Testeindruck

Preis und Fazit Lieferumfang des Ocetea 100 W USB-C-Kabel Das USB-C-Kabel von Ocetea wird mit einem Mikroklett-Kabelbinder mit Herstellernamen aufgedruckt in einem Kunststoffbeutel geliefert. Auf ein Produktdatenblatt oder andere gedruckte Hinweise wird verzichtet, da alles auf der Umverpackung steht. Hardware und Eigenschaften Das Ocetea 100W USB-C Kabel ist in den Längen 30 cm, 100 cm, 200 cm und 300 cm zu haben und in den Farben Schwarz, Blau und Rot erhältlich. Auf beiden Seiten des textilummantelten Kabels ist ein USB-C-Stecker mit roten Isolatoren und breitem Schild zu finden. Der Mantel um das Kabel besteht aus Textilfasern und Nylon-Fischdraht, so dass es gegen Wasser, Schweiss gefeilt ist und fusselfrei bleibt. Die Zinklegierungshülle verspricht oxidationsbeständig und kratzfest zu sein. Durch die zusätzliche Verstärkung an beiden Enden des Kabels kann USB-C-Kabel laut Hersteller Ocetea mindestens 35.000 gebogen werden, ohne zu brechen. Das Kabel unterstützt maximal 100 Watt Ausgangsleistung mit 20 Volt bis zu 5 Ampere. Der integrierte E-Mark-Chip verhandelt hierbei sicheres Schnellladen durch automatische Leistungsanpassung. Zudem kann das Ocetea 100 W USB-C Kabel mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von maximal 480 Mbit/ aufwarten. Das entspricht USB 2.0 und ermöglicht keine Videoausgabe. Schade, denn USB kann so viel mehr als nur einfache Datenströme übermitteln.

Ocetea 100W USB-C Kabel. Bild: PocketPC.ch / Jeanrenaud