Review: NFC e-Paper 1.54 Zoll eInk Anhänger im Test

Zum Bespielen des NFC-Anhängers dient eine NFC-Schnittstelle, die in circa 8 Sekunden die Inhalte von iOS – und Android-App übermittelt bekommt. Gleichzeitig wird der Strom für die Aktualisierung des Displayinhalts via NFC gelöst.

Der e-Paper NFC-Anhänger mit 1.54 Zoll Displaydiagonale ist 41 x 47 x 6.3 mm gross und wiegt knapp 11 Gramm. In weissem ABS-Kunststoff mit silbernem Metallrahmen eingefasst ist das dreifarbige ePaper hinter einer Kunststoffscheibe geschützt. Die Auflösung beträgt 200 x 200 Pixel und die Pixeldichte der quadratischen Anzeige mit 27.60mm x 27.60mm Grösse ist somit 184 dpi. Neben der stromlosen Darstellung von Inhalten trumpft e-Paper Technologie vor allem mit einem grossen Kontrast, guter Lesbarkeit auch unter direktem Sonnenlicht und einem Sichtbereich von über 170 Grad auf. Oben links in der Ecke ist eine kleine Öse zur Befestigung zu finden. Ein Schlüsselring oder ähnliches ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Übrigens sind solche NFC-e-Papers gar nicht so ungewöhnlich, wie auf den ersten Blick vielleicht anzunehmen: In manchen Supermärkten wird seit längerem die Preisauszeichnung am Regal mittels e-Paper Displays gelöst, die kabellos bespielt werden.

Screenshots: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Die App ist sowohl unter iOS als auch Android identisch aufgebaut und relativ intuitiv. Zunächst wird das Gerät anhand der Displaygrösse ausgewählt – in diesem Falle also “1.54 Inch e-Paper B”. Danach kann eine lokale Bilddatei ausgewählt werden, ein Foto per Kamera geschossen oder ein Text eingegeben werden, um den Inhalt der Anzeige zu spezifizieren. Verschiedene Filter und Effekte, die jeweils mit einer Vorschau versehen sind, helfen dabei, das Ergebnis so einfach wie möglich zu optimieren. Da das ePaper-Display zwar drei Farben liefert, wobei Weiss natürlich den Hintergrund dar stellt, müssen Grafiken oftmals ge-dittert werden, also Farbverläufe oder schräge Kanten durch Fehlerdifussion gerastert angezeigt werden.

Das Ganze klappt sehr gut und intuitiv, so dass man leicht und mit wenigen Clicks die Bilder so einstellen kann, wie gewünscht.

Ist man soweit zufrieden mit der Vorschau muss nur noch der Anhänger an die NFC-Schnittstelle des Smartphones gehalten werden und schon werden die Daten und der Strom kabellos übermittelt. Ob das Display zum Smartphone zeigt oder davon weg ist unerheblich für den Vorgang.

Das Ersetzen des Inhalts des e-Paper-Anhängers dauert ungefähr acht Sekunden lang und währenddessen blinkt das Display des Anhängers und die App zeigt den Fortschritt mittels Prozentanzeige an. Der Anhänger verfügt wie bereits erwähnt über eine grüne LED oben im Metallrahmen, die nach erfolgreichem Ersetzen des Displayinhalts aufleuchtet, bis die Stromzufuhr vie NFC unterbrochen wird.

Das Ergebnis auf dem NFC eInk-Anhänger entspricht nach etwa acht Sekunden auch genau der Vorschau und sieht tadellos aus. Blinkwinkelstabil, ohne Stromversorgung und nahezu unbegrenzt haltbar.

Wichtig ist zudem noch das Menü oben rechts, in dem sich nicht nur die Gallery verbirgt, in der die App alle bisherigen Bilder und Inhalte abspeichert. Auch kann hier die eineindeutige UID des NFC-Geräts angezeigt sowie die Verschlüsselung des NFC e-Paper 1.54 Zoll Waveshare Anhängers aktiviert und deaktiviert werden. Damit kann man passwortgeschützt verhindern, dass unbefugt oder versehentlich der e-Ink-Displayinhalt verändert wird. Unter iOS fällt allerdings auf, dass weniger Optionen zur Bildanpassung vorhanden sind und auch die Verschlüsselungsoptionen fehlen. Das ist sehr schade.