Review: newgen medicals Smartwatch FBT-47 im Test

Zum Aufladen wir die Display-Einheit direkt in einen handelsüblichen USB-Anschluss gesteckt. Die Anzeige der Uhr beziehungsweise der Übersichtsansicht ist auswählbar. Zudem hat der Fitness-Tracker Einstellung für sechs unterschiedliche Sportarten: Laufen, Gehen, Radfahren, Indoor-Laufen (Laufband), Klettern sowie Plank (Krafttraining).

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Testeindruck zum PEARL newgen medicals Smartwatch FBT-47

Der Fitness-Tracker von newgen medicals ist gut verarbeitet und macht einen soliden Eindruck. Einzig das IPS-Display ist in den Standardeinstellungen nur mässig hell und bei Sonnenschein nur schwer lesbar. Nach der Einrichtung lässt sich das jedoch anpassen. Das anstecken des Armbands an die Display-Einheit geht relativ leicht, zum Ablösen ist hingegen ordentlich Kraftaufwand nötig, so dass das Armband auch nicht einfach sich aus Versehen lösen kann.

Zur Einrichtung und zum Speichern der Daten kann die PEARL-eigene App namens ELESION mittels Bluetooth verbunden werden. Aber auch Smart.life und die Tuya App können genutzt werden.

Nachdem die kostenlose ELESION App, wahlweise auch Smart Life oder die Tuya Smart App für Android oder iOS installiert und eingerichtet wurde, kann das fitness-Armband ganz einfach hinzugefügt werden. Weil es sich bei den von diesem Gerät erfassten Daten um hochgradig personenbezogene handelt, ist eine zusätzliche Datenschutzerklärung nötig.

In der App, egal unter welchem Namen, können nun die Körpertemperatur, Puls und Blutdruck sowie die Schritte, daraus errechneten Kalorien und die Schlafqualität abgelesen werden. Zudem sind Einstellungen wie die Zielwerte für den Schrittzähler oder eben die Display-Helligkeit und die Sprache getätigt werden.

Daneben ist der FBT-47 Tracker von PEARL newgen medicals ebenfalls mit einer Weckefunktion, Terminerinnerung, Stoppuhr, Smartphone suchen, sowie als Kamera-Fernauslöser zu gebrauchen. Ausserdem können bis zu fünf Smart Home Szenen direkt am Handgelenk mit dem FBT-47 gesteuert werden. Vorausgesetzt natürlich, diese sind in der entsprechenden Smart Home App zuvor angelegt worden. Darum gibt es auch für das Fitness-Armband keine eigenständige App sondern es ist auch im Smart Home-App-Kosmos von Tuya zuhause.

Das alles klappt soweit ganz gut, die Verbindung und Einrichtung ist schnell und unkompliziert zu erledigen. Auch die Verbindung zu Smartphone und Tablet ist stabil. Jedoch verfügt der FBT-47 Fitness-Tracker nur über sehr wenig Speicherplatz, so dass mindestens einmal pro Tag die App auf dem Handy geöffnet werden sollte, um die Werte zu synchronisieren. Sonst gehen sie schnell mal verloren. Auch ein Export der Messdaten im CSV-Format bietet die App an. Sehr praktisch. Zudem ist die Anbindung der Daten an die Google Fit App unter Android möglich. Apple Health kann unter iOS leider nicht angesprochen werden.

Der Wecker und andere Benachrichtigungsfunktionen indes müssen auf den erstaunlich starken Vibrationsmotor zurückgreifen, da das Armband über keinen eigenen Lautsprecher verfügt. Das funktioniert jedoch gut, da man das Brummen auch hören kann und es durch seine Intensität, die leider nicht konfigurierbar ist, gut spürbar bleibt.

Die Akkudauer von einer Woche ist bestenfalls mit der geringen Display-Helligkeit der Standardeinstellung und im Schrittzählermodus zu erreichen. Realistisch und mit etwas sportlicher Betätigung sind drei bis vier Tage Laufzeit. Da das Gerät aber auch recht unkompliziert und mit etwa 12 Minuten sehr schnell aufgeladen werden kann, ist das nicht wirklich tragisch.

Das erkennen von Schritten funktioniert recht zuverlässig, allerdings ist die Pulsmessung manchmal etwas wackelig. Auch die Schlaferkennung ist nicht immer ganz präzise, so dass man längst auf dem Weg zur Arbeit vom FBT-47 noch immer als ruhend erfasst wird. Schade. Vielleicht liegt das aber auch daran, wie ausufernd man sich bewegt oder gestikuliert in der Früh.

Preis und Fazit

Die PEARL newgen medicals Smartwatch FBT-47 ist bei PEARL für 29.95 SFr. bzw. 23,99 Euro zu kaufen.

Summa summarum ist der Fitnesstracker FBT-47 von PEARLs Eigenmarke newgen medicals ein nützlicher, leichter Alltagsbegleiter, der erstaunlich viele Körperparameter misst und angenehm übersichtlich in der ELESION oder Tuya App darstellt. Neben sechs Sportarten und entsprechendem Trainings-Tracking können mit dem Fitness-Armband auch Schritte, Herzfrequenz, Blutdruck, sowie die Körpertemperatur und der Schlag vermessen werden. Zudem zeigt sie die Uhrzeit und Push-Nachrichten auf einem gut lesbaren, wenngleich nicht super hellen Display an und kann knapp eine Woche mit einer Akkuladung durchhalten. Dank eingebautem Ladeanschluss entfällt das lästige mitführen eines Ladekabels und der Tracker kann direkt am USB-Anschluss schnell wieder aufgeladen werden.

Überraschend ist hingegen der Einbezug der Smart Home Funktionen aus der entsprechenden App, so dass bis zu fünf Szenen direkt am Handgelenk gesteuert werden können. Damit kann man beispielsweise die Beleuchtung mit nur einem Fingertippen auf die zuvor festgelegte Leseeinstellung führen, ohne dazu das Smartphone bemühen zu müssen. Das ist schon cool.