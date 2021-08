Review: Mountain Everest Max modulare anpassbare Gaming-Tastatur im Test

In einer weiteren Box ist ein Pinzetten-artiges Werkzeug enthalten, mit dem die Tastenkappen und die Tastenschalter einfach und zerst├Ârungsfrei ausgetauscht werden k├Ânnen, acht patentierte, magnetische F├╝sse zu Erh├Âhung der Tastatur und Ver├Ąnderung des Winkels. Diese kreisrunden F├╝sse werden einfach ├╝bereinander gestapelt und unter der Tastatur angebracht. Zudem sind f├╝nf zus├Ątzliche Cherry MX Switches in den Farben Blue, Red, Silver, Brown und Silent Red zum Auswechseln und Ausprobieren vorhanden. Weiter ist eine Tastenkappe mit dem Aufdruck “Esc” darin, falls man die silberne Kappe mit dem Mountain-Logo ersetzen m├Âchte. Praktisch.

Neben der Tastatur selbst und der Handballen-Ablage im gr├Âssten Fach der Schachtel findet sich alles Weitere in einer Schublade darunter. Hier sind in einzelnen, blauen Kartons das Numpad und das Media Dock zum Transport verstaut. Weiter gibt es einen Bogen mit Stickern des Hersteller-Logos und eine englische Kurzanleitung sowie zwei USB-Type-C-Kabel: Ein 15 cm kurzes USB-C-Verl├Ąngerungskabel sowie ein 2 Meter langes USB-A zu USB-C-Kabel mit Textilmantel.

Die Cherry MX-Schalter unterscheiden sich in Druckpunkt, Druckwiederstand und Tastenweg sowie den Klang, den sie von sich geben. So kann man die Mountain Everest Max ganz nach dem eigenen Geschmack bestellen.

Zudem gibt es alle drei Keyboard-Ausstattungen auch in zwei Farbversionen namens Gunmetal Gray und Midnight Black und in einem von f├╝nf Tastenlayouts, sofern Tasten mitgeliefert werden. Darunter sind auch die Layouts German ISO und French ISO. Allerdings sind bislang keinerlei Tastenanordnungen und Beschriftungen f├╝r die Schweiz. Die als ergnomischer erachtete ANSI-Layout ist nat├╝rlich nur f├╝r die US-amerikanische Tastaturbelegung verf├╝gbar.

Das Mountain Everest Keyboard gibt es in drei Ausstattungs-Varianten: Als Mountain Everest Max mit allem Zubeh├Âr und Optionen, als Mountain Everest Core und als Mountain Everest Barebone. W├Ąhrend beim Everest Max unter anderem ein Mediadock mit kreisrundem Display und ein separates Zahlenfeld mit vier Mini-Displays als Tasten sowie eine Handballenablage dabei sind, kommt das Mountain Everest Core ohne diese zus├Ątzlichen Ger├Ąte und das Zubeh├Âr daher. Es ist also lediglich die Gaming-Tastatur. Das wiederum ist auch die Mountain Everest Core Barebone, allerdings ohne Tasten und Tastenkappen. F├╝r alle, die schon ihr Set von Lieblings-Tasten f├╝r mechanische Keyboards besitzen ÔÇô egal welche Sorte von drei-Pin Cherry MX-Tasten man einsetzen m├Âchte.

Die Ablage ist so breit wie die Tastatur selbst und wird magnetisch an dieser festgemacht. Sie ist vergleichsweise weich und mit Kunstleder (PU-Leder) ├╝berzogen.

Daneben befindet sich ein rundes, buntes TFT IPS Display in einem Drehknopf mit einer Aufl├Âsung von 240 x 204 Pixel. Das Display f├╝llt nicht den ganzen Kreis aus, sondern ist unten abgeschnitten. Mit diesem Steuerungsrad kann ein Tastatureigenes Men├╝ ge├Âffnet und bedient werden, dass etwa das Steuern der Lautst├Ąrke, Helligkeit und der Profilauswahl ├╝ber das Rad erlaubt, oder aber die CPU-Auslastung oder die Uhrzeit anzeigt. Nat├╝rlich ist das Display Dial per App konfigurierbar.

Das ebenfalls patentierte Media Dock verf├╝gt ├╝ber eine L-Form und wird an der Oberseite der Tastatur entweder rechts oder links angesteckt. Es h├Ąlt sich dort am USB-C-Stecker und mittels zweier Magnete fest. Auf der Oberseite des waagerecht ausgerichteten Mediensteuerungs-Zubeh├Ârs sind vier LED zur Statusanzeige und f├╝nf silberne Tasten zu finden. Diese schalten Titel zur├╝ck und vor, pausieren und nehmen die Wiedergabe wieder auf, schalten Stumm und wechseln den Modus.

Die rechteckige Anordnung des patentierten Numpads erg├Ąnzt mit weiteren 21 Tasten das Mountain Everest Max und kann durch einen herausschiebbaren USB-C-Stecker wahlweise links oder rechts von der Tastatur befestigt werden. Oder auch ganz weg bleiben. Will man die USB-C-Verl├Ąngerung nutzen, so kann der Zahlenblock auch 15 cm entfernt von der eigentlichen Tastatur zu liegen kommen.

Auf der Unterseite sind ausser den beiden runden Gummif├╝ssen in den oberen Ecken, auf die bei Bedarf die magnetischen Erh├Âhungen gesteckt werden, auch Sch├Ąchte f├╝r das USB-C-Kabel zu finden. So kann das Kabel nach Belieben durchgef├╝hrt werden und in diese sieben Wege aus dem Tastatur-Boden erm├Âglichen es, dass das Kabel dort zu liegen kommt, wo es am wenigsten st├Ârt.

An der R├╝ckseite ist je ein USB-C-Anschluss rechts und links vorhanden, die jedoch beide nicht USB-konform sind und nur f├╝r das hauseigene Media Dock ausgelegt wurden. In der Mitte befindet sich ein USB-A-Port f├╝r weitere Ger├Ąte, der USB 3.0-kompatibel ist.

Mit FN und der den Pfeiltasten links und rechts kann durch die RGB-Modi gewechselt werden. So ist schnell zwischen Gl├╝hen, Leuchten, Farbwechseln und Regenb├Âgen etc- hin- und hergeschaltet. FN + Pfeil nach oben stellt die Helligkeit der RGB-Beleuchtung in drei Stufen ein oder schaltet sie aus.

Wie bei allem Gaming-Zubeh├Âr der letzten Jahre kommt auch die Mountain Everest Max nicht ohne RGB-Beleuchtung aus. Jedoch kann hier jede Taste individuell in einer von 16.7 Millionen Farben und verschiedenen Helligkeiten erstrahlen. Ja, man kann jede Tastenbeleuchtung individuell konfigurieren! Zudem ist ein LED-Streifen um die ganze Tastatur angebracht. Die ganze Hintergrundbeleuchtung ist kompatibel zum Razer Chroma RGB ├ľkosystem , was ein einfaches und effektives Synchronisieren der Farben und Einstellungen ├╝ber unterschiedliches Zubeh├Âr hinweg erm├Âglicht. Ohne Software l├Ąsst sich der RGB-Modus mittels FN-Kombination steuern.

Im Inneren werkelt ein Cortex M0 MCU. Sie ist pber USB-3.2 Gen 1 in der Lage, mit einer Arbeitsfrequenz von 1000 Hz / 1 ms die Tasten abzufragen und ├╝ber NKRO over USB alle Tasten gleichzeitig zu erkennen. Es gibt also kein Rollover und jeder Tastendruck wird individuell erkannt.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Software

Die Software, die f├╝r einige Funktionen der Mountain Everest-Tastatur ben├Âtigt wird, nennt sich Base Camp und ist leider nur f├╝r Windows Computer verf├╝gbar. Sie kann auch f├╝r die Makalu 67 Gaming-Maus benutzt werden.

Im Falle der Everest Max Gaming-Tastatur von Mountain k├Ânnen die f├╝nf Profile f├╝r das Keyboard in Base Camp konfiguriert werden. Zus├Ątzliche Profile k├Ânnen in dem recht ├╝bersichtlich gestalteten Programm abgespeichert werden.

Dabei sind nicht nur die erwartbaren RGB-Einstellungen sowie die Belegungen der Spezial-Display-Tasten des Everest Numpads hier nach eigenen Bed├╝rfnissen m├Âglich. Mit einem einfachen Point-and-Click System lassen sich┬á auch alle anderen Tasten neu Belegen und mit Makros oder eigenen Funktionen ausstatten. Auch k├Ânnen Tasten und Tastenkombinationen deaktiviert werden, beispielsweise wenn man nicht versehentlich mit Alt+Tab aus dem Spiel rausgeworfen werden m├Âchte.

Razers Chroma kann nur in Verbindung mit Base Camp genutzt werden. Klar, da auch diese Beleuchtungs-Steuerung auf Softwarebasis l├Ąuft.

Die Customizing-Software, die auch auf Deutsch und Franz├Âsisch verf├╝gbar ist, kann zudem direkt f├╝r das beliebte OBS Studio f├╝r Streaming und Conent-Produktion eingerichtet werden. Ein grosses Icon-Set l├Ąsst sich zudem auch selbst ganz einfach mit 64 x 64 kleinen Bildern erg├Ąnzen, um beliebte Programme und Dienste, von Discord bis zum Firefox Browser und vielem mehr, auf einen Blick erkennen zu k├Ânnen.

Nicht nur die vier Spezialtasten des Numpads, auch das Display Dial des Medien Docks ist hier im Base Camp konfigurierbar, so dass auch hier Men├╝s, Farben und selbst der Hintergrund angepasst werden k├Ânnen.

Testeindruck

Die Mountain Everest Max Gaming-Tastatur macht einen unglaublichen Eindruck. Die Verarbeitung ist hervorragend und l├Ąsst keine W├╝nsche ├╝brig. Die Tastatur und deren Zubeh├Âr sind robust und stabil und somit auch f├╝r h├Ąrtere Gaming-Eins├Ątze geeignet.

Das TKL l├Ąsst sich ├╝ber den Tisch schieben oder anheben, ohne dass das Numpad ab f├Ąllt oder die Verbindung schaden nimmt. Darum hat dieses etwas Spiel, h├Ąlt aber gut. Da das Media Dock nicht auf dem Tisch aufkommt, stellt sich hier die Problematik weniger und es h├Ąlt dank der Magentverbindung sicher am Platz.

Die Tasten sind, wie bei Cherry MX Tastaturenf fast immer, absolut top. Sie greifen gut und sind langlebig, die Tastenkappen sind normal gross und angenehm zu tippen. Dadurch, dass alle 107 Tasten einzeln mit den jeweiligen Switches ausgestattet werden k├Ânnen, ist auch ein h├Âchst individuelles Tipp- und Nutzungserlebnis m├Âglich. Das klappt tadellos und mit dem mitgelieferten Werkzeug ist es ein Kinderspiel, die Tastenkappen und die Tastenschalter zu tauschen. Sollte man dabei aus Ungeduld oder Schussel doch mal einen der drei Pins der Cherry MX Switches verbogen haben, ist das auch kein Beinbruch und schnell wieder korrigiert.

Alle Tasten sind super zu erreichen, zu tippen und funktionieren tadellos. Es lassen sich auch beliebig viele Tasten gleichzeitig dr├╝cken. Zumindest, wenn eine USB 3.0-Verbindung zum PC besteht. Doch auch an ├Ąlteren Ger├Ąten funktioniert das Gaming-Keyboard nat├╝rlich und kann auch da mit ganz wenig Rollover gl├Ąnzen. In ersten Tests an einer Rapsberry Pi der ersten Generation, die nur USB 2.0 unterst├╝tzt, bei ├╝ber 35 Tasten gleichzeitig. Doch der use case ist wohl eher rar ges├Ąt. Gaming-Keyboards h├Ąngen ja in der Regel an echten Gaming-Maschinen mit ordentlich Leistung und darum aktueller Hardware.

Die RGB-Beleuchtung, die ich ehrlich gesagt immer noch als recht unn├Âtig empfinde, funktioniert aber ebenfalls tadellos. Gerade in Verbindung mit der Base Camp Software lassen sich damit schon witzige Effekte und Muster realisieren.

├ťberhaupt ist die Base Camp Software toll intuitiv und ├╝bersichtlich strukturiert aufgebaut, so dass man sich leicht zurecht findet und die gew├╝nschten Anpassungen vornehmen kann.

Preis

Die modulare Gaming-Tastatur Mountain Everest Max kommt zum Preis von 249,99 Euro bzw. SFr. daher. Je nach Ausstattung, etwa mit den MX Speed Silver oder MX Silent Red Switches von Cherry, kann das auch nochmal 10 Euro bzw. SFr. teurer werden.

Mountain-Produkte sind auch bei Amazon verf├╝gbar und so ist auch dort die Auswahl aus den beiden Farbvarianten, den Tastenbelegungen und den Cherry MX-Tastenschaltern m├Âglich, jedoch zu ganz unterschiedlichen Preisen.

Es ist also eher zu Empfehlen, direkt im Shop von Mountain zu st├Âbern. Es gibt zudem zwei Jahre Garantie vom Hersteller.

Fazit zum Mountain Everest Max Gaming-Keyboard

Die Mountain Everest Max ist zugegeben nicht gerade billig, bewegt sich jedoch im Rahmen von hochwertigen Gaming-Tastaturen. Die Everest setzt jedoch die Massst├Ąbe definitiv neu. Design und Funktionalit├Ąt sind hier innovativ verbunden und bringen einen wirklich neuen Ansatz an das althergebrachte Eingabeger├Ąt Keyboard. Klar, Dials und Displays, auch in Tasten, gab es schon hier und da von anderen Herstellern. Aber das Zusammenf├╝hren und das durchdachte Zusammenspiel aller Komponenten, dass sowohl das Mediadock als auch das Numpad verschoben werden k├Ânnen, die hochwertigen Materialien und das Design machen die Everest Tastatur von Mountain einzigartig und nicht nur f├╝r Gamer interessant. So etwa h├Ątte ich ehrlich gesagt von Herstellern wie Logitech erwartet, deren Gaming-Sortiment jedoch eher altbacken wirkt.

Das Mountain Everest Max Gaming-Keyboard ist toll verarbeitet und durchdacht, von der Verpackung bis ins kleinste Detail. Der Hersteller hat zum Beispiel auch jeden Stabilisator von jeder Taste von Hand geschmiert, den Leerschlag-Stabilisator eingeklippt und die ganze Tastatur gepolstert, um den Sound so hinzubekommen, wie man sich das vorgestellt hat. Und sie klingt auch gut, das muss man sagen. Die MX Red in unserem Testmuster sind sehr leise Switches, so dass man von der Tastatur wirklich kaum etwas h├Ârt. Die Anpassbarkeit der Hardware und die M├Âglichkeiten, die die Software bietet, machen die Mountain Everest zu einem Allround-Talent f├╝r Gaming, social media, Streaming, Kreative Jobs und auch den B├╝roalltag. Auch wenn im Shop des Herstellers kein Schweizer Tastenlayout verf├╝gbar ist, l├Ąsst es sich ja, dank der nahezu Standardgr├Âssen der Kappen problemlos auch selbst erstellen.

Schade ist nur, dass die Software Base Camp, die leichermassen intuitiv wie umfangreich in den Funktionen und Customizing-M├Âglichkeiten der Tastatur ausgefallen ist, (bisher) nur f├╝r Microsofts Windows-Betriebssystem verf├╝gbar ist. Linux ist f├╝r Gaming ja ebenso wie Mac OS X nicht unbedeutend und wird hoffentlich auch noch bedient.

Ein kleines Trivia am Rande: Mountain ist im ├ťbrigen eine Marke der PR- und Marketing-Agentur 360 Service Agency GmbH. Das ist auch nochmal etwas Besonderes, dass Tech-Pressemenschen sich in Hardware versuchen ÔÇô und das so erfolgversprechend und beeindruckend.