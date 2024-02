Review: MOKiN Triple Display Dock USB-C Dock im Test

Lesedauer: 3 Minuten

Alle USB-Anschlüsse erfüllen ihre Ansprüche und Spezifikationen. Die Stecker sitzen sehr fest in den Buchsen und können so nicht versehentlich herausfallen. Die Dockingstation MOKiN USB-C Triple Display MODK1001 verbraucht im Leerlauf rund 0.08 A Strom, was bei 5 V dann 0.4 Watt entspricht. Es ist keine nennenswere Wärmeentwicklung, auch nicht unter Volllast, zu verzeichnen.

Bilder: PocketPC.ch / Jeanrenaud

Spannend indes sind die Display-Aufgänge. Wir haben dazu das MOKiN USB-C-Dock an einem MacBookPro (2023) mit 16 Zoll Display sowie an einem Lenovo x13 Yoga (2022) unter Windows 11 und Debian 12 (Bookworm) getestet.

Unter MacOS X müssen alle, maximal drei angeschlossenen Monitore, dasselbe Bild zeigen. Sie können nur den Desktop erweitern, aber nicht um drei Bildschirme. Nutzen wir DP1.4, sind auf dem DisplayPort bis zu 60 Hz möglich. Ansonsten nur 30 Hz. Auch die HDMI-Anschlüsse können bis 60 Hz Wiederholraten bieten und alle drei Bildschirme sind mit 4k maximal aufgelöst. Das klappt soweit gut und die Geräte werden problemlos erkannt.

Unter Windows sowie unter Debian Linux indes können wir den Laptop-Bildschirm um drei weitere, separate Screens erweitern. Dabei kann allerdings der DisplayPort seltsamerweise nur noch 30 Hz liefern bei 4k-UHD, während die beiden HDMI-Anchlüsse schon bei 1080p Schluss machen, allerdings 60 Hz aufbieten. Allgemein kann das MOKiN Dock maximal einen Monitor mit 4k und 60 Hz bespielen. Wenn drei Bildschirme angeschlossen sind, sind diese Daten nur für einen Bildschirm möglich. Die integrierte Intel Iris Xe GPU ist zudem nicht in der Lage, vier Monitore zu bespielen. Sind drei Geräte angeschlossen, bleibt der interne Bildschirm des Laptops aus.

Preis und Fazit

Die MOKiN USB-C Triple Display Docking-Station kostet beim Hersteller 59,99 US-Dollar.

Alles in Allem ist das Dock eine praktische Sache und einwandfrei für den Einsatz an verschiedenen Geräten geeignet. Die Anschlüsse sind praktisch verteilt und erlauben es, problemlos verschiedenes Zubehör direkt einzustecken. Toll ist zudem, dass zwischen den Anschlüssen genügend Platz ist, so dass auch breite USB-Stecker oder HDMI-Kabel sich nicht gegenseitig in die Quere kommen.