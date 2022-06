Review: Miniware TS80P Smarter Lötkolben im Test

Gefühlt braucht jeder Haushalt einen Lötkolben. Nicht nur für kleine Maker-Projekte, wie den DIY: Mute Button für Zoom, WebEx, Jitsi, BigBlueButton etc. , oder um ein Kabel zu reparieren. Es gibt zig Dinge. Und es gibt mindestens ebenso viele unterschiedliche Modelle. Wir haben dieses mal ein besonders handliches angeschaut: Den Miniware TS80P Lötkolben, der als Smart Soldering Iron verkauft und per USB-C PD mit Strom versorgt wird.

Hardware und Eigenschaften

Das Miniware TS80P Smart Soldering Iron ist 96 mm lang und hat einen Durchmesser von knapp 13 mm. Der Lötkolben wiegt ohne Lötspitze 22 Gramm, ist aus schwarzem Aluminium und hat ein schwarz-weisses OLED-Display sowie zwei Tasten auf der Seite. Damit kann das Menü des smarten Lötkolben bedient werden. So lassen sich Standby-Zeit in Sekunden und die Temperatur auf zehn Grad, die Betriebstemperatur und natürlich die Temperatureinheit in °C und °F einstellen. Auch kann man die Ausrichtung des Displays und sogar das Startbildschirm-Logo ändern.

Die Temperatur der Lötspitze kann von 100 °C bis 400 °C einstellen. Die Lötspitze wird die ingesamt 100 mm lange Lötspitze mit 3.5 mm-Klinkenanschluss vorne im Lötstift TS80P eingesteckt. Wobei 60 mm aus dem Gerät heraus stehen. Die mitgelieferte Lötspitze TS BS2 wiegt 13 Gramm und ist läuft zu einer Spitze von gerade mal 0.6 mm zusammen.

Zum Auswerfen kann die gefederte Lünette nach vorne geschoben werden, so das auch noch nicht ganz erkaltete Lötspitzen schnell getauscht werden können.

Um den Lötkolben zu betreiben, wird eine Stromversorgung von maximal 30 W und 12 V, also 2.5 A genutzt. Dazu kann ein handelsüblichen Ladegerät mit dem USB-Typ-C Anschluss auf der Rückseite des TS80P Lötkolbens verbunden werden. Da 30 W erst mit dem USB Power Delivery Protokoll, kurz USB PD, möglich sind, ist dafür ein entsprechendes USB-C-Kabel nötig. Da wir über 5 V und 3 A, also 15 W, hinaus gehen wollen, muss das Kabel nicht nur beidseitig mit USB-Typ-C-Steckern ausgestattet sein, sondern ebenfalls ein aktives Kabel sein, das über einen Mikrochip verfügt und entsprechend an der Aushandlung der Stromstärke und Spannung beteiligt ist. 12 V und 2.5 A maximal sind aber mit vielen USB-C-Geräten und auch Powerbanks möglich.

Interessant wiederum ist die Geschwindigkeit des Lötkolbens TS80P von Miniware. In nur 10 Sekunden ist die Zieltemperatur von 300 °C erreicht, die mit dem entsprechenden Sensor in der Lötspitze gemessen wird, und man kann mit der Arbeit beginnen. Abgekühlt ist der Lötkolben auch innerhalb weniger Minuten. Mit dem automatischen Schlafmodus schaltet der TS80P sich nach standardmässig drei Minuten ohne Betrieb in den Standby und reduziert die Temperatur, ebenfalls auf ein konfigurierbares Minimum, um Energie zu sparen.

Unterstützt wird auch eine automatische Temperaturkalibrierung, ein Niederspannungsschutz und den Übertemperaturschutz. Zudem kann die Firmware mittels USB-Anschluss am Rechner aktualisiert werden. Dazu wird die Binärdatei einfach auf das Gerät, das im DFU-Modus sich als Speichergerät am PC oder Mac anmeldet, kopiert.