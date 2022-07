Review: MAONO HD300T USB-C-XLR dynamisches Mikrofon im Test

FĂŒr viele Audioaufnahmen braucht man ein gutes Mikrofon. Da ist ein dynamisches Mic nicht die schlechteste Wahl. Wir haben uns das MAONO HD300T angeschaut, dass neben USB-Typ-C auch einen XLR-Anschluss fĂŒr das analoge Audiosignal bietet und einen Monitorausgang in Form eines 3.5-mm-Kopfhöreranschlusses.

Lieferumfang

Mit dem MAONO HD300T XLR-USB-Mikrofon kommt ein MikrofonstÀnder aus Metall, ein Pop-Filter und eine Schock-Halterung. Zudem ist ein 200 cm langes USB-C-Kabel sowie ein 250 cm langes XLR-Kabel dabei und eine Bedienungsanleitung.

Hardware und Eigenschaften

Das Mikrofon im klassischen Stab-Format ist in eine Metallröhre gefasst und wiegt knapp 319 Gramm. Auf der Vorderseite befindet sich unter dem Firmenlogo ein Ein-Aus-Schiebeschalter mit einer LED, sowie eine weisse Plus- und eine Minus-Taste fĂŒr die LautstĂ€rkeregelung. Auf der Unterseite sind alle AnschlĂŒsse zu finden: Ein handelsĂŒblicher XLR-Ausgang mit analogem Audiosignal, ebenso wie ein latenzfreier 3.5-mm-Klinkenanschluss fĂŒr den Kopfhörer sowie ein USB-C-Anschluss. Die LautstĂ€rke des Kopfhörer-Monitors sowie die SystemlautstĂ€rke des via USB angeschlossenen Rechners kann ĂŒber die eingebauten Tasten geregelt werden.

Hinzu kommt ein StĂ€nder, der sich von 7 cm bis knapp 30 cm ausfahren lĂ€sst und 441 Gramm wiegt. Er verfĂŒgt ĂŒber einen 297 Gramm schweren Metallfuss, so dass das Mikrofon nicht so leicht umkippt. Der StĂ€nder nimmt die StossdĂ€mpferhalterung mit acht GummibĂ€ndern auf, die darin um knapp 100 Grad geneigt und um 360 Grad gedreht werden kann. An dieser Halterung wird eine kurze S-förmige Stange eingeschraubt, an deren Spitze der Pop-Filter befestigt wird.

Das MAONO Mikrofon im Inneren ist im Frequenzbereich von 40 Hz bis 17 kHz empfindlich und löst digital mit 16 bit und einer Sampling-Rate von 44.1 kHz bzw 48 kHz auf. Der Stereoklinken-Ausschluss liefert 30 mW und weist eine Impedanz von 32 Ohm auf.

Wichtig bei einem Mikrofon ist die Richtcharakteristik. Beim MAONO HD300T dynamisches XLR-USB-C-Mikrofon ist die Polardiagramform eine Niere (Cardioid). Das heisst, an den Seiten und nach Hinten ist es deutlich weniger empfindlich. Man sollte also immer direkt in das Mikrofon sprechen und zwar von vorne.